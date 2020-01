La app de movilidad colombiana que entrará en operación el martes

A partir del martes 28 de enero, los usuarios colombianos tendrán una nueva opción de transporte, que se sumará a la variada oferta de plataformas tecnológicas que prestan este servicio, pese a que aún es incierto el futuro de estas aplicaciones en el país.



El inicio de operaciones en calle de la app Tu Orden se da justo días antes de la salida de Uber y de los debates que se llevarán al Congreso de la República para una eventual regulación de estos modelos.



(Llegó a Colombia la primera app de transporte exclusiva para mujeres).

Portafolio.co entrevistó a Gabriel Calderón, gerente de Tu Orden, quién explicó cuál es su propuesta, qué hace diferente esta aplicación de las otras que ya hay en el mercado y la razón por la que decidieron operar en estos momentos en medio de un panorama complejo y lleno de interrogantes. Conozca su propuesta y cómo esperan darle soluciones a los puntos más álgidos del debate.



¿Qué es tú Orden?



Tu Orden es una aplicación que se creó inicialmente como una plataforma de domicilio, pero luego empezamos a integrar nuevos servicios, entre ellos el de transporte.



En este momento nos encontramos en etapa de inscripción de conductores y tenemos programado iniciar operaciones el martes 28 de enero. A la fecha ya llevamos 2.500 conductores inscritos.



(Presentan proyecto de ley para regular las plataformas de transporte).



Como somos una empresa colombiana podemos garantizarles a los conductores un mayor porcentaje de comisión con el fin de que ellos, a contraprestación, paguen su seguridad social y tengan sus carros afiliados con seguros todo riesgo.



Además, para brindarles mayor seguridad a los usuarios les estamos haciendo un estudio de valoración muy completo a los conductores. Tu Orden es una aplicación colombiana, para colombianos, sin inversión extranjera.



¿Por qué lanzar una aplicación de transporte en medio de esta coyuntura tan compleja, en la que hay muchos riesgos e incertidumbre sobre el futuro de este tipo de servicios?



Creemos que la discusión sobre la regulación de estas plataformas no puede parar. El Gobierno debe darse cuenta, con esta coyuntura, que este servicio es totalmente necesario y que el país necesita crecer y sólo lo hará siguiendo el camino por donde va la economía.



Las limitaciones que tenemos ahora son por una discusión en torno a los seguros de los carros particulares para poder prestar el servicio, impuestos que tienen que pagarse, y la seguridad social de los conductores.



(Las claves para regular a Uber, Beat, Cabify y otras plataformas).



Nosotros le estamos dando respuesta a esos puntos y no nos centramos en la discusión de contratos, porque la gente no quiere contratos. Hemos visto que la gente se siente a gusto trabajando por su cuenta, no quiere tener jefes, quieren elegir su propio horario.



Las personas se sienten cómodas con el modelo, pero lo que falta es que haya reglas claras para operar.



Por eso esperamos que el Congreso inicie pronto las discusiones sobre el tema porque creemos que estamos atrasados. Queremos mostrarle al Gobierno que la regulación es necesaria y que podemos atender los temas centrales.

Gabriel Calderón, gerente de Tu Orden. Archivo particular

¿Cuáles son esas soluciones?



Los vehículos que inicien operación con nosotros deberán contar con Seguro Todo Riesgo y en caso de que no lo tengan, la app manejará beneficios para que los socios conductores puedan financiarlo.



Además, como nuestro porcentaje de comisión será más bajo que el de nuestros competidores, ese dinero extra para ellos se deberá usar para pagar la seguridad social de los conductores y estaremos pendientes de que así sea.



Además estamos muy interesado de que el conductor sea dueño de su carro. La idea inicial es que sea una aplicación para dueños de vehículos y quienes no tengan uno puedan financiarlo a través de convenios en los que estamos trabajando. Creemos en la idea de que nuestros conductores sean al mismo tiempo empresarios.



¿Cuál es la diferencia con otras aplicaciones que existen en el mercado?



Nosotros no venimos a competir con precios. Nuestras tarifas serán acordes a las del mercado, pero por ser una empresa colombiana nuestra comisión será del 15%, mientras que en otras aplicaciones cobran hasta el 30%.



¿Han tenido acercamiento con el Gobierno?



No. Hemos hablado con algunas personas internamente, pero no nos hemos podido sentar en la mesa, pero sí lo queremos hacer. Estamos pidiendo cita con el ministerio de Transporte para explicarles el modelo que nosotros tenemos y cómo podemos colaborar.



Los conductores quieren legalizarse, pero que los dejen trabajar y nos dé las reglas de juego.



¿Cuál es la proyección que tienen para este primer año?



Esperamos cerrar el 2020 con 15 mil conductores y al menos unos 450 mil viajes al mes. La meta es grande porque creemos que el mercado está muy abierto y tiene mucho potencial de crecimiento.



¿Cómo utilizar la aplicación?



Estamos en la etapa de registro, recepción de información y documentación de los vehículos y el conductor. El martes 28 de enero se empiezan a hacer viajes.



Para acceder al servicio hay que descargar la aplicación Tú orden e ir a la opción Tú Transporte para pedir un vehículo. Además tenemos la app Tu Orden Drive para que los conductores se registren.



