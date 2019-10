Restaurantes virtuales, la nueva apuesta del grupo Takami

Con 27 establecimientos, más de mil empleados y nueve marcas, el grupo de restaurantes Takami le apuesta a partir del mes entrante a los restaurantes virtuales como una estrategia para enfrentar la creciente demanda de domicilios, pero con un componente social, y es que las utilidades van a ser utilizadas en su totalidad para programas sociales para sus trabajadores.



Nicolás Vásquez, gerente general de Takami, asegura que la meta es lanzar un total de ocho marcas virtuales ofreciendo productos diferentes, pensados solo para el servicio a domicilio, con la infraestructura administrativa actual del grupo con el fin de optimizar los recursos.



El gerente general de Takami explica que estas marcas van a tener un concepto particular cada una, y para ello se contrataron agencias especializadas en medios digitales con el fin de que los usuarios vivan una experiencia única desde el momento en que se genera al primer contacto con ellas.



“La idea es desarrollar unos productos que sabemos que no existen en el mercado y que son apropiados para el servicio de domicilios y lo que la gente está esperando consumir en sus casas”, afirma Vásquez.



Además, estos despachos tendrán características especiales para domicilios como que van a ofrecer domicilios en menos de 30 minutos, con empaques amigables con el medio ambiente que garantiza que van a llegar en buenas condiciones y se podrá acceder a ellos a través del canal propio de la compañía y por Uber Eats.



Vásquez asegura que cada una de estas marcas tendrá algo diferenciador y especial, que en estos momentos no se encuentran en el mercado: habrá comida asiática, sánduches, diferentes clases de sushi y pizzas, entre otros.



El primer restaurante virtual se llama BÁT, que abrirá este noviembre y significa bowl en vietnamita, está inspirado en la comida callejera asiática. En ésta marca primarán los ingredientes y las técnicas para crear sabores que pueden o no existir dentro de la vasta culinaria de un continente lejano al nuestro.



BÁT permitirá la personalización de cada plato (bowl, sándwich o ensalada), ofreciendo a los clientes más de 50 combinaciones. Las otras se irán abriendo durante el transcurso del año entrante.



Vásquez enfatiza que todas las utilidades de estos restaurantes virtuales serán destinadas a programas sociales para sus empleados porque desde “hace 10 años tenemos una cultura que consiste en transformar la vida de las personas que trabajan con nosotros”.



La espina dorsal de Takami, añade el gerente general del grupo, no es abrir restaurantes, sino tratar de resolver problemáticas en nuestra población de empleados, por este motivo “Todas las utilidades que vayan a generar estar marcas van a estar destinadas para eso”, finalizó Vásquez.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co