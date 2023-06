Precios de servicios turísticos aún no encuentran techo

El ritmo de la inflación durante el mes de mayo moderó su dinámica alcista de los últimos meses, ubicándose como una de las más bajas vistas desde la llegada de la pandemia. No obstante, algunos productos siguen impulsado el guarismo, lo que sumado a los movimientos de las distintas industrias, hacen que algunos productos y servicios cada vez estén más lejos del alcance de la mayoría de los colombianos.



Este es el caso del sector turístico, que, tras una reactivación formidable, ha empezado a ver la desaceleración del sector, sobre todo por los movimientos de la actividad aérea.



Según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , los precios de los servicios aéreos (incluyendo equipaje) aumentaron 1,52% en el último mes y de manera anual 29,4%, lo que no solo demuestra los efectos de los costos adicionales que han tenido que asumir las aerolíneas por cuenta de la situación económica, sino por la relación de oferta y demanda, pues desde hace más de tres meses se cuenta con dos aerolíneas low cost menos volando en el país.



“Hay menos oferta internacional con la salida de Viva, a destinos del Caribe, por ejemplo, lo que puede influir sobre la menor demanda internacional que está atravesando Colombia. Por otro lado, los precios son evidentemente más altos que el año pasado, principalmente por el alza del dólar. Aunque la tasa de cambio viene mejorando, sigue estando muy en contra y esto termina halando hacia arriba los precios y por ende reduciendo la demanda”, señala Romain Maciejewski, director comercial de Viajala.



Es de esta manera que algunas aerolíneas extranjeras buscan entrar al mercado local para mitigar los efectos de esta situación. JetSmart, firma chilena, por ejemplo, por su naturaleza está buscando ocupar el vacío que dejaron aerolíneas y nivelar el mercado.



“Es necesario que el consumidor tenga más opciones, que si quiere volar a las 7:00 a.m. tenga tres o cuatro aerolíneas, no solo una o dos. Además, si no le ofreces al cliente más oferta en los momentos cuando hay más demanda originaría que los precios suban”, reconoció Estuardo Ortiz, CEO de la aerolínea.



Y si bien los tiquetes son el rubro que más preocupa a los consumidores, los demás servicios están generando que la demanda empiece a afectarse. Para el mes de mayo, según el IPC el transporte intermunicipal también ha sufrido un alza anual de 10,2%, las comidas fueras del hogar de 19,8%, los gastos en discotecas 7,8% y artículos de viaje 6,47%.



En lo que respecta al alojamiento, los viajeros han tenido que asumir precios superiores a 16,8% frente al año anterior. En el último reporte de la compañía STR para el mes de marzo, firma que proporciona datos del mercado hotelero, los precios han tenido una fuerte escalada.



“Vemos en términos reales en las principales ciudades de la región un impacto. Cartagena tienen una subida de los precios del 20%, Río de Janeiro en dos meses ha crecido bastante, más de 70% en Sao Paulo y Bogotá también, cerca del 12%”, indicó Patricia Boo, directora senior de la firma para América Latina.



Esto se debe a varios factores. Para Carlos Julio Kellman, gerente general Habitel Hotels “el recurso humano no se está consiguiendo y este año lo estamos sintiendo muy fuerte, además la rotación es muy alta. La salarial se incrementó por encima del 16%, eso implicó que los precios de venta y los contratos se tuvieran que hacer sobre unas tarifas mayores, hasta ahora el mercado las han aceptado y los márgenes se han mantenido”, dijo.



Además, señala que la inflación los ha afectado considerablemente este año, lo que “al final recae en el precio de venta”.



Para la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), esta situación tanto en el sector hotelero por la subida de costos, como la salida de algunas aerolíneas ha derivado en que en lo corrido del año la ocupación hotelera cayera en 11 regiones frente a 2022. Los destinos más perjudicados son San Andrés y Providencia con una caída en la ocupación de 19,6%, Santander con 7,7%, Quindío con 5,7% y Risaralda con 4,8%.



“Es importante manifestar nuestra preocupación. Necesitamos que de la mano del Gobierno se cambie esta tendencia que impacta al sector turismo, el cual está llamado a tener un rol protagonista en el desarrollo social y económico del país”, apuntó José Duarte García, presidente de Cotelco.





Temporada de mitad de año preocupa al sector



Con los precios subiendo, los colombianos han bajado el consumo de los viajes y así lo demuestra las previsiones de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), quienes estiman que esta situación derivará que para la temporada de vacaciones (junio y julio) una baja considerable en el turismo local.



“Lamentablemente, la temporada de mitad de año se verá muy condicionada por el cese de operaciones Viva y Ultra Air. Si bien ha habido la reacomodación de vuelos con la ayuda de otras aerolíneas, esto no ha sido suficiente para resolver la problemática y por eso, no se obtendrán resultados que al iniciar el año nos planteamos”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio