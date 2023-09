Datos a tener en cuenta si quiere empezar a invertir en Wall Street

Wall Street es el mercado bursátil más grande y popular del mundo, pues en este convergen acciones de varias de las empresas más importantes y de mayor tamaño en el planeta.



Esto ha llamado la atención de muchas personas, quienes han deseado comenzar a invertir en la bolsa de Nueva York con el objetivo de que sus inyecciones se vean retribuidas, tarde o temprano, en mejores réditos monetarios.



Y es que ya iniciando septiembre, el parque neoyorquino proyecta buenos indicadores gracias a los datos positivos sobre el consumo, la inflación y el empleo en Estados Unidos.



Así las cosas, ¿cómo dar el primer paso en este mercado bursátil? Según analistas financieros, crear un portafolio de inversión en Wall Street está al alcance de todos los bolsillos. Igualmente, aseguran que no necesariamente se necesita ser empresa o contar con mucho capital para entrar en este mercado; de hecho, se puede comenzar con 10 dólares.



De acuerdo con Juliana Matiz, fundadora de la academia Investopi.com, actualmente Wall Street ofrece más de 2.000 activos para inyectar capital en sectores como tecnología, finanzas, industria, salud, servicios públicos, consumo discrecional y consumo básico. “Igualmente, la persona podrá apostar por empresas reconocidas como Google, Johnson & Johnson, Amazon o Coca-Cola, entre otras”.



Aspectos a tener en cuenta

1. La bolsa de Nueva York también ofrece una amplia gama de productos para diversificar las inversiones: bonos, fondos mutuos y ETFs, es decir, instrumentos financieros que se negocian en bolsa con acceso a distintos activos como acciones, materias primas o incluso índices completos.



2. Wall Street facilita vender las acciones más fácilmente: esto es clave para las personas que necesitan acceder rápidamente a su dinero, ya sea para reinvertir o simplemente para destinar estos recursos a cualquier otro gasto. “La plata se podrá recibir a través de una transferencia bancaria que podrá tardar entre 24 y 72 horas”, añadió Matiz.



3. La bolsa de Nueva York permite tener mayores oportunidades de crecimiento por su tamaño y dinamismo: el rendimiento promedio del S&P 500 (Índice de mercado que incluye las 500 acciones más grandes de Estados Unidos) en los últimos 10 años, incluyendo la reinversión de los dividendos, fue de 11,7 %. “Esto significa que si una persona hubiera invertido $10,000, hoy tendría aproximadamente $22,700”, explicó la analista financiera.



4. Invertir en bolsa no arriesgado: Wall Street, en los momentos más críticos como la crisis del covid-19, tuvo caídas no superiores al 35 % y, aun así, se recuperó en tiempo récord. Las personas que pierden su dinero lo hacen porque no diversificaron sus acciones o porque cayeron en estafas.



PORTAFOLIO