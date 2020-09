‘La flexibilidad en el financiamiento va a motivar compra de carros’

Con una participación del 7% en el mercado nacional, Kia, al igual que el resto del marcas, no fue ajena a los efectos de la pandemia. Por esto, Ramiro Cornejo, gerente general de la marca para Colombia, dice que la flexibilización del financiamiento y la ayuda al consumidor van a ser elementos esenciales para estimular la demanda.



(Colombia lidera el mercado de vehículos eléctricos particulares).

¿Cuál fue el balance en esta temporada?



Este tema nos afectó a todos, pero nos puso a prueba para saber realmente de qué estamos hechos, demostrando que las compañías pueden adaptarse ante circunstancias adversas.



(Kia Stinger: el carro que se roba las miradas de los colombianos).



Esta situación nos ha dado la oportunidad de incursionar en nuevas herramientas que permiten el negocio virtual. Entonces desarrollamos una plataforma para que el cliente, sin tener que salir de su casa, pueda visitar los concesionarios y tener el vehículo que quería. También hicimos una tienda en línea en la que la gente podía hacer su compra y su reserva, además de una infinidad de cosas que no requerían la presencia física. Y es que, a pesar de la apertura, la gente tenía temor.



¿Es decir, que esos canales empezaron en la pandemia o ya venían desde antes?



Teníamos la idea de hacer las cosas, pero la coyuntura nos obligó a acelerarlas. Avanzamos rápidamente en ciertos temas para que se pudieran hacer cotizaciones, reservas, compras, acceso a créditos y visitar nuestros vehículos.



¿Y qué porcentaje de las ventas se están generando online?



Si se analiza el completo de las ventas, es decir, una comercialización que se genera desde el inicio con concesionarios virtuales, pasa por la cotización y terminar hecha toda en línea, debemos estar hablando de unas 350 ventas.



Y es que a veces hay etapas que empiezan online, pero terminan en el banco o concesionario. No tenemos una medición exacta, pero lo que queríamos con este proyecto era arrancar con un 10% de las ventas e ir incrementando hasta llegar a un porcentaje más alto en diciembre.



¿Cómo ve en general al sector?



Al inicio todos estábamos muy preocupados, y se estaba hablando de reducciones desde hasta un 50%, en el mejor de los casos. Sin embargo, con el pasar de los meses vemos con mayor optimismo este comportamiento y esperamos una industria que esté aproximadamente en unas 160.000 unidades. Es igual un bajón fuerte, pero no el que se esperaba antes.



¿Cómo están en vehículos híbridos?



Actualmente ofrecemos un portafolio con tres productos: Niro, Sportage y Optima. Esta última es uno de los productos más vendidos en el país. Es importante destacar que Kia es una marca que está trabajando, desde hace muchos años, en incentivar el cambio a vehículos eléctricos desde un sistema comercial enfocado motores de combustión interna.



De hecho, a finales del 2025 la compañía globalmente planea tener un portafolio de 11 vehículos de la serie eléctrica.



¿Cree que tanto los incentivos locales como el miedo al contagio puedan ser variables que incidan en la compra de vehículos?



Indudablemente. Los incentivos locales, tanto en tema de materia de impuestos como en exención del pico y placa, invita que los vehículos ganen un protagonismo especial. Asimismo, pensamos que los particulares brindan mayor seguridad a las personas para transportarse porque, de alguna manera, se garantiza el distanciamiento y esto sin duda es una oportunidad.



Y, ¿qué papel juega ahí el factor económico?



Yo creo que la gente lo está poniendo en una balanza y también se están generando planes futuros. Las marcas, junto con las entidades financieras, están buscando cada vez planes atractivos que se ajusten a las necesidades del consumidor. Hoy se tienen condiciones de financiamiento que no se tenían en el pasado.



Creo que la flexibilidad va a lograr que la gente busque la seguridad a través de la compra de vehículos particulares.



¿Considera que la gente se podría inclinar más por el usado?



Yo creo que las dos opciones están abiertas. Muchas veces las diferencias no son tan altas y ya dependerá de lo que el mercado presente.



Nosotros tenemos opciones muy atractivas de financiamiento y, ante estas posibilidades, la gente se inclinará posiblemente por un vehículo nuevo. Con los usados, las condiciones no son las mismas.



¿Cuáles son los estándares de seguridad que está manejando Kia?



Específicamente en Kia Colombia cumplimos con todo el equipamiento de seguridad exigido por el Gobierno, al integrar los airbags, cinturones de seguridad de tres puntos, apoyacabezas en las cinco plazas y otros referentes a la seguridad pasiva. En el lado de la protección activa incluimos sistema de frenos ABS y EBD.



Algo que siempre recalcamos es el material con el que están hechas nuestras carrocerías, ya que cada vehículo del portafolio integra un gran porcentaje de acero de resistencia haciendo del habitáculo de los pasajeros un espacio altamente seguro en caso de colisión. El asunto de la seguridad de Kia es una pasión y una obsesión. No se entiende el diseño sin que primero esté el tema de seguridad, y este es un valor que siempre ofrecemos.



¿Cuál es el mayor reto en adelante?



El mayor reto para la marca es afianzar nuestra presencia en el mercado con productos adaptados a la necesidad de la gente y priorizando el tema de los híbridos. Queremos que ascienda la participación de mercado, pero sobre todo garantizar productos de alta calidad al consumidor.



¿Cómo esperan cerrar el año?



Estamos apuntando a cerrar con un 7,5% o 7,8% de participación y 11.700 unidades. Vamos a ver cómo estarán el resto de meses, pero el objetivo está por ahí.



María Camila Pérez Godoy