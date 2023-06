Las razones para la caída del dólar al nivel de julio de 2022

La disminución de la percepción de riesgo sobre la economía colombiana, el incremento de la expectativa del Banco Mundial en materia de crecimiento del PIB del país para este año, un mayor apetito por activos latinoamericanos, el debilitamiento del Gobierno y una posible moderación de las reformas en el Congreso ocasionaron una nueva caída en el precio del dólar.



Además, un contexto de debilidad del dólar a nivel global también estaría jugando para que la divisa ayer registrara una caída de $62 adicionales y que ajustara este año una disminución de $565,20, con lo que la revaluación (apreciación) del peso este año llega a 11,75%.



Esto sin duda les conviene, entre otros, a los importadores de productos terminados, así como de materias primas y a quienes tienen deudas en dólares, en particular al Gobierno y el sector privado, que al cierre de febrero ajustaban unas obligaciones por US$187.772 millones.



Sin embargo, en el otro extremo de la balanza están quienes se ven perjudicados, en particular los exportadores de todo tipo de productos y además quienes reciben remesas del exterior, pues van a tener menos pesos.



Y con una Tasa Representativa del Mercado (dólar oficial) que hoy se coloca en $4.245, precio similar al del 6 de julio de 2022 los analistas tienen diversas opiniones sobre el futuro de la cotización de la divisa.



Para los analistas de Bancolombia, diversos indicadores mostrarían que la tendencia sería de apreciación (revaluación) del peso para las próximas jornadas.



“En el corto plazo, se espera que el tipo de cambio se mantenga por encima de los $4.200 (nivel de referencia) y por debajo de los $4.535”, dice la entidad.



Alza a fin de año

De todas maneras, Bancolombia dice que ante este “contexto retador, mantenemos una visión de tasa de cambio cercana a los $4.690 hacia el cierre del año. Así mismo, para el segundo trimestre de este año esperamos una tasa de cambio promedio alrededor de $4.650”.



De acuerdo con Larry Browne, manager regional para Latinoamérica de la firma Hantec Markets, “el peso colombiano podría fortalecerse frente al dólar tras la cuarta caída mensual consecutiva del desempleo registrada para 31 de mayo”.



“El peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar en los últimos días y los inversores esperan que continúe su tendencia alcista (peso frente al dólar)”, indica Browne.

Por su parte, David Pérez, profesor de Finanzas de la Universidad de Los Andes, explica que el mercado bajista del dólar “en este caso es medio paradójico, pero es consistente con el mensaje de que este escándalo político puede evitar que se implementen malas políticas, y eso es favorable para la economía”.



El académico reflexiona que es bueno caer en cuenta que si el peso colombiano hubiera seguido la misma trayectoria de economías similares, “la tasa de cambio en este momento podría estar cerca de $3.800, entonces la caída en el precio del dólar está implicando que el comportamiento colombiano se acerque al de sus pares, pero todavía sigue estando lejos”.



