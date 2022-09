Más alternativas de inversión, tarea del mercado de valores del país

El superintendente financiero, Jorge Castaño, dijo que el mercado de valores debe contribuir a la productividad de la economía, cumpliendo su función de financiar.



El funcionario aseguró que los bancos prevalecen en el mercado, las firmas comisionistas pudieron haber dejado de ser parte de lo que eran y “entonces volvemos a la discusión de un tercero y debe haber un punto común en donde todos podamos aportar al sector productivo”.



Igualmente, dijo que la incertidumbre hay que enfrentarla “con nuevas propuestas a pesar de que puede que seamos los mismos porque no es suficiente que se vaya a un banco o un fondo de capital de riesgo para poner un proyecto innovador para su financiación”.



“Los invito a pensar en que lo que está viviendo la economía es mirar formas de financiación”, les dijo el superintendente Financiero a los asistentes del Congreso de Asobolsa y Bolsa de Valores de Colombia en Cartagena.



Advirtió que hay más segmentos en los cuales trabajar aparte de los tradicionales. Y recordó que el enfoque del nuevo Gobierno es generar un mayor valor en la agricultura, turismo y la industria manufacturera, entre otros y que no han sido de los que más financiación han tenido en el mercado de capitales.



“Tal vez una financiación bancaria no es suficiente, por eso es que hay que trabajar en un escenario común. Identificar que es lo que podemos crear para este nuevo contexto”, expresó el superfinanciero a los representantes del mercado valores colombiano.



El funcionario recordó que la deuda va a seguir aumentando y el contexto macroeconómico con tasas más altas hará que sea más costoso adquirir nuevas obligaciones.



El superfinanciero, Jorge Castaño, valoró el aporte que plataformas de financiamiento colaborativo como a2censo en la Bolsa de Colombia y algunas similares pueden ofrecer para colocar “minibonos” con los que las empresas pueden obtener recursos a bajos montos.



En ese sentido, pidió al mercado crear opciones de colocación de bonos en bajos montos.



También dijo que hacen falta en el mercado opciones innovadoras para el factoring (negociación de facturas) de empresas, así como el crowdfunding (financiación colaborativa) basado en acciones y bienes.



Comentó que se hace necesario hablar y generar productos complementarios a las bolsas agropecuarias, además titularizaciones y operaciones P2P (persona a persona).

fondo inmobiliario gibraltar, a la bolsa.

Bolsa de Valores de Colombia. Archivo EL TIEMPO

Fondo de inversión inmobiliario llega a la BVC

Este viernes, en el marco del congreso de Asobolsa y Bolsa de Valores de Colombia fue presentado el fondo de inversión inmobiliario Gibraltar, el primer fondo de inversión inmobiliario costarricense en cotizarse en la Bolsa de Valores de Colombia, lo que permitirá al inversionista colombiano acceder a una nueva opción de inversión y diversificar riesgos por moneda, país y actividad económica.



Este producto de inversión de más de 22 años de historia, que administra más de US$437 millones y un área que supera los 200.000 metros cuadrados, ofrecerá a los colombianos la oportunidad de adquirir, a través de un producto de inversión colectiva, participaciones del fondo inmobiliario que se destaca en Costa Rica por contar con inquilinos de gran renombre internacional como lo son Amazon, Sykes, DHL, Cargill, Nestlé, entre otros, y que además se ha caracterizado por ofrecer altos rendimientos.



El producto es administrado por Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), la sociedad de fondos de inversión privada más grande de Costa Rica y Centroamérica en la administración de fondos de inversión inmobiliarios.

PORTAFOLIO