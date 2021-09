Mitos y verdades sobre las criptomonedas

Cada día es más frecuente escuchar sobre el uso, manejo e inversión en criptomonedas a nivel mundial, pues de acuerdo al primer estudio de Binance, plataforma mundial en el intercambio de criptomonedas, denominado Índice global de Criptousuarios 2021 señala que, al tercer trimestre de 2020, existen más de 101 millones de usuarios en el mundo.



Los expertos afirman que esta cifra irá en incremento gracias a que la nueva ola de digitalización ha permitido mayor acceso a la información sobre el sector cripto y los avances, adopción, regulaciones y confianza que ha habido en lo que respecta a monedas digitales.



“La aceleración digital que estamos viviendo ha transformado diversas industrias. Las personas están más acostumbradas a trabajar de forma remota y a realizar transacciones internacionales, lo que ayuda a la adopción de la criptografía. En este sentido, según el analista de Blockchain, Chainalysis, Colombia se encuentra en la posición número 4 de 154 países en el uso de criptomonedas mediante plataforma P2P (persona a persona) en su Índice de adopción 2020, lo cual indica su uso significativo en Latinoamérica. Creemos que el 2021 cerrará de forma muy positiva en torno a la educación, operación y regulación en criptomonedas”, señaló Bryan Benson, director de operaciones Binance Latam.



De acuerdo con la plataforma de exchange que tiene presencia en más de 40 países, este incremento en la adopción de criptoactivos se debe en mayor medida a la desmitificación de su uso, tecnología y riesgos que existen alrededor del sector. Es por ello, que Binance comparte los principales mitos y realidades que rodean a las criptomonedas y que ayudan a un mejor conocimiento:



MITOS



- No son seguras porque no están reguladas.



- Tienen muchos bloqueos en diversos países por ilegalidad.



​- Puedo perder todo cuando bajen de precio repentinamente.



- Es un ecosistema propenso a que se realicen transacciones ilícitas.



- Es fácil que puedan hackear y perder las criptomonedas.



REALIDADES



- Hoy en día existen más de 15 países donde ya hay una regulación de las criptomonedas y 30 más están en pruebas o avances para regularlos. Sin embargo, las criptomonedas nunca han sido ilegales en ningún país y su uso lleva más de 11 años.



- Cualquier tipo de inversión (compra y venta de acciones, finca raíz, trade en forex, criptomonedas, etc.) conlleva un riesgo que es inversamente proporcional a las posibles ganancias: Cuanto más riesgo hay posibilidad de ganar más.



Dentro de Binance puedes obtener un margen de ganancias estables pero pequeñas ahorrando en un dólar digital cómo el BUSD (estas monedas siempre van a tener el mismo valor del dólar tradicional y te dan hasta 5% Efectivo Anual).



Pero las “Alt coins” pueden tener grandes porcentajes de ganancias, las cuales dependen de su estabilidad.



- La verificación de las cuentas en los Exchange es fundamental para tener mayor seguridad, ésta se realiza mediante datos y requisitos de cada plataforma. Recordar tu clave es indispensable para que puedas tener acceso a tu inversión. Todas las empresas que tengan activos digitales, bancos, medios, etc. son propensas al hackeo, Binance trabaja todos los días para proteger el dinero y los datos de los clientes mejorando nuestros sistemas de seguridad y opciones de verificación en la plataforma.



La compañía recalca la importancia de investigar y obtener información de fuentes oficiales para que nuevos usuarios puedan ingresar al mundo de las criptomonedas y sacar el mayor provecho a un sistema económico descentralizado y en donde cada persona es la única responsable de su dinero.