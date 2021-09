Hoteles ven primeras señales de reactivación con turismo corporativo

Uno de los desafíos de la industria turística en la actualidad es que los eventos se reanuden para consolidar la atención del segmento corporativo, uno de los más dinámicos de ese renglón de la economía.



Representantes de hoteles que operan en las principales ciudades dicen que gradualmente se realizan eventos con aforos controlados y los ejecutivos empiezan a retomar sus agendas de viajes.

Sin embargo, confían en que ese componente del negocio se reanime en el último trimestre del año. Por ahora, se concentran en la atención a turistas nacionales que quieren descansar tras meses de encierro por el aislamiento propio de la crisis.

Fernando Sánchez Paredes, CEO de la colección de hoteles Bluedoors Apartment Boutique Hotels, destacó el dinamismo que ha tenido Medellín para realizar eventos y ferias, lo que ha sido clave para York Luxury Suites, un hotel que abrió en octubre del 2020 y que ahora se promociona.



“En agosto cerramos con un 61 % de ocupación - es un hotel de 111 suites- y estamos proyectando que vamos a seguir en ese nivel hasta diciembre cuando creemos que va a ser muy bueno, ya que vemos una reactivación muy importante del mercado turístico nacional. Pero también estamos registrando ya un 40 % de huéspedes extranjeros, los cuales esperamos llevar al 60 % a finales del 2021 y para el año entrante al 90 % de la mezcla”, explicó.



“Las noticias de Medellín son muy buenas y hay que felicitar los esfuerzos que se hacen para empujar ferias y eventos”, dijo Fernando Sánchez. En Bogotá, esta cadena también tiene Jazz Apartments y 93 Luxury Suites.



Este último, considerado su insignia, cerró en agosto con un 65 % de ocupación y para septiembre espera llegar a 75 % con tarifas de $530.000 con lo cual “prácticamente nos estamos reactivados”, dijo el directivo.



De Bogotá, caracterizada por una importante actividad del turismo de negocios, Sánchez apuntó cómo ya se registran visitas de funcionarios de embajadas y de ejecutivos de algunas compañías que vienen por largas estadías.



“Bogotá no tiene una reactivación igual que la de Medellín. En el 2019 teníamos una ocupación del 60 % y en este momento estamos al 40%. El tema de la seguridad está afectando”, reconoció.



“En el corporativo lo que pasa es que se está prendiendo como un arbolito de Navidad pero empiezan a aparecer las primeras luces. Nuestro pronóstico es que esté prendido en octubre y que nos permita cerrar este año a niveles de 60 %”, agregó el CEO de la colección de hoteles Bluedoors Apartment Boutique Hotels.



VISIONES EN BOGOTÁ



Adriano Pinto Martínez, subgerente del hotel Lancaster House Bogotá, indicó que hasta febrero de 2020 mercados como el bogotano tenían una participación de este segmento (corporativo) con una relación del 88% (viajero corporativo) vs 12% (viajero turismo), pero a raíz de la pandemia se generó una caída del este tipo de huésped.



“En el 2021, el primer semestre estuvo marcado por las cuarentenas obligatorias de fin de año y la protesta social, por lo que realmente el mercado en mención ha venido a reactivarse desde el mes de julio a la fecha”, precisó.



En ese mes, cerró con un 32 % y agosto en 40 %, lo que marca un crecimiento positivo para el sector en el total de habitaciones disponibles en la ciudad, dijo citando a Cotelco Bogotá.



“Si bien ha cambiado el perfil del cliente, la tendencia muestra que de a poco se ha ido recuperando el viajero corporativo y las compañías están volviendo a enviar a sus funcionarios a viajar. Para el cierre del 2021, se proyecta tener una ocupación cercana al 50 %”, comentó Adriano Pinto.



En el hotel W Bogotá, su gerente general, Gustavo Lovera, dijo que se detecta una recuperación gradual en el segmento de turismo de negocios. Sin embargo, considera, “la reactivación mejorará conforme siga incrementándose la vacunación y haya mayor flexibilización”.



Además Lovera opinó que sobre los cambios en este tipo de turismo que los hoteles deberán adoptar.



“Vemos tendencias que llegaron para quedarse como el mayor uso de la tecnología, mucha preferencia por la implementación de eventos híbridos, y mayor uso de los espacios abiertos al aire libre, también una mayor disciplina con los protocolos de sanidad y distanciamiento social”, dijo.



Otra ciudad que está atenta a la evolución de este mercado turístico es Santa Marta en donde los empresarios del sector y gremios como Fenalco buscan impulsar a esa capital como una alternativa para los viajes de negocios.



Sobre la evolución de este segmento en la ciudad, Carolina Ortega, gerente general de Sanha Plus Hotel de Santa Marta explicó que de junio a agosto de este año, han visto incrementarse el ‘corporativo walking’.



Añadió que este es un fenómeno pocas veces visto en la industria hotelera colombiana en el cual los viajeros corporativos no hacen reserva, sino que eligen su hotel cuando llegan a la ciudad destino.



“Simplemente se acuerdan que deben hospedarse en un buen hotel, cerca de sus clientes, y listo. Esto está sucediendo con clientes de industrias diversas, desde distribución de bebidas y alimentos, pasando por constructoras e inmobiliarias, hasta laboratorios químicos y plantaciones de banano”, señaló.



Ortega comentó que en Sanha Plus Hotel las cosas han marchado muy bien en los últimos meses, comparado contra los promedios de 2020. Es así como durante agosto experimentó una ocupación del 50% y se espera que en noviembre llegue al 60 %.



“Para vacaciones de diciembre y enero alcanzaremos la cumbre con un 100% de ocupación”, puntualizó.



EN CARTAGENA ES LENTO EL RETORNO A LOS EVENTOS



No hay una tendencia favorable hacia la reactivación de eventos en Cartagena, clave para el turismo de negocios. Diana Infante, directora Comercial del Hotel Almirante explicó que se proyecta una recuperación relativa y gradual, real del segmento para el 2022. Los pocos eventos corporativos buscan reuniones limitadas, sin grandes espacios para muestras comerciales.



“Eventos más cortos, senci- llos, que involucren una menor logística en espacios en donde puedan encontrar alimentos & bebidas, equipos y conexión, comunicación remota para transmisión en simultánea, esa es la tendencia y eso es lo que se ofrece este hotel hoy”, dijo.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio