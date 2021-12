Inversiones que serán las más atractivas en el 2022, según Credicorp

Colombia está resaltando positivamente en el último tiempo. Así lo asegura James Loveday, head de Asset Management en Credicorp Capital y quien ve la economía del país como una que es "pujante, que se está acelerando y con un ritmo de actividad hacia el alza".

Loveday agregó que desde Credicorp Capital pronostican un PIB al cierre del año del 9,5 % y de 3,5 % para el 2022 y sostuvo que Colombia ha estado promoviendo el país para acercar las cadenas de suministro y posicionarse estratégicamente dentro del panorama de la economía mundial, "de cara a un mundo multipolar entre China y Estados Unidos".



Además, habló sobre las oportunidades de inversión en 2022 teniendo en cuenta el panorama que estamos viendo desde este año



¿Cómo pueden afectar las elecciones presidenciales los flujos de inversión en 2022?



Como es usual en nuestros países el riesgo político eleva los niveles de incertidumbre y los mercados están expectantes frente al desarrollo del tema electoral en Colombia. Hubo un momento de alguna preocupación por el tema de los paros, pero desde ahí hemos visto una recuperación en términos de actividad y de expectativas, como te digo evidentemente los proceso electorales son seguidos de una manera muy cercana, así sea para entender un poco las dinámicas y escenarios que pueden salir de ahí.



¿Cómo ven los inversionistas la política de normalización monetaria en Colombia? Qué tanto puede afectar o beneficiar esto?



Lo que estamos viviendo es un fenómeno que no solamente está ocurriendo en Colombia sino en todo el mundo. Se trata de la aceleración del crecimiento económico que, debido a la sumatoria de los problemas de abastecimiento actuales y el incremento de los niveles de vacunación, ha derivado en presiones inflacionarias por choques de oferta, es decir, la demanda se ha venido recuperando y la oferta no ha podido ajustarse o incrementar los niveles de producción, básicamente por escasez de distintas materias primas; y eso obviamente tiene un impacto en la inflación.



Ahora, los hacedores de política monetaria de los países desarrollados están preguntándose si el choque y la tasa de inflación serán transitorios, o si será una realidad duradera que generará presiones al alza un poco más permanentes. SIn embargo, el mercado hoy en día está intuyendo que estas presiones inflacionarias van a ser transitorias, probablemente van a tardar un poco más en irse, pero evidentemente el riesgo está puesto en si la Reserva Federal mueve las expectativas de inflación de largo plazo al igual que las tasas de interés, lo cual desencadena un proceso de revaloración de todos los activos.



Lo que nuestros países entonces han tenido que hacer ha sido subir las tasas de interés con el objetivo de controlar la masa monetaria y evitar que las expectativas de inflación se puedan traducir a un tema mucho más permanente dentro de la economía. Nosotros pensamos que ese proceso de subida de tasas todavía no ha terminado y creemos que tendremos subidas de alrededor de 50 puntos en esta última parte del año e inicio del siguiente, para luego ir a una moderación en el tema.



Ahora, ¿esto cómo afecta a los fondos? En Colombia, los fondos son predominantemente de renta fija, entonces en estos periodos de alza de tasas lo que puede ocurrir es un fenómeno típico de lo que ocurre cada vez que hay un ciclo alcista de tasas dentro de la política monetaria, y es que los inversionistas prefieren mantenerse al margen de los fondos, esperando que la normalización de tasas termine, porque si las tasas suben, los precios de los XXX de renta fija caen, entonces para evitar un poco la pérdida de capital transitoria, los inversionistas suelen alejarse. Como es natural en estas circunstancias, las administradoras de fondos se suelen retraer a la espera de la normalización.



¿Sí afectó la pérdida del grado de inversión a los flujos de inversión y la entrada de capital?



Sí, hubo un impacto y fue bastante moderado porque el mercado ya había descontado la alta probabilidad de pérdida del grado de inversión, entonces de alguna manera el mercado va haciendo ajustes al precio de los activos por lo que no se sintió tan fuertemente.



Adicionalmente, este fenómeno de baja de calificación es algo que ha pasado y sigue pasando en toda la región; lo cual sumado a que tenemos una economía sólida y que ha respondido la pandemia de una manera muy interesante, a pesar de no haber tenido la flexibilidad fiscal de otros países como Chile y Perú. Sin embargo, la recuperación de la economía ha sido bastante alta y lo que genera eso a nivel de los inversionistas es que Colombia se posicione.

¿Qué alternativas o tipos de fondos de inversión serán los más atractivos para los inversionistas?



En términos generales creo que vamos a ver una oportunidad importante en el tema de la recuperación del sector de servicio. Pero a nivel de inversiones, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en las grandes oportunidades del sector de infraestructura. De la mano de Sura Asset Management creamos UPI y hoy estamos en el proceso de cierre de nuestro segundo fondo para invertir en carreteras 4G y 5G, algo que es muy demandado por los inversionistas de largo plazo, como compañías de seguros y fondos de pensiones.



Otra gran oportunidad que estamos viendo es la deuda privada. En Colombia las necesidades crediticias de las compañías son resueltas vía sistema bancario o vía mercado de capitales, y lo que hemos visto es que el mercado de capitales por muchas razones está muy enfocado en compañías grandes y el sistema bancario también cubre muy bien estas empresas y en el caso de las empresas medianas hacen un trabajo espectacular para el día a día. Sin embargo, nosotros creemos que en ese segmento de empresas medianas hay un espacio para crear un fondo de capital privado para los proyectos de largo plazo, con estructuras de crédito flexibles en términos de amortizaciones, periodos de gracias; algo que no hacen los bancos.



¿Cómo aporta o promueve Credicorp Capital las inversiones sostenibles a través de sus vehículos disponibles?



El Grupo Credicorp tiene como compromiso convertirse en carbono neutral para 2032. Dentro de Credicorp Capital y como parte de Credicorp esto es parte de esta estrategia.



Desde el lado de Asset Management, nosotros venimos trabajando el tema de ASG desde hace 4 o 5 años e incorporamos estos requisitos dentro de nuestras inversiones. Así, el año pasado firmamos el compromiso del PRI de las Naciones Unidas y hemos venido trabajando en incorporar estos principios dentro de los procesos de toma de decisión de nuestros portafolios, tanto propios como los de gestores internacionales que le ofrecemos a nuestra plataforma de clientes.



¿Cómo ve el comportamiento o avance de las inversiones sostenibles en Colombia?



Vemos un movimiento a nivel mundial muy fuerte alrededor de esto, con una mayor conciencia, no solamente de la importancia del Gobierno Corporativo y el lado social y el rol que tienen las empresas dentro del desarrollo de los países, pero también el impacto que tenemos dentro de la sostenibilidad del planeta a través de nuestro impacto medioambiental.



Creemos que Colombia no es ajeno a esta tendencia, hay un movimiento muy fuerte y una conciencia muy fuerte dentro de los inversionistas, tendencia que comenzó en el mundo institucional, pero que cada vez resuena más entre las personas naturales de cómo pueden adaptar su proceso o sus inversiones para poder contribuir con estos factores tan importantes para el desarrollo de la sociedad sin sacrificar retornos; pues hay bastante evidencia estadística que demuestra que los procesos de inversión que sigue los lineamientos ASG pueden obtener mayores retornos en el largo plazo.

