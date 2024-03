Calificadora colombiana Value and Risk replica su modelo en Panamá

Value and Risk, calificadora colombiana

Actualmente evaluar el grado de riesgo de diferentes compañías o entidades-sin importar la industria a la que pertenezcan - es fundamental para que los inversionistas puedan determinar el factor de riesgo al que podrían estar expuestos a la hora de dejar sus ahorros, invertir o en general mantener relaciones con una entidad.



Consciente de esto, Value and Risk Rating única firma calificadora de riesgos colombiana, provee a sus clientes análisis rigurosos y procesos de calificación confiables, lo que ha propiciado el crecimiento de las inversiones en el país y la expansión de su metodología en el exterior, siendo Panamá el país elegido para replicar su operación.



Panamá es uno de los principales centros financieros en el mundo, el cual se destaca por el comportamiento de su economía y crecimiento del PIB. Gracias a que actualmente la compañía califica a bancos en Colombia que tienen presencia en ese país y luego de surtir el respectivo proceso de autorización por cerca de un año, Value and Risk recibió la autorización para inscribir la sociedad ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, con lo cual ahora tiene la posibilidad de extender sus operaciones de forma natural, apoyándose de la infraestructura que se encuentra dispuesta desde Colombia.



“Esta expansión es un gran paso para nuestra compañía. Estamos seguros que con nuestra experiencia y conocimiento podemos desempeñar un excelente papel y replicar nuestro modelo de negocio en compañías de reconocimiento mundial que requieran opiniones de riesgo confiables y acertadas” dice Luis Fernando Guevara, gerente general Value & Risk Rating.



No solo incursionar en el mercado internacional y llevar la marca hacia otros países de la región Centro y Suramérica hace parte de las proyecciones de Value and Risk para los próximos años. El aporte al conocimiento financiero de la mano de expertos en esta área se encuentra dentro de sus objetivos. Por esta razón, tienen proyectado desarrollar una línea de capacitación dirigida a un público específico en el desarrollo del mercado, lo que contribuirá en su objetivo de aportar a la educación financiera, así como al desarrollo del mercado capitales tanto en Colombia como en Panamá.

Luis Fernando Guevara, gerente general Value and Risk Rating Cortesía

Por otra parte, no sólo las grandes compañías están en la mira de sus objetivos. La calificadora colombiana ve en las medianas empresas una gran oportunidad para contribuir con su desarrollo y crecimiento a través de una buena gestión de riesgos. “Somos conscientes de que para lograr este objetivo se requiere del apoyo del gobierno e incentivos que estimulen en las medianas empresas la conciencia de contar con una opinión de riesgo lo que le permita una mejor gestión y a su vez estimulará la decisión de financiarse a través del mercado de capitales” afirma Luis Guevara.

Adicionalmente, y como parte de sus metas, cuenta con la licencia y la metodología para para llevar a cabo la calificación del Riesgo Soberano de cualquier país, lo que le permitirá a través de su método de calificación, valorar el grado de riesgo y opinar sobre el desarrollo en los avances de la economía colombiana, así como de los posibles riesgos crediticios.



La firma colombiana cuenta con un portafolio de más de 150 clientes en Colombia entre los que se destacan reconocidas entidades bancarias; cooperativas de ahorro y crédito; entidades del sector salud; educación y de energía tanto privadas como públicas; compañías de seguros; fiduciarias y comisionistas; departamentos y municipios así como sus empresas descentralizadas, entre otros.

La calificadora cuenta con una proyección de crecimiento en sus ingresos operacionales para el 2024 de un 16% y pretende alcanzar márgenes Ebitda y Netos de 36% y 26% respectivamente. Así mismo, busca lograr márgenes de rentabilidad del activo del 27% y patrimonio del 40%. Estos indicadores evidencian sus perspectivas de crecimiento, solidez y rentabilidad.



Por otra parte, su óptima calidad en el servicio le ha permitido mantener el índice de renovación en sus calificaciones cercanas al 100% en el sector financiero, cifra que refleja el alto grado de confianza de los clientes frente a sus opiniones de riesgo. Es importante mencionar que debido a la rigurosidad en sus procesos de evaluación en conjunto con el conocimiento del mercado, Value and Risk, nunca ha sido sancionada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que la vigila.



Cabe destacar, que, al cierre del 2023, tuvo una importante participación en el mercado del sector de bancos con un 20%, seguros del 32,26% y fiducias del 34,62%, estas dos últimas en donde ocupa el segundo lugar de mayor participación. Así mismo, se consolidó como líder con un 66,67% en cooperativas y un 71,43% en institutos de fomento.



“Las opiniones en general de todas las calificadoras son de suma importancia para el mercado, nuestra función es revelar los riesgos de manera precisa y confiable como una herramienta en la toma de decisiones. Nosotros no brindamos a nuestros clientes recomendaciones de inversión, sino que emitimos opiniones acerca de la probabilidad que una determinada empresa tenga la capacidad de cumplimiento en el pago” puntualiza Luis Fernando Guevara.

