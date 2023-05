Gilinski se queda con Nutresa y zanja diferencias con el GEA

El 10 de noviembre de 2021 el banquero e industrial Jaime Gilinski, a través de una firma llamada Nugil, constituida en Panamá, lanzó con el apoyo del principal banco del emirato de Abu Dabi una oferta pública de adquisición sin consentimiento (hostil) hasta por el 52% del Grupo Nutresa, el principal procesador y comercializador de alimentos procesados.



Unos días después lanzó otra para adquirir gran parte de Grupo Sura, el segundo pilar y holding financiero del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).



Y desde finales de 2021 y a lo largo del 2022 se realizaron ocho opas, en las que el grupo presidido por Jaime Gilinski adquirió participaciones cercanas al 35% en cada uno de los grupos, e intentó, sin éxito, adquirir el tercer brazo del GEA: el Grupo Argos, que maneja los negocios de infraestructura y construcción.



Con dichas participaciones logró tres puestos en las juntas directivas de las compañías y se desataron algunos conflictos judiciales, con los que Gilinski buscó tomar el control del GEA, que tiene en Bancolombia uno de sus activos más preciados y que hace más de 25 años fue objeto de disputas entre Gilinski y el grupo de empresas antioqueñas.



Pero este 24 de mayo, tanto el Grupo Sura, como el Grupo Nutresa informaron a la Superintendencia Financiera que se aprobó la celebración de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre JGDB, Nugil, International Capital Holding L.L.C, AFLAJ Investment L.L.C, Grupo Nutresa S.A., Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y Grupo Argos S.A.



Dicho acuerdo establece los términos iniciales sobre los cuales se definió celebrar una serie de operaciones entre las partes para entregar la participación mayoritaria del Grupo Nutresa al Grupo Gilinski, previos trámites y aprobaciones de los organismos de supervisión y vigilancia bursátil y de la Bolsa de Valores de Colombia.



Así mismo, el acuerdo establece que el Grupo Gilinski dejará de ser accionista en Grupo Sura.



Estas operaciones estarán encaminadas a que JGDB y Nugil, ambas compañías de propiedad del Grupo Gilinski, resulten siendo los accionistas mayoritarios y controlantes de Grupo Nutresa con una participación de mínimo el 87 % de las acciones con derecho a voto y a que las mismas compañías (JGDB y Nugil) dejen de ser accionistas del Grupo Sura.



Así mismo y de manera correspondiente, Grupo Sura y Grupo Argos dejarán de ser accionistas de Grupo Nutresa y este último dejará de ser accionista de Grupo Argos y Grupo Sura.



En otras palabras: el Grupo Gilinski se queda con Nutresa y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), con Sura y Argos.



Igualmente, esto tiene como consecuencia que el Grupo Gilinski, al entrar como socio mayoritario en el grupo procesador y comercializador de alimentos, no tendrá participaciones cruzadas en las otras compañías del GEA.



Las partes informaron que para la implementación de las operaciones se solicitarán y obtendrán, de manera previa, las autorizaciones corporativas, así como las de ley que sean necesarias, incluyendo aquellas que deba impartir la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otra autoridad.



¿Triunfo o derrota?



Una fuente del mercado que pidió reserva de su nombre dijo que es muy probable que “los socios que estaban apalancando a Gilinski no quisieron estar indefinidamente esperando una toma de control del GEA, y por eso simplemente les tocó arreglar, por lo que a pesar de tener más de lo que inicialmente querían en Nutresa, no podrán controlar al GEA, y lo que les quedará a futuro es venderla a un grupo internacional”.



En la operación habrá detalles qué revisar, pues luego de las pujas por las participaciones, el precio de la acción de Nutresa, según analistas, está caro.



De otra parte, Andrés Duarte, director de renta variable de Corficolombiana dice que tras concretar la operación se daría una escisión, pues el GEA saca a Nutresa de sus estados financieros y sus negocios, lo que es una solución salomónica.



Considera que no se puede decir que se rompió el enroque de propiedad que el GEA constituyó hace más de 40 años.



En cambio, el grupo antioqueño quedará más pequeño y casi con una especie de nuevo blindaje de propiedad.



El analista considera que hay varios detalles que deben conocerse, como la evaluación de precios.



Además, de manera indirecta también se debe evaluar de qué manera se podrían beneficiar o afectar los accionistas que quedan con el 13% del Grupo Nutresa.

Multilatina con buen potencial de crecimiento



Con esta operación, el Grupo Gilinski se hace a una de las compañías más grandes del país, una multilatina con ventas que el año pasado sumaron $17 billones, 33,8% más que en el 2021. En Colombia, solamente, sus ingresos fueron de $10,1 billones, 29,9% más que el año inmediatamente anterior. Por su parte, las ventas internacionales aumentaron un 39,7% y alcanzaron $6,9 billones.



Igualmente, el negocio se anuncia en medio de buenos resultados al cierre del primer trimestre del 2023. Según sus reportes los ingresos fueron del orden de $4,8 billones, 35,7% más que en igual periodo del año pasado. Entre tanto, su utilidad neta creció 15,6% y se situó en $348.205 millones.



Esta compañía que se ha consolidado en varios campos de la producción de alimentos, tiene participación en los negocios de galletas, café, cárnicos, chocolates, helados y pastas.



En varios de ellos tiene marcas relevantes que llevan la delantera en cada uno de los mercados, por ejemplo, en el caso de los cárnicos tiene Zenú, Rica Pietrán y Ranchera, en tanto que en galletas están Saltín, Noel, Ducales y Festival. Igualmente, tiene presencia en el sector de los restaurantes con cadenas como El Corral, Papa John's y Starbucks.



A nivel internacional, Grupo Nutresa tiene operaciones en Estados Unidos, México, República Dominicana y el Caribe, Centroamérica, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile.



