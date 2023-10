Las 3 preguntas claves que debe solucionar si está buscando invertir

Hace poco conocí tres personas con ansiedad financiera. Un papá soltero, una fundadora de una gran empresa y un estudiante que trabaja para pagar sus estudios. Me sorprendió que me hicieran las mismas preguntas: ¿Cómo invertir sin perder mi dinero? ¿Cómo hago para ganar mucho más, pero sin riesgo?





Existen muchos mitos en la vida financiera que dan miedo y al no saber lo mínimo necesario, algunas personas sólo invierten en CDT, ya que tienen el menor riesgo (como el papá soltero). Otras personas, corren riesgos innecesarios por invertir en cripto o startups (caso de la fundadora de la empresa). Incluso, puede llegar a ser mucho peor y algunas de ellas terminan estafadas (como los estudiantes).



Ahora, las tres preguntas que se deben responder:



¿Por qué invertir?

Es evidente que el dinero ya no alcanza igual que antes, por eso en casa o en la cuenta de ahorro sólo se debería tener el dinero necesario para el mes. De ahí en adelante se estaría perdiendo por los cambios de la economía, así no se invierta. Asimismo, los sueños de viajar, estudiar, comprar un vehículo, o incluso querer llegar a tener libertad financiera, terminarán saliendo más caros, así no se esté endeudado.



Mirémoslo así, una cosa es trabajar para el dinero, donde lo entendemos como un fin, y otra es hacer que el dinero trabaje para ti, entenderlo como un medio. No es necesario ser un experto para tener una buena vida financiera, pero sí saber estos mínimos:



¿Cómo invertir?



- Comienza a la fija. Si ganas poco dinero, invierte lo que puedas en un fondo de renta fija que te permita sacar el dinero cuando quieras. Se volverá como tu fondo de emergencia y en algunos meses crecerá mejor que un CDT (que aunque se va a la fija, podrías ganar más).



- Aumenta en renta-fija e invierte en renta-variable que tenga respaldos. En la medida que tengas más dinero lleva a cabo ello, ejemplo: finca raíz con propiedades, prestar plata a empresas con activos (como máquinas), préstamos a personas con hipotecas de respaldo. Con esto aumentarás las probabilidades de ganar más, pero sin incrementar el riesgo significativamente, pues aunque los respaldos toman tiempo en caso de problemas, siempre llegarán.

Inversión iStock



- A medida que aumenta el riesgo, aumenta el número de apuestas. En lo mismo y en otras categorías. Ejemplo: tener una vaca es riesgoso porque se puede enfermar, toca tener varias. De eso se trata, ir aumentando la cantidad de inversiones en otras cosas, tanto en renta-fija como en variables con respaldos.



- Todo lo que es renta variable déjalo quieto hasta que te convenga. Si tienes dólares pero bajaron de precio no los vas a vender hasta que el dólar suba. Se aplica lo mismo a los arriendos de finca raíz, como cuando bajaron en la pandemia, o las acciones de ciertas empresas, porque tal vez su CEO dijo lo que no era, o comenzó una guerra en algún lugar del mundo.



¿Quieres ganar mucho más?



El dinero adicional, ponlo a 10 años. Puedes hacerlo con ETF (índices de la bolsa que invierten en múltiples empresas). Ejemplo: uno de mis favoritos es el SP500 IUIT. Invierte en las mejores empresas de tecnología que son sostenibles ambientalmente hablando. Aunque en los últimos cinco años creció un 149%, estas compañías crecerán más que las demás a 10 años. Pero igual, no es el único ETF que diversifica el tener acciones de empresas.



¿Invertir me puede hacer millonario?



Sí y no. El objetivo principal y realista, es hacer que el dinero trabaje para ti en diferentes canastas que equilibran el riesgo y los montos. Esto se vuelve la mejor pensión, y complementa la que la ley exige. Pero, invertir normalmente no da retornos astronómicos. Los únicos cambios astronómicos que he visto, es invertir en empresas o proyectos en etapa temprana. Si ya tienes todo lo anterior, ahora sí puedes hacerlo en varias empresas, esperando que la mayoría fracasen (y pierdan ese dinero). Pero con un sólo éxito, la inversión traerá todo lo que has invertido y con mejor múltiplo que todas tus otras inversiones.



Reconozco que cuando explico esto las personas dicen, “wow ahora la veo clara” pero hacen cara de pereza e incomodidad. Invertir implica un nuevo hábito, el esfuerzo. Aún así, desarrollar este hábito es más fácil que gastar menos o guardar dinero por guardar. Invertir inteligentemente motiva porque ves el dinero crecer y te pone a pensar en cómo gastar mejor. Y lo mejor, comienzas a creerte que puedes lograr todos los sueños que se te ocurran.



Al final, vas a querer seguir aprendiendo o utilizar personas o empresas que invierten por ti, lo cual hace ganar menos pero se va a la fija. Lo importante es soñar, decidir, y comenzar.



Importante, !un pasito a la vez!





Andrés Felipe Méndez

CEO Ubanku.