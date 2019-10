Tigo pide al Gobierno revelar precio base de la subasta del espectro

A través de una carta, con fecha del 28 de octubre de 2019, Tigo le manifestó al Presidente Duque y a varios de sus ministros, las preocupaciones por la subasta del espectro, cuyo precio base de oferta no ha sido revelado. (Ver carta).



“Desde Tigo reconocemos el esfuerzo de este Gobierno por completar este proceso, ya que hace 25 años no había una subasta de bandas bajas y Colombia es de los países latinoamericanos con más bajos niveles de espectro adjudicado. Sin embargo, el no tener claro el precio base se aleja de las mejores prácticas internacionales y genera una incertidumbre innecesaria para una decisión de inversión extranjera”, explicó Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



(Las reglas para la subasta del espectro dividen a operadores).



“Si a mí me invitan a una subasta de arte, por ejemplo, necesito tener un precio de referencia; necesito saber cuál es el precio base para saber si puedo ir o no. No tiene sentido que vaya y compita ciego contra otros; o peor aún, que oferte precios sin saber si están en línea con el mercado o con las expectativas de los que están desarrollando la subasta”, explicó Cataldo.



De acuerdo con Tigo, la no revelación del precio base va en contra de los estándares internacionales y afecta la inversión extranjera.



“Un proceso de subasta de espectro requiere grandes inversiones; es difícil dilucidar que un inversionista extranjero entre ciego a un proceso de estos; sin poder dimensionar el tamaño de la inversión o el retorno de la misma”, concluyó Cataldo.



En la misiva, el operador de telecomunicaciones le hace un llamado al Gobierno Nacional: “están experimentando con la asignación de la banda de 700MHz, que es la clave para aumentar la cobertura en el país. Se inventaron un esquema que no revela el precio base, esto nunca ha sido implementado en otro país del mundo; su resultado es impredecible e incierto. Hacemos un llamado al Min TIC: la banda de 700MHz es demasiado importante para cerrar la brecha digital y para la futura implementación de 5G en el país; no es un tema de prueba / error. El país no puede darse el lujo de que esta asignación no salga bien”.



El presidente de Tigo hizo énfasis la necesidad de que el proceso sea completamente transparente: “que se muestren todas las variables, que se dé a conocer a los interesados el valor base del espectro, solo así se les dará a los inversionistas la certidumbre que una subasta de estas requiere.”



“Mientras más de 20 millones de colombianos esperan para tener acceso a internet de banda ancha, el gobierno decide reinventar la rueda; ponerse creativo y no utilizar las mejores prácticas internacionales que han funcionado en todas las latitudes del mundo. No podemos darnos el lujo de tener un revés en esta subasta. Si no revelan el precio de reserva se nos puede ir de las manos una oportunidad de oro y eso sería catastrófico para el Gobierno, para el sector y para el país en general”, concluyó Marcelo.