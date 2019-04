Jeans colombianos continúan conquistando a los mercados

Las ventas de jeans, tanto a nivel local como internacional, son protagonistas para el sector textil-confección del país.



De acuerdo con Euromonitor Internacional, a 2023 los negocios de estos productos crecerían al menos 3% por cada año.

Y según esta misma firma, en el 2018 en Colombia se comercializaron más de $3.700 millones exclusivamente en prendas denim a nivel local, lo que significó un crecimiento del 4% frente al 2017.



Si bien la variación de estos dos últimos años solo fue de un digito, las estadísticas evidencian una recuperación significativa en las ventas del sector en comparación con los últimos cinco años. En concreto, el crecimiento del 2018 frente al 2013, fue del 35%.



Según las proyecciones de esta misma firma, en el 2019 las ventas de estas prendas a nivel nacional crecerán 2,3% frente al 2018, siendo los de la categoría ‘estándar’ los de mejor desempeño, con un aumento del 3,1%.



Así mismo, se prevé que al 2023 el crecimiento comparado de las ventas con el 2018 sea de aproximadamente 16% y se facturen más de $4.200 millones.



LAS EXPORTACIONES



De acuerdo con cálculos de Procolombia, los negocios de exportación de jeans en el 2018 sumaron alrededor de 106 millones de dólares, de los cuales 53,4% correspondieron a la categoría de hombres y niños, y 46,6% de esas prendas eran para mujeres y niñas.



En general, se estima que las ventas externas de los jeans aumentaron 15,8% en 2018 en comparación con el 2017.



Estados Unidos fue el principal comprador de los jeans colombianos, con un total de US$67 millones en 2018 y un crecimiento en la facturación del 25,7% frente al 2017.

Ecuador fue el segundo importador de estas prendas en 2018, con negocios de más de 7,6 millones de dólares.



Fue además el país que más aumentó sus pedidos a Colombia frente al 2017, con un crecimiento del 25,9%.



A pesar de que México ocupó el tercer lugar en compra de denim a Colombia, y las ventas ascendieron a 4,4 millones de dólares, se registró una caída del 37% frente a los negocios hechos en el 2017.



Guatemala, por su parte, compró US$ 3,8 millones en jeans; los Países Bajos, 3,2 millones, y Costa Rica, 2,7 millones.



Perú, a pesar de ocupar el octavo lugar como mercado importador de jeans colombianos, fue el de mayor incremento en el volumen de las compras frente al 2017, con una variación del 189,9%. Este país compró US$2,4 millones.



No obstante, según destaca Procolombia, existen oportunidades identificadas para exportar a mercados diversos y lejanos, dentro de los que resaltan Australia, Canadá, Corea del Sur, España, Francia y Suiza.



Entre las razones que da la entidad para esperar un crecimiento en las ventas externas de denim, se menciona que los productores colombianos están generando hasta cinco colecciones diferentes al año, con lo que logran responder a las tendencias y les permite competir con calidad y diseño y no solo con precio. En el 2017, Colombia ocupó el lugar número 38 a nivel mundial como exportador de jeans.



LOS LÍDERES



C.I Jeans, es la empresa colombiana que más exporta este tipo de productos al mundo, aunque su principal cliente es Estados Unidos.



En el 2018 esta compañía vendió más de 5 millones de jeans al exterior, por un valor aproximado de US$59 millones.



Según Andres Berdugo, gerente general de la firma, a nivel general, incluyendo el mercado nacional, el volumen de las ventas aumentó 12% el año pasado, “siendo proporcional la participación de lo que se vendió en el país y lo que se exportó”, explicó. Este año esperan vender 7% más.



“Estados Unidos es nuestro cliente principal, pero nos mantenemos a la expectativa de los diferentes mercados, incluyendo el europeo. Creemos que hay muchas oportunidades desde este lado del mundo, de seguir creciendo y de responder a la demanda, sobre todo por la calidad de los productos que tenemos, la capacidad de reacción y los tiempos de suministro que ofrecemos. Este es un mercado muy dinámico ”, concluyó Berdugo.



FAJAS, SIGUEN PUNTEANDO



Las fajas y la ropa de control colombiana sigue teniendo protagonismo en el mercado internacional. Se calcula que en el 2018 se exportaron 52,7 millones de dólares, 26,7% más que en el 2017.



Como en el caso de los jeans, Estados Unidos es el principal importador para Colombia, con un monto de aproximadamente 27,8 millones de dólares en el 2018. Esta cifra representó un crecimiento del 40,6% frente al 2017.



México es el segundo comprador más importante, con negocios que superan los 7 millones de dólares y un crecimiento del 2,2%.



República Dominicana también se destacó como uno de los mayores compradores de fajas colombianas, con un aumento en los pedidos del 20,2% y negocios por 1,3 millones de dólares.



