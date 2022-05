Por qué Colombia es buen destino para fondos de inversión en startups

La más reciente edición del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que realiza el Foro Económico Mundial (FEM), sostiene que Colombia es el país de América Latina que presenta las mejores condiciones para el emprendimiento. A nivel global, la consideración del país también ha crecido: se encuentra ahora en la posición número 25 como destino de inversiones, cuando en el estudio que se lanzó en el 2020 estaba en el puesto 35.

En el 2021, Colombia se ubicó en el tercer puesto del ranking regional de venture capital con USD$1.559 millones recaudados, por detrás de Brasil (USD$7.570 millones) y México (USD$3.571 millones), según datos de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA, por sus siglas en inglés). Además, cabe destacar que Colombia supera a Argentina, ubicada en el cuarto lugar con USD$1.290 millones, cuna de compañías pioneras como Mercado Libre y de donde han surgido la mayoría de unicornios latinoamericanos después de Brasil.

Entre los factores que los analistas destacan para explicar el interés que el país cafetero despierta en los fondos de venture capital se destacan una economía regional con gran solidez, buenas políticas fiscales, estabilidad política y seguridad jurídica. También pesan su ubicación geográfica, que le ofrece un lugar estratégico en el continente como puente entre los países suramericanos, Centroamérica y Norteamérica, y el hecho de que ya firmó acuerdos de libre comercio con más de 60 países.

Además, Colombia ya cuenta con Rappi, una súper app y unicornio que no solo ha puesto al país en el radar de algunos de los inversionistas más importantes del mundo, sino que también está impulsando el ecosistema local y regional al dar pie a una generación de emprendedores que luego de salir de la compañía han consolidado startups como Frubana, Laika, Tributi, Ontop y Plerk, entre muchas otras.

“Creemos que los fundadores colombianos y el ecosistema en general del país alcanzaron un nivel de madurez espectacular, en parte seguramente impulsado por el éxito de Rappi junto a otros unicorns y soonicorns nacidos en el país, que han generado en las nuevas generaciones de emprendedores la posibilidad de pensar en grande y animarse a apuntar a mercados de todo Latinoamérica o incluso del mundo”, señala Sacha Spitz, Managing Partner & Co-Founder en Newtopia VC, la firma de capital de riesgo que desembarcó en Colombia luego de haber lanzado en agosto de 2021 su primer fondo de USD$50 millones para invertir en talento latinoamericano.

Con más de 45 inversiones en el último semestre en startups como Waterplan, Wibson, Clood, Yerbo, Wibond, Exactly, Hunty, Qurable y Botin, Newtopia VC es en la actualidad uno de los fondos de venture capital más activos de la región y ya cuenta con inversiones en startups colombianas.

“Desde los comienzos, Newtopia ha nacido como un fondo venture capital en búsqueda de startups de todo Latinoamérica que apuntan a resolver problemáticas regionales y/o globales; es decir, que nos enfocamos en grandes emprendedores que tienen el sueño de transformar la realidad que los rodea agregando valor de manera innovadora”, suma Spitz, quien también es cofundador y socio de Yavu Ventures, y ex director de la Incubadora de la Universidad de San Andrés, en Argentina.

Por su parte, Luis Florez, Partner en Colombia de Newtopia VC, expresó: “Nos proponemos ayudar a los emprendedores colombianos a entrar a otros mercados en Latinoamérica y levantar sus siguientes series de financiación”.

De hecho, el ecosistema local tiene un enorme potencial si se tiene en cuenta que el 85 % de las inversiones en 2021 fueron en etapa temprana, según el Colombia Tech Report, lo que indica un escenario en el que buena parte de lasstartups tienen la posibilidad de conquistar el mercado, crecer más y, por consiguiente, demandar más inyección de capital.

“No queremos ser solo un socio económico, sino uno que acompaña creando comunidad”, apunta Florez y anticipa, en ese sentido, que en pocos meses la compañía realizará en Miami su Academy Week, uno de los eventos más importantes para su misión de acompañar a los emprendedores en su crecimiento.

Además de Spitz y Florez, el equipo que conformó Newtopia VC está integrado por referentes de amplia trayectoria en el ecosistema emprendedor de América Latina: Patricio Jutard, cofundador de MURAL, uno de los unicornios argentinos; Mariano Mayer, ex secretario Nacional de Emprendedores y Pymes en Argentina y fundador de Marea Venture Partners; Jorge Aguado, ex secretario Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en Argentina; Juan Pablo Lafosse, fundador y exdirector general de Almundo, y Diego Noriega, mentor y emprendedor Endeavor, fundador de +23 startups, cofundador de alaMaula y ex GM LatAm eBay, completan el team, que ha atraído, además, a algunos inversores de alto perfil, como la estrella argentina de la NBA, Emanuel Ginóbili, y el tenista David Nalbandian.

“Nuestra apuesta es promover un cambio de mindset que genere una fuerza de movimiento enfocado en validar las hipótesis de negocio rápidamente en Colombia para encontrar product-market fit, desde donde luego buscar la expansión en otros territorios de manera que se expanda el mercado target de las compañías. Es un proceso que se ha vivido en el resto de Latinoamérica, por lo que encontramos muchos puntos en común entre Colombia y el resto de los países de la región”, concluye Spitz.

PORTAFOLIO