A pesar de la caída de Coinbase, las bolsas siguen en verde

Wall Street cerró este martes en verde, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un leve 0,03%. Al cierre de las operaciones, el Dow Jones subió hasta 33.573 unidades y el selectivo S&P 500 sumó un 0,24% hasta 4.282 puntos, su cierre más alto del año.



Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, subió un 0,36%, hasta 13.276 enteros.



La plataforma de criptomonedas Coinbase cerró hoy con una bajada de más de un 12 % después de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) demandara a esta compañía por operar como una bolsa de valores y un corredor de bolsa sin estar registrado.



La criptomoneda Bitcoin subía un 6% y Ethereum, otra popular moneda digital, subía más de un 4%. Los accionistas de Wall Street ahora tienen los ojos puestos en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU. que se celebrará la próxima semana.



Los sectores con las mayores pérdidas fueron el sanitario y el de bienes esenciales, que bajaron un 0,88% y un 0,47%, respectivamente, y las mayores ganancias fueron para el financiero y el de bienes no esenciales, con subidas del 1,33% y 0,99 %, respectivamente.



Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas con mayores pérdidas fueron Merck (-2,74%) y UnitedHeath (-2,13%), mientras que las mayores ganancias fueron para Intel (3,68%) y American Express (2,62%).



En otros mercados, el petróleo de Texas cerró en 71,74 dólares el barril, y el oro subió 1.979 dólares la onza.



