La compra de Avantel pone en alerta a sus competidores

La llegada de Novator Partners al mercado colombiano ha impactado desde el inicio desde su aparición como interesado en la subasta de espectro a finales del 2019, hecho que generó discordias en el sector.



(‘Avantel no se va del país, no está en quiebra y no dejará de existir’).

El primer desencuentro fue en la subasta del espectro en la banda de 2.500 Mhz, pues pasó de ofertar $170.000 millones a $1,7 billones el 20 de diciembre de 2019. Y luego, tras haber notado la equivocación, Partners resolvió desistir de la oferta el 2 de enero y entregar el bloque, medida por la que el ministerio de las TIC lo multó con $42.000 millones el pasado 20 de febrero.



Para los demás operadores no estaba bien visto que un proceso tan largo como la subasta, no fuera equitativo para los participantes.



(Avantel entra en proceso de reorganización empresarial).



Luego de pagar la multa, las polémicas no pararon con Novator, pues de acuerdo con una declaración de prensa de Avantel, la firma adquirió una participación mayoritaria de las acciones y ha dado los primeros pasos en términos legales con el fin de buscar un acuerdo en el marco del proceso de reorganización, regido por la ley 1116 de 2006, en el que se encuentra Avantel actualmente.



Desde el pasado 12 de diciembre, Avantel está en reorganización empresarial porque tenía una deuda vencida que ascendía a $200.000 millones y el total del pasivo alcanzaba un billón de pesos y si bien, de acuerdo con Ignacio Román, presidente de la compañía, “esto no significaba que la empresa se fuera del país, estuviera en quiebra o dejará de existir”, dijo en esa oportunidad, ahora no está claro qué vaya a suceder con el operador.



Ahora, tampoco es que sea nuevo el interés de Novator en Avantel. En 2016 con su operador WOM había buscado la compra, pero esta no prosperó.



Novator entraría a Colombia como WOM Colombia y este año, en cabeza de Crhis Bannister, que también fue CEO de Wom en Chile, ya inició el proceso de reclutamiento del personal local.



El plan comercial iniciará entonces el primer trimestre del 2021, además la empresa tiene el compromiso de conectar 674 localidades y debe desplegar dicha infraestructura entre el 2020 y 2021.



PIDEN REGLAS CLARAS



Para Claro, Movistar y Tigo la adquisición de Avantel por parte de Novator debe ser analizada por las autoridades competentes.



De acuerdo, con Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica en Colombia, ante el anuncio de la integración de Avantel y Partners “pedimos a las autoridades revisar el impacto de esta operación en las condiciones establecidas en la subasta de espectro de diciembre pasado, en especial, si se puede seguir considerando a WOM como un operador entrante”, dijo.



Así mismo, el directivo fue enfático en que “se debe analizar el comportamiento de Avantel y Partners para determinar” si cumplieron las disposiciones establecidas en Colombia para la integración empresarial, si dicha operación fue llevada de manera legal y también el impacto sobre el derecho de los acreedores dentro del proceso que lleva la Superintendencia de Sociedades, para que no afecte el escenario de competencia”.



De hecho, en el caso de Claro, uno de los asuntos que más preocupa es que esa participación mayoritaria la tenía Partners desde el 12 de febrero, ninguna de las compañías había hecho anuncios y ocho días más tarde, el MinTIC emitió la multa y los bloques de la subasta.



Por tal razón, los representantes de Claro buscan con tres cartas, una a la ministra de las TIC, Karen Abudinen y a la Superintendencia de Industria y Comercio que se dé trámite a la denuncia y se proceda a abrir una investigación para establecer si se puede tomar control de los bienes de un operador establecido. Además que Avantel dejó de ser un operador entrante y por lo mismo debe perder los beneficios que le otorgó la normativa por no tener tal calidad, afirman.



“Además de ello, las sociedades deben ser investigadas por el ministerio por presuntamente haber violado conscientemente las normas que reglamentaban el proceso de adjudicación de las licencias para el uso del espectro y haberlo hecho de una manera consciente y deliberada con el ánimo de engañar y defraudar al Ministerio de las TIC y al Estado colombiano”, dicen los apoderados de Claro.



De acuerdo con Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, hay dos reflexiones: “la primera es la espera del pago de la deuda que tienen con nosotros; Avantel desde el año 2018, por las tarifas de roaming automático nacional, debe 50.000 millones de pesos, esperamos que se pongan al día”, afirma. “Otra cosa es que se revisen las condiciones en que se hizo la transacción para que Wom llegué al mercado colombiano”, apuntó.