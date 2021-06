Crecer de forma sostenida, gran reto que tiene el comercio electrónico

En el primer trimestre del año, el comercio electrónico movió cerca de $8,56 billones, con un aumento del 44,3 % respecto al primer trimestre de 2020 y de un 72% en comparación al mismo trimestre de 2019.



María Fernanda Quiñones, presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCE) analiza el resultado y dice que para lo que queda del año se espera un crecimiento sostenido gracias a que los consumidores ya se han habituado más a las compras digitales, tras la pandemia.



¿Cómo estuvo el primer trimestre?



Durante el primer trimestre del 2021 las ventas tuvieron un aumento del 44%. Por su parte, el número de transacciones aumentaron un 78,7% frente a lo que se observó en el mismo trimestre del 2020.



Tuvimos una variación mensual. Los dos primeros meses del año tuvieron una natural contracción debido a los aumentos de ventas que se hacen en la temporada de Navidad. Y marzo generó el impulso.



Esto nos muestra un crecimiento sostenido y nos indica que claramente las dinámicas de comercio electrónico están arraigándose y trasmitiendo un poco el tema de la reactivación derivada del cierre del canal físico.

María Fernanda Quiñones, presidenta de la CCE. Archivo particular

¿Y el ticket promedio?



En el 2019 un ticket promedio era de cerca de $230.000, el primer trimestre del 2021 fue cerca a los $140.000 y $135.000, baja casi 100.000. Esto lo que muestra es la apropiación en los intercambios económicos más cotidianos en el comercio electrónico. Antes de la pandemia las compras virtuales tenían un ticket promedio muy alto.



¿Qué compran más?



La categoría en la que hemos tenido más movimiento y que ha hecho más uso del canal, definitivamente es la de comestibles, no solamente en relación con mercado sino asociado con restaurante y con cubrir las necesidades de alimentación. Se incluyen domicilios. Obviamente tecnología sigue siendo la categoría reina y deportes también. Y en servicios, educación se activó de manera muy relevante. Ahora, aparece un comportamiento de expansión del comercio electrónico en todas las categorías. Los colombianos ya se adecuan a la compra digital.



¿Con la reactivación del comercio físico qué sigue?



Hacer sostenible la reacción de migrar a la compra digital. Eso no se hace totalmente sostenible en el tiempo si no se mejoran varias cosas. El paso al canal digital tiene grandes desafíos para que la pelota no se devuelva.



¿Cuáles son esos desafíos?



Entender que es un canal que funciona de manera totalmente diferente y que no necesariamente es más complejo y que se puede complementar y potencializar. Además hay que entender que nos presentamos ante un consumidor omnicanal que requiere ambos canales para tomar una decisión de consumo satisfactoria.



Hay un gran traslado de hábitos de consumo al ambiente digital pero no se han solucionado temas como los de conectividad e inclusión financiera, que están relacionados con políticas públicas.



¿Cuál es la expectativa con la reforma tributaria?



Hemos trabajado para explicarle al Gobierno que este es un canal y no una industria propiamente dicha y que meterle tributos es desestimular su crecimiento. Creemos que las discusiones se deben dar en el marco de la Ocde.



Como esta es una actividad que trabaja globalmente, generar impuestos adicionales lo que produce es una falta de competitividad en el comercio electrónico del país. Además, la semana pasada, el presidente dijo que se iba a incluir el comercio electrónico en el Día sin IVA. Ahora no lo podría hacer, así que esperamos que venga dentro del texto.



