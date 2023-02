El tiempo, una de las claves para invertir con éxito: Warren Buffett

Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, publicó su carta anual dirigida a los inversionistas de su compañía Berkshire Hathaway. Allí habló de la 'salsa secreta' para hacer inversiones con éxito y obtener rentabilidades. La clave: el tiempo.

En la misiva, el magnate explica la situación de la empresa en 2022, año en el que tuvo pérdidas de 22.819 millones de dólares. En contraste con las ganancias de 89.795 millones de 2021.



Las cifras indican que en el último trimestre del año, la compañía obtuvo ganancias por 18.164 millones de dólares. Esto significa menos de la mitad que los 39.646 millones que se obtuvieron entre octubre y diciembre de 2021.

“El importe de las ganancias/pérdidas de las inversiones en un trimestre determinado suele carecer de sentido y arroja cifras de beneficios (pérdidas) netos por acción que pueden resultar muy engañosas para los inversores con escaso o nulo conocimiento de las normas contables", destaca Buffett.

Entre las claves para el éxito, el magnate recomienda que la apuesta no debe ser en inversiones con resultados inmediatos, sino en que sean inversiones significativas en negocios “con características económicas favorables duraderas y gerentes confiables”.

Por ello, asegura que la inversión debe realizarse en empresas dirigidas por personas que asignen bien el capital. “Berkshire dirige la asignación de capital en estas subsidiarias y selecciona a los directores ejecutivos que toman las decisiones operativas del día a día”, puntualizó.



Buffett invita a pensar siempre como el inversionista propietario de una parte de la empresa a la que le va a apostar. “Ese punto es crucial: Charlie (Charlie Munger, su socio comercial durante más de 40 años) y yo no somos selectores de acciones; somos selectores de negocios”, dijo.

Otra de las recomendaciones es usar la volatilidad a su favor. Para él, el mejor momento para invertir es aquel en el que los demás inversores sienten temor. “Una ventaja de nuestro segmento que cotiza en bolsa es que, ocasionalmente, se vuelve fácil comprar piezas de negocios maravillosos a precios maravillosos”, afirma.

“En agosto de 1994, Berkshire completó la compra de los 400 millones de acciones de Coca-Cola que ahora poseemos. El costo total fue de 1.300 millones de dólares. El dividendo en efectivo que recibimos de Coca-Cola en 1994 fue de 75 millones de dólares. Para 2022, el dividendo había aumentado a 704 millones de dólares”, contó.

Lo que quiso resaltar es las acciones duraderas en el tiempo. Se refirió también a las recompras de acciones que para él solo tienen valor cuando estas se encuentran infravaloradas.



"Se debe enfatizar que las ganancias de las recompras que aumentan el valor benefician a todos los propietarios, en todos los aspectos”, agregó.

Asimismo, recomendó tener siempre algo de efectivo y pensar en el largo plazo sin creer a ciegas en los pronósticos. Para Buffett las predicciones a corto plazo son de poca utilidad.

“Si no estás ganando dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Una gran empresa sigue trabajando después de que tú no lo estés; una empresa mediocre no hará eso”, dijo.

Finalmente, aseguró que es importante estar aprendiendo cosas nuevas todos los días como los grandes inversores.

