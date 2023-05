Kavak inaugura planta en donde renuevan autos usados

Kavak, la app de compra, reacondicionamiento y venta de vehículos seminuevos multimarca, inaugura este 16 de mayo su fábrica de arreglo de carros de 16.000 metros cuadrados en Tocancipá (Cundinamarca).



Allí la compañía invirtió un poco más de dos millones de dólares y su función es llevar a un punto óptimo los vehículos que la empresa compra.



(Renovación de licencias de conducción: todo lo que debe saber).



Una vez reacondicionados, bajo estándares de calidad y seguridad, son puestos a la venta a través de la plataforma de Kavak y en sus sedes físicas en Bogotá: Plaza Central, Metrópolis y Zula en Usaquén.



La marca lleva dos años en Colombia, pero uno de operaciones, según lo indicó su gerente, Luis Eduardo López.



(Cómo comprar vehículo sin arriesgarse a una estafa).



El directivo señaló que el modelo de negocio ha tenido gran acogida en el país, pues ellos no reciben vehículos en consignación: “Con nosotros el cliente puede vendernos su vehículo porque requiere liquidez, le cambiamos el carro o le vendemos el de su gusto, pero todas las operaciones son siempre con la marca Kavak”.



Cuando se trata de comprar un carro, la firma paga el 90% del valor pactado de inmediato, y normalmente en 15 minutos, o en un plazo máximo de dos horas la persona ve reflejada la consignación de los recursos, y el saldo se gira en el momento en que sale el traspaso. Por eso entre sus clientes se encuentran personas que buscan efectivo para sus negocios y encuentran en la marca una operación inmediata.



(Gastos financieros y tributaria golpean balances de compañías).



Esta empresa, que se mueve en el mundo virtual y el físico, también tiene sus fronteras: solo compra autos de no más de 10 años de antigüedad, máximo 100.000 kilómetros y que el vehículo no tenga ninguna adaptación o actualización, debe ser original. Negocian casi todas las marcas de vehículos que hay en el mercado y los precios se fijan con un algoritmo que incluye variables como modelo, kilometraje, trato del vehículo y costo de reparaciones para ponerlo a punto, si no tiene inconvenientes el precio usualmente es el de mercado.



López indica que manejan el concepto de ‘seminuevos’, pues en su planta se revisan todos los componentes del vehículo y las partes que se cambian son solo originales.



(AutoMundial apuesta por bajar costos en el sector transportador).



Además, su equipo legal revisa los documentos de todo los carros que van comprando.Toda la operación de principio a fin es manejada por la compañía. De hecho, además de los recursos de inversión de Kavak cuenta con el respaldo de fondos de inversión privados que le garantizan la liquidez suficiente para comprar los vehículos que selecciona.



A propósito del tema, el directivo explicó que el 20% de los vehículos que les ofrecen son rechazados porque no están dentro de los parámetros de compra.



(El impacto de la subida de gasolina en el bolsillo de los colombianos).



La comercializadora de vehículos realiza miles de operaciones mensuales con facturas que se mueven en el rango de entre los 45 millones de pesos y 67 millones de pesos (con dólar a $4.500).



Luis Eduardo López señaló que para este año planean triplicar el volumen de su operación en Bogotá, misma que a hoy crece incluso por encima de las tres veces el volumen del año anterior.



Según indicó, el negocio de compra y venta de automotores usados es muy grande y dinámico en Colombia. De hecho, el año pasado las operaciones en el país fueron 1’123.300, frente a ventas de carros nuevos de solo 262.595 unidades.



CÉSAR GIRALDO

​cesgir@portafolio.co