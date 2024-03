Rezago en inversión llegaría al 20 % en el primer trimestre

El Presupuesto General de la Nación fue uno de los puntos en los que se rajó este Gobierno el año pasado y en los que parece que seguirán las fallas administrativas que se han visto hasta el momento en el trabajo de los responsables de la Hacienda, según advierten expertos en la materia.



La inversión ha sido uno de los puntos que más se ha visto afectado por esta realidad, máxime si se tiene en cuenta que en 2023 se desaprovechó el 30 % de los dineros que estaban proyectados para esta materia y al final se diluyeron en pérdidas de apropiación o en rezago presupuestal cuya ejecución fue aplazada.



(Lea más: ¿Sigue creciendo el gasto de los hogares en Colombia? Esto dice Raddar)

Un análisis de la Universidad del Rosario advierte que esto no mejoraría en los primeros meses de este período que acaba de comenzar, ya que para el primer trimestre, el rezago de ejecución presupuestal quedaría cercano al 20%.



Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, resaltó que la ejecución del gasto público e inversión del Estado en el 2024 está rezagada, lo que puede afectar el crecimiento de la economía este año, teniendo en cuenta que al finalizar el mes de febrero la ejecución de los gastos de inversión solo iba en el 1,1 %, cuando debería ir efectivamente en el 16,66 %.



“A febrero de 2024 hay un rezago en la ejecución presupuestal de gastos de inversión del 15,66% y, de acuerdo con la tendencia que está mostrando, a 31 de marzo de este año podríamos estar llegando a un rezago de inversión del Estado de cerca del 20% del presupuesto”, anotó.

(Lea más: Presupuesto del país destinado para la inversión arrancaría el 2024 con rezagos)

Este académico agregó que “estas no son buenas noticias, puesto que para que la economía crezca este año entre el 1 % y el 1,2 % se necesita que el Estado ejecute todo su presupuesto”, reiterando que por ahora “el llamado al Estado en este momento es a ejecutar la inversión pública rezagada para dinamizar el crecimiento de la economía”.



El profesor en Hacienda Pública y Presupuesto dijo, además, que el Banco de la República debe bajar su tasa de interés este 22 de marzo, antes de salir a la semana mayor, en 75 puntos básicos y no en 50 puntos básicos, que es lo que se presume que va a ocurrir, para impulsar la economía.



Cabe recordar que la Cámara de Representantes, en ejercicio del control político, le solicitó al Ministerio de Hacienda el reporte de la ejecución del gasto público del Estado en el 2023. Dicha cartera reconoció que, debido al rezago de cerca del 30% en dicha inversión, dejaron de entrar a la economía más de 24 billones de pesos el año pasado.



“De este monto, según el lenguaje del Ministerio de Hacienda, 8,3 billones de pesos aproximadamente, es decir, el 0,53 % del PIB actual, no se comprometieron para la vigencia 2024 y quedaron libres para que se giraran al Tesoro Nacional”, agregó.

Amorocho cerró diciendo que cuando hay una baja ejecución presupuestal se obstaculiza la eficiente provisión de bienes públicos, como la seguridad, la infraestructura y servicios sociales como salud y educación, entre otros.

(Lea más: Ingresos por litigios mantienen alerta en cuentas de la Nación)

Dinero colombiano iStock

Cuentas hasta febrero

Portafolio pasó revista al estado de la ejecución presupuestal con corte a febrero y la mayoría de los resultados muestran que la asignación de recursos, especialmente los de inversión, se encuentra en niveles muy bajos, con algunas entidades donde el porcentaje de pagos no llega al 1%.



En primer lugar, revisando las cuentas generales, de los $502,6 billones del Presupuesto 2024, hasta el momento sólo se ha comprometido el 18,2% ($91,6 billones), mientras que las obligaciones van en 10,7% ($53,8 billones) y los pagos en apenas 9,9% ($49,9 billones. Estos últimos son la plata que finalmente entra a la economía.



Teniendo en cuenta que la ejecución promedio de cada mes debe ser del 8,33%, se esperaría que los tres indicadores ya mencionados rondaran el 16,6% al cierre de febrero. No obstante, datos como los pagos muestran un retraso de 6,7 puntos porcentuales hasta el momento.



Ahora bien, en materia de gasto general, los compromisos presupuestales más bajos están en entidades como el Ministerio de las TIC (5,5%), el Sector de Inclusión Social y Reconciliación (6,2%), el Ministerio de Hacienda (6,5%) y el Ministerio del Deporte (3,7%); mientras que las asignaciones en Presidencia de la República van en el 57,2%.

(Lea más: Para ser viable, reforma a la salud exige sacrificar inversión)

En lo que concierne únicamente a inversión, las cuentas son más desfavorables, ya que de los $99,8 billones que se apropiaron este año, sólo el 5,1% ha entrado a la economía del país en forma de pago.



No obstante, hay que destacar que los compromisos de este rubro llegan al 26,7% ($26,6 billones). Para el caso de las obligaciones, dinero que se compromete hacia el futuro, las cuentas hablan de hasta febrero, van en el 5,3% ($5,3 billones), los cuales se han pagado en su mayoría.



En este punto vuelve a destacar el Ministerio del Deporte, donde el compromiso de recursos de inversión llega apenas al 3,5%, mientras que la categoría de pagos muestra un avance de apenas el 0,5%. Es decir que de $1,3 billones que hay en esta cartera para inversión, apenas han llegado a la economía $6.357 millones hasta ahora.

Dinero iStock

Corte de cuentas a enero en el Comité de Regla Fiscal

En su más reciente informe sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación para 2024, el Carf informó que se han comprometido hasta el momento $48,3 billones (9,6% del total PGN de $502,6 billones).



“El rubro con mayor porcentaje de compromisos es la Inversión (14,8%), seguido de Funcionamiento (10,0%)”. Así mismo indicó que, en términos de obligaciones, estas alcanzan $20,1 billones (4,0% del total de apropiaciones) y que allí, el rubro con mayor porcentaje de obligaciones es Funcionamiento (5,3%), seguido de Servicio a la Deuda (2,7%), mientras la Inversión ha obligado el 1,3% de las apropiaciones.

(Lea más: Viabilidad de la reforma a la salud dependería de nuevos recortes al PGN: Minhacienda)

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio