‘La coyuntura nos cambió la forma de vender’

Con unos mensajes de optimismo en algunos de sus productos emblemáticos y un giro en la estrategia de canales de venta, la compañía Ramo enfrenta la crisis sanitaria.

Santiago Molano, quien asumió la vicepresidencia ejecutiva de la compañía explica las perspectivas para la empresa colombiana, en diálogo con Portafolio.



¿Asume la vicepresidencia ejecutiva pero buscarán un CEO en Ramo?



Sí. Asumo la vicepresidencia ejecutiva de manera temporal y, paralelamente, estamos en la búsqueda con una firma cazatalentos, del que será el nuevo presidente de la compañía. Esperamos que nos esté acompañando pronto.



¿Qué buscan los mensajes en los productos?



Ante la coyuntura que vive el mundo y Colombia, donde todos estamos pasando por una situación tan difícil y que nos ha puesto a prueba, necesitábamos también voz de optimismo y pensamos que nuestros productos buscan brindar alegría.



El mensaje no es solamente de Ramo hacia todos los colombianos, sino también para poder dar ese ‘abrazo’ que nos podemos dar en este momento por el aislamiento, y mandarlo en un Gala, o dar ese ‘ánimo’ que necesitan todos los héroes que están en la calle luchando por el día a día, con un ponqué tradicional.



Y para todos los que necesitamos ver cómo mantener la fuerza para superar esta crisis va un ‘pa’lante’ con el Chocoramo, el producto insignia.

Sabemos que esto solo lo podemos hacer ‘unidos’ y ese es el último mensaje en este pan que estamos sacando y que vamos a dejar por esta época para garantizar el suministro de alimentos.



¿Hasta cuándo irá esta campaña?

Es un tema que no hemos definido, pero va a ser por cierto tiempo. Por el momento, será hasta cuando estemos todos optimistas y veamos una luz al final del túnel.



¿Cómo viven la situación?

Para nosotros el tema más importante desde que arrancó fue nuestra gente hacia adentro y hacia afuera de la compañía. Hemos focalizado nuestros esfuerzos en mantener la seguridad de nuestros colaboradores, nuestros clientes y nuestros consumidores, siempre dando un paso adelante en las normas que fija el Gobierno.



También hemos estado trabajando fuertemente en apalancar nuevas formas de llegar a los consumidores ahora que es mejor quedarse en casa. En un tiempo muy rápido establecimos nuestra tienda Ramo virtual, donde la gente puede comprar nuestros productos directamente a través de nuestra plataforma y también hemos participado de manera importante en tiendas ‘online’ ya establecidas como Merqueo, en el cual hemos crecido mucho, y también hemos incorporado otras plataformas a nuestra oferta para llegar al consumidor.



¿Mejoraron los resultados para cumplir las metas, por ejemplo en abril?



Ha sido un reto bastante grande. Nos tuvimos que reinventar en 15 días, porque nuestro principal consumidor es al paso, pero migró muy rápidamente para volverse un comprador de en supermercados y minimercados.



Eso nos obligó a hacer una transformación interna para poder responder a la demanda. El cliente ya no va por un ponqué, sino por presentaciones familiares de 5 unidades. No tener una demanda preparada inicialmente, nos obligó a transformarnos rápido. Y si bien tuvimos alguna afectación, como todo el mundo, hemos salido adelante.



¿Cómo estarán las cosas ahora que se habla de reabrir un poco la economía?



Si bien la apertura se va a dar no va a ser la misma que teníamos. Vamos a vivir con bastantes restricciones y tendremos que trabajar con precauciones y ser muy conscientes del cuidado de nuestra gente y de nuestros clientes. Pensamos que se reactivará un poco pero entendemos que, seguramente, se irá a afectar un par de meses más por lo menos, mientras se contenga más el virus.



¿En qué quedan las metas de negocios para el 2020?



Es muy complejo medirlas. Lo que le preocupa a la compañía es mantener una caja sana que nos permita cumplir a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores y mantenernos en un nivel sano de endeudamiento. Nos toca mes a mes revisar.

Esperábamos una realidad en abril y afortunadamente estamos por encima, pero en mayo puede pasar alguna cosa.



¿Cuál puede ser la amenaza?



Aunque nuestros productos son esenciales, bastantes de nuestros principales aliados están cerrados por la coyuntura, mucho de nuestro consumo al paso se ha visto restringido y uno espera que la situación mejore, pero eventualmente pueden surgir algunos temas que no se pueden visualizar en este momento ante una situación tan desconocida como esta.



Entonces preferimos metas de corto plazo para llevar la compañía sobre seguro y no meternos en grandes proyectos en este momento hasta que se estabilice la situación.



¿Cómo estuvo el primer trimestre del año?

Positivo, salvo alguna afectación en marzo dada la coyuntura que nos cambió la forma de vender. Crecimos frente al año anterior.



¿Es viable pensar en crecimientos en el 2020?



Nosotros esperamos que sí, por lo menos tener un resultado positivo y algo de crecimiento respecto al año anterior.