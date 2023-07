La MLS estudia posibilidad de recibir inversión de fondos soberanos

La Major League Soccer (MLS) podría ser la próxima liga deportiva de Estados Unidos en permitir que un fondo soberano invierta en sus equipos.

Los miembros de la junta de la liga discutirán el tema en una reunión la próxima semana en Washington, adelanto el jueves el comisionado de la MLS, Don Garber, en la conferencia Allen & Co. Sun Valley. El comisionado dijo que la junta está siguiendo los pasos de otras ligas deportivas estadounidenses, como el hockey y el baloncesto. "La NHL y la NBA han considerado tener fondos soberanos y fondos de pensiones", dijo Garber en una entrevista con Bloomberg TV. "La MLS está evaluando lo mismo".



Los fondos soberanos han aumentado recientemente sus inversiones en el deporte profesional en todo el mundo. Los saudíes, a través del Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés) del país, son propietarios de LIV Golf y Newcastle United FC. El fondo también ha considerado la posibilidad de comprar otro club de futbol de primer nivel en Europa, según informo Bloomberg el jueves.



El príncipe heredero Mohammed bin Salman ha hecho del deporte una parte clave de su estrategia para diversificar la economía, mejorar la imagen del reino a nivel internacional e impulsar el crecimiento del turismo.



Arabia Saudita está considerando una candidatura conjunta para la Copa del Mundo 2030 de la FIFA, un torneo que se celebró recientemente en la vecina Catar. También ha destinado miles de millones para expandirse en todos los deportes, desde el golf hasta la Fórmula 1 y el boxeo.



La afluencia de capital de Medio Oriente ahora está llegando a los deportes estadounidenses. La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés) acepto recientemente su primera inversión de un fondo soberano.



La Autoridad de Inversiones de Catar adquirió una participación del 5 % en Monumental Sports & Entertainment, propietario de los Washington Wizards, Mystics y Capitals. El acuerdo valoró a MSE en US$4.050 millones, segun Sportico.

Acuerdo con Messi

Lionel Messi. EFE

Aunque la MLS ahora está considerando trabajar con fondos soberanos como socio, también se ha topado con ellos como rival. Este año, la liga estadounidense atrajo a la superestrella mundial del futbol Lionel Messi, que rechazo al FC Barcelona y al club saudí Al-Hilal, financiado por el PIF. El Al-Hilal le ofreció al jugador de 36 años un contrato que le habría reportado unos US$400 millones anuales, según informes de prensa.



De haber aceptado, se habría unido a otras grandes figuras del futbol, como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, que ganan cientos de millones de dólares jugando en el club del país. "Que diga que la Major League Soccer es su liga preferida, no Arabia Saudita, ni el FC Barcelona, agrega un nivel de emoción y credibilidad y un enorme entusiasmo a nuestra liga", dijo Garber sobre Messi.



La leyenda del futbol argentino podría ganar hasta US$150 millones en dos años y medio, según Sportico.



Garber confirmo que el acuerdo de Messi incluye una participación en el club y acuerdos de reparto de ingresos con Apple Inc. y Adidas AG. Garber dijo que la MLS probablemente no firmara otro acuerdo tan grande como el que cerro la contratación de Messi, pero está abierto a ello si se presenta la situación adecuada.



"La probabilidad de tener alguna vez una situación con un jugador, en la que tenga la oportunidad de participar en el capital, es probablemente algo que nunca volveremos a hacer", dijo Garber. "Solo hubo un David Beckham. Solo hay un Lionel Messi".



BLOOMBERG