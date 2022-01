Marcas locales miran a Brasil como proveedor de calzado

Los empresarios colombianos del calzado y el cuero están optimistas con las perspectivas de sus negocios. Esto tiene que ver con una mayor demanda y con que grandes marcas que se abastecían de China tienen dificultades y buscan proveedores locales.



A su vez, fabricantes nacionales tienen problemas para comprar en Oriente y buscan opciones para responder al buen momento.

En ese escenario, un grupo de empresarios colombianos participó la semana pasada en la Feria Inspiramais, que retomó la presencialidad en el Centro de Eventos de la FIERGS en Porto Alegre, Brasil. Más de 150 compañías exhibieron innovaciones en materias primas para el cuero, el calzado y la industria textil.



Este evento, organizado por entidades como la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzados y Artefactos (Assintecal), y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex) también presentó las tendencias en materia de moda para 2023.



Jorge Andrés Zuluaga, presidente de la junta directiva de Acicam, es el gerente general de Plasticaucho, empresa con sede en Yumbo, Valle, que produce 7 millones de pares, entre botas plásticas para campo y ciudad y zapato escolar marca Venus.“Brasil siempre ha sido un socio pero no lo hemos visto con tanto interés como ahora”, dice, al señalar que “usamos suelas o compuestos de PVC y el desabastecimiento ha sido tal que la promesa de Plasticaucho era de tres días y pasamos a 45”.



Agrega que la empresa llevaba casi 20 años trabajando con Asia y había cadenas de suministro montadas. “Nosotros, particularmente, compramos en Corea del Sur y funcionaba como un relojito hasta que llegó la pandemia”.



Para Zuluaga, el mensaje es que si los vecinos son fuertes, uno no puede echar todos los huevos en una misma canasta y comprar solo en Asia. “Uno tendrá que diversificar un poco y eso es lo que estamos haciendo, y no solo con Brasil, también con México y Estados Unidos”, afirma al explicar que en Inspiramais estaba a la expectativa de las cotizaciones de los brasileños para concretar compras.



Por su parte, Lorenzo Hernández, director creativo de la marca Mario Hernández, asegura que su asistencia al evento en Porto Alegre estaba motivada en las novedades en materiales para ver cómo se puede aprovechar para la marca.



“Inspiramais se volvió una feria importante porque las tendencias que se imponen desde Brasil tienen una relación más cercana con lo que gusta en Colombia frente a las americanas. Por eso es de mucho valor entender lo que piensan, ver las tecnologías en uso, los materiales nuevos, los herrajes y ciertos cueros”, explica, al tiempo que reconoce que se ha evidenciado con mayores costos y demoras en la entrega los problemas con China.



Col Huellas, que exporta a Ecuador, Perú, Guatemala y Honduras, busca espacio en Costa Rica y Bolivia para su calzado plástico de moda.



Su gerente, Juan Manuel Rueda, sostiene que “hemos tenido que buscar otras opciones en México y Brasil. China, definitivamente, sigue siendo más competitivo pero los tiempos no son los mismos, ya no se puede trabajar a dos o tres meses y hay contenedores que se demoran seis meses en llegar entonces eso afectó la producción desde el año pasado. Más o menos de agosto hasta diciembre hubo una escasez muy grande y tuvimos que salir corriendo a comprar lo que había en el mercado”.



De Brasil destaca las propuestas avanzadas en tecnología para el calzado. No en vano tiene a la reconocida marca Havaianas. Particularmente en esta edición de Inspiramais le llamó la atención la oferta de aditivos para los compuestos plásticos que evitan las bacterias y hongos que produce la firma TNS nano. “Es una tendencia a la que hay que prestar atención”, concluye.



