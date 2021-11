Respecto a la sostenibilidad, ¿qué tipo de consumidor es usted?

Para las empresas es claro que la sostenibilidad es un componente fundamental de su negocio, teniendo en cuenta que está en la lista de las prioridades de los consumidores a la hora de preferir una marca.



Al respecto WGSN, empresa internacional especializada en el pronóstico de tendencias, presentó el estudio 'Crear de forma más eficaz: Cómo innovar hacia un futuro sostenible'.



(Vea: Marketing: sostenible, diverso e incluyente).



Se trata de un informe que describe las actitudes clave que están influyendo en este tema. También plantea las estrategias para interactuar con cada perfil de consumidor.



Según la firma, por los datos que maneja de la redes sociales, es evidente el interés por estos temas y así se ha detectado entre los influenciadores de belleza, moda, diseño de interiores y alimentación y bebidas en el momento de las interacciones.

Allí se encuentra que en moda, 17% de las conversaciones giraron en torno al Día de la Tierra en 2021.



(Vea: México retiró del mercado sopas instantáneas por información engañosa).



Mientras tanto, en el campo de la belleza ese porcentaje aumentó a 24% alrededor de debates relacionados con los empaques sostenibles.



Por su parte, en alimentos y bebidas, 25% de las comunicaciones en las redes tuvieron que ver con alternativas basadas en plantas.



Por el lado de quienes están interesados o hacen parte del campo del diseño de interiores, 9% de las conversaciones están relacionadas con la sostenibilidad, en general.



Además, una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial en 2020, el 86% de los encuestados expresó su deseo de ver productos más sostenibles y equitativos en el mercado tras la pandemia.



En ese sentido, plantea WGSN, las marcas tendrán que responder a la forma de pensar de los consumidores para prosperar en este mercado en expansión.



En este contexto de la sostenibilidad, la firma, además, destaca tres actitudes clave de los consumidores.



La primera la llama Sostenibilidad democrática. Según WGSN, corresponde al “consumidor que busca la mejor relación calidad-precio, cuyas expectativas de sostenibilidad se centran tanto en el precio como en la accesibilidad de los productos y servicios”.



(Vea: Viajes, belleza y ropa, en lo que más quieren gastar los consumidores).



Añade que cada vez más pendiente de la rentabilidad y la necesidad de independencia, este grupo buscará soluciones locales y convenientes que simplifiquen su vida y les brinden una recuperada sensación de control.



La segunda actitud corresponde a la Sostenibilidad activa. “En este escenario el consumidor activista está transformando sus temores sobre la emergencia climática en esperanza y acción. Está dispuesto a adoptar nuevos comportamientos para reducir su huella ecológica y quiere contribuir al cambio para crear un mundo mejor”, explica.



Por último, el análisis se refiere a la Sostenibilidad delegada. Corresponde al consumidor indiferente.



Para la compañía especializada en el pronóstico de tendencias este grupo se caracteriza por una sensación de desconfianza en las instituciones, al tiempo que rechaza la responsabilidad de minimizar su impacto ambiental personal.



“En cambio, pone sus expectativas en las empresas para que intervengan y lideren la transformación ambiental”.

Las marcas tendrán que responder a la forma de pensar de los consumidores para prosperar en este mercado en expansión. Archivo particular

CÓMO ACTUAR



En su estudio, WGSN ha identificado varias estrategias que comparte a las marcas para atraer a estos tipos de consumidores.



En primer lugar les sugiere que se “centren en la asequibilidad y la accesibilidad”. Afirma que el 63% de los consumidores considera que la relación calidad-precio es un factor clave a la hora de comprar, según una investigación de KPMG, por lo cual las marcas tendrán que priorizar la conveniencia y la asequibilidad cuando quieran atraer a los consumidores frugales con ofertas, productos y servicios más sostenibles.



La segunda recomendación es que les ayuden a los clientes a comprar de forma más sostenible.



(Vea: Ganarse a los consumidores navideños, el reto de empresas minoristas).



Según una encuesta del IBM Institute for Business Value, 57% de los consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra para ser más éticos.



“Las marcas que buscan atraer a los clientes activistas deben brindar productos que respalden las compras más sostenibles, desde apps para dar seguimiento a la huella de carbono personal hasta opciones con cero desechos”, comenta el informe.



Por último, invita a las empresas a que generen confianza con material educativo.



Para enfatizar en esta recomendación, WGSN cita un informe sobre el reciclaje de plástico.



Allí se demuestra que dos tercios de los adultos no reciclan todos sus desechos de plástico debido a la falta de información y confianza en los sistemas de reciclaje.

En este sentido, los expertos advierten que “las marcas que quieran ganarse a los consumidores indiferentes deben proporcionar contenido veraz y fiable que les ayude a explorar temas complejos relacionados con la sostenibilidad, como instrucciones sobre cómo reciclar los productos al final de su ciclo de vida”.



(Vea: Consumidor, optimista para el año entrante).



Al comentar los resultados de este estudio sobre las visiones de los consumidores y la sostenibilidad, Carla Buzasi, presidenta y CEO de WGSN, comenta que los gobiernos, las empresas y la población están utilizando la pandemia como una oportunidad para cambiar y esta intención, ese ha visto en la práctica con una visión más sostenible y equitativa.



“Para las marcas, esto representa inmensas oportunidades, pero también grandes riesgos para las que no se adapten al momento”, señala.



PORTAFOLIO