Más inversionistas, pese a bajas tasas en fondos

Durante el primer semestre del año los 197 Fondos de Inversión Colectiva (FICs) que hay en Colombia vieron cómo se liquidaron $17 billones de activos de los portafolios que tienen bajo administración, pero al mismo tiempo registraron 128.293 inversionistas nuevos, prácticamente todas personas naturales.



Ese contraste, de acuerdo con la firma Capital Analytics, se debe a que de inversionistas institucionales sacaron esos recursos pues requieren liquidez. “Hay empresas que no se pueden dar el lujo de que sus inversiones se desvaloricen por varios meses y salen de ellas antes de sigan las pérdidas”, dice la firma.



Al cierre de junio los activos bajo administración llegaron a $91,6 billones, el 1,06% por encima de la cifra de junio de 2020 cuando era de 90,6 billones, pero $17,5 billones por debajo de diciembre de 2020.



La firma dice que en febrero se alcanzaron cifras record de $112,6 billones en recursos administrados, pero las bajas rentabilidades en marzo y abril provocaron retiros importantes.



Con la llegada de los 128.000 nuevos inversionistas, que invierten pequeños flujos, el acumulado llegó a 2’198.216, que están compuestos en la inmensa mayoría de personas naturales.



Para Capital Analytics, los fondos que más han crecido en activos y rentabilidad son los que tienen en su portafolio acciones internacionales y los balanceados de mayor riesgo que reúnen acciones internacional, así como títulos de renta fija internacional y local.



Por su parte, los fondos cuyos portafolios con instrumentos de inversión expuestos a pesos son los de peor comportamiento.



Al cierre de junio la rentabilidad de la industria fue impulsada por los FICs de categorías expuestas a renta variable. Así, la rentabilidad 30 días fue de 0,65% equivalente a un 8,06% efectivo anual. En junio el índice MSCI Colcap presentó rendimientos positivos de 3,99% mensual, por lo que los fondos que invierten en acciones colombianas presentaron cifras favorables en ese mes, liderados por los fondos bursátiles (3,87% mensual) y los accionarios nacionales (3,41% mensual).



Para Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el tema de las rentabilidades de los FICs va muy de la mano con las tasas, pues muchos de los más populares invierten en activos de corto plazo o a la vista, como cuentas de ahorros, CDTs, TES de corto plazo y así, con tasas bajas, las rentabilidades de este tipo de FIC, son también bajas.



Y según Omar Suárez, de la firma Casa de Bolsa, pese a que la educación financiera ha venido mejorando, todavía hay inversionistas preocupados por las rentabilidades de corto plazo y ante las volatilidades, que son naturales en los mercados, se retiran en el peor momento y profundizan sus pérdidas. “Si ven un mes malo retiran su inversión y la recomendación es que no se salgan cuando las cifras están en su nivel mínimo” pues es muy factible que el mercado se recupere rápidamente.



VENTAJAS DE MANTENER UN PORTAFOLIO DIVERSIFICADO



Camila Vásquez, Gerente de Itaú Asset Management considera que con las tasas de corto plazo bajas, y el mercado local con altos premios en rentabilidad por mayores plazos, “los fondos pueden aportar experiencia en combinar -según su categoría- instrumentos de corto, mediano y largo plazo generando en promedio mejores retornos que productos tradicionales, pues saca provecho del alto premio que hay por el mayor plazo al vencimiento de las inversiones” (empinamiento de la curva) al combinar no solo los plazos si no los diferentes indicadores -como tasa fija y tasas indexadas a la inflación- los FICs permiten protegerse de posibles alzas de la inflación de una mejor manera que quien invierte en un solo activo o título.