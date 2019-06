Juegos ‘online’ han dado premios por $2,7 billones en Colombia

La lucha contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar en Colombia es quizá la prioridad número uno del Gobierno, y desde Coljuegos alistan nuevas articulaciones para hacerle frente a este flagelo.



Juan B. Pérez, presidente de la entidad, quien está en el cargo hace tres años, asegura que están atacando las bandas delincuenciales, pero también dijo que los juegos online cogen cada vez más fuerza en el mercado colombiano.

¿Cómo está el sector de juegos de suerte y azar?



Este es un sector que se ha venido profesionalizando, nosotros trabajamos sobre tres pilares: generar más recursos para la salud (mayor recaudo), es así como en los último tres años, crecimos el recaudo un 51%, y eso muestra que el sector es muy dinámico y crece por encima de la economía.



Esto lo logramos potencializando los juegos locales y lanzando los juegos online. Se logró, además, la conexión en línea de las máquinas tragamonedas, que hoy nos reportan en un 98% todas los movimientos de ventas y pago de premios.



El segundo objetivo es combatir la ilegalidad, y es que el principal problema que tiene el sector es la ilegalidad en los juegos, y para esto hemos hecho dos acciones: una sensibilizar a colombianos jugadores sobre la necesidad de jugar de manera responsable, es así como estamos buscando que jugadores sepan cuáles son los operadores legales, los colocadores, etc.



¿En qué otros temas trabajan?



Tenemos también la acción coercitiva, en el marco de la cual hemos hecho más de 2.200 acciones de control en todo el país, donde hemos incautado a la fecha más de 25.000 elementos, entre tragamonedas mesas de póker, apuestas deportivas, entre otras. El tercer pilar de trabajo es el fortalecimiento de la entidad, para lo cual hemos mejorado los tiempos de respuesta para nuestros clientes, lo que ha sido complejos, porque los operadores deben cumplir requisitos técnicos, financieros y jurídicos.



Ahora, con el Plan de Desarrollo (PND) aprobado, se abren oportunidades para el sector que permiten la profesionalización.



A propósito del PND, en su momento se dijo que un artículo generarían un menor recaudo, ¿es así?



No, en ese momento no se sabía qué quedó aprobado, pero hoy le podemos decir al país que con lo avalado, no debe haber impacto;todo lo contrario, debería haber un incremento.



Además, allí se incluyó la disminución en la tasa impositiva, al eliminar la renta presuntiva, y eso hace que las máquinas paguen un 12% del valor de ventas menos el pago de premios, es decir, que el cobro por derechos de explotación sea por lo que realmente están produciendo los contratos de concesión.



¿Cómo está el país en juegos ‘online’?



Tenemos más de 2,5 millones de cuentas registradas (jugadores) y se han pagado ya premios por $2,7 billones desde que están regulados, y eso, con corte al primer trimestre, nos ha generado cerca de 50.000 millones de pesos en derechos de explotación. El éxito ha sido que logramos ya bloquear 2.902 páginas web, gracias a un convenio con la Policía Nacional y el Ministerio de las TIC.



Detectamos las páginas que operan ilegalmente, le ordenamos a la Policía el bloqueo y el Mintic vigila y fiscaliza que esto ocurra.



¿Qué expectativas tienen con la Copa América?



En Colombia existen 17 operadores de apuestas por internet autorizados, con los cuales de acuerdo a las estimaciones de Coljuegos, se alcanzará un recaudo por $2.833 millones durante junio.



En el caso de los juegos localizados, actualmente hay 363 operadores que activarán actividades de entretenimiento en torno al fútbol, con los que se espera recaudar $30.623 millones, y para la Copa América se autorizaron además 8 juegos promocionales, con un plan de premios de $2.556 millones, por los que se proyecta recoger $459 millones, y se permitirá a las empresas publicitar bienes y servicios, ofreciendo premios al público a nivel nacional durante el evento deportivo.



¿Cuánto se recaudó por todos los juegos de suerte y azar el año pasado?



En lo correspondiente a Coljuegos, fueron $574.000 millones, con un incremento de 9,8% frente al año anterior.



¿Y cuál es su meta para este año?



Esperamos seguir creciendo este año, más o menos a un 10% (recaudo llegaría a unos $630.000 millones).



¿Tienen empresas en fila para juegos ‘online’?



Por ahora no tenemos más demanda; están los 17 operadores y no hay nuevas solicitudes. En nuestra página están los enlaces de cada uno de los operadores legales, y allí mismo cada operador debe tener un canal 24/7 de respuesta para peticiones, quejas y reclamos.



Además, Coljuegos administra casinos y bingos, que representan el 63% de ingresos, y los juegos novedosos (Superastro, Baloto y online). De otro lado, en el chance y la lotería participamos en la vigilancia, pero la entrega y concesión de estos juegos lo hacen los gobernadores.



Hoy hay 15 loterías, siendo las cuatro principales Medellín, Bogotá, Boyacá y Cruz Roja, que representan el 52% del recaudo.



Un estudio de Fedesarrollo, que vale decir, fue contratado por ustedes, dice que el chance sigue siendo donde hay mayor ilegalidad, ¿cómo están combatiendo esto?



En el chance ilegal hay una preocupación, porque detrás hay estructuras criminales que han venido avanzando, principalmente en la costa Atlántica y departamentos como Tolima. Ellos pueden ofrecer mejores premios, pagarles mejores comisiones a los vendedores, y precisamente nos estamos articulando con la Policía Nacional y la Fiscalía para combatirlos y desarticularlos.



EN LA COPA AMÉRICA

Con ocasión del inicio de la Copa América Brasil 2019 la semana pasada, el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, presentó la campaña #LaJugadaPerfecta, con la que la entidad reguladora de juegos de suerte y azar –en conjunto con los operadores autorizados de juegos online, localizados y promocionales– le apuesta a brindar información sobre la importancia y garantías que brinda la oferta de entretenimiento legal y autorizada, en el marco del juego responsable. Según el directivo, en junio se espera lograr un recaudo cercano a los $3.000 millones, gracias al evento deportivo.



