‘La gran apuesta del país debe ser el desarrollo del fracking’

La operación de los taladros en el país esta en los niveles prepandemia y la actividad de perforación para el segundo semestre se estima en más de 35 unidades. Lo mismo se espera para las demás tareas de bienes y servicios para el sector petrolero.



(Lea: Canacol: en el radar para las tareas de ‘fracking’ en el país)



La afirmación es de Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), quien en diálogo con Portafolio afirmó que, con el crecimiento de las operaciones de la empresas que hacen parte del gremio que él lidera, “es una muestra de la reactivación de la industria hidrocarburífera en el país”.



(Lea: ‘Existe otro tipo de no convencionales en el territorio nacional’: ANH)

Sin embargo, el líder gremial recalcó que, “la gran apuesta debe ser el desarrollo del fracking porque allí están los verdaderos recursos que necesita el país”. Así mismo, afirmó que el recobro mejorado ayudará a mantener la producción en los campos.



¿Cómo los ha beneficiado la reactivación petrolera?



La operación de taladros continúa en un crecimiento sostenible. Se espera que la perforación para los próximos meses jalone la actividad de los bienes y servicios petroleros, al pasar de 111 máquinas, registradas a la fecha, a 145 unidades que fueron las reportadas al cierre del 2019. Los bienes y servicios deben seguir con las eficiencias operacionales, austeridad financiera y disciplina de capital.



¿Cuál es el panorama para el segundo semestre?



Un crecimiento en toda la actividad de encadenamiento a la industria petrolera, si los precios del crudo a nivel internacional por encima de US$60 el barril. Además con un aumento del consumo de combustibles. Así, podremos volver a niveles del 2019, en nuestro caso con 143 taladros en plena operación. El termómetro es el sector que lidero, y el desarrollo de la tarea petrolera va por buen camino. Esto indicaría que vamos a seguir aportándole al PIB cerca de 4,5% anual.



¿Por qué la apertura a las energías renovables?



El gremio reformó sus estatutos para abrirse se abrió a las energías renovables para sincronizarnos en las tendencias de la transición energética. Así, los bienes y servicios no serán solo en el sector petrolero, sino también en energías limpias. Así será la dinámica del negocio, al lado de la operación de hidrocarburos se desarrollarán las fuentes renovables. No nos queríamos quedar por fuera de esta nueva tendencia en el país y el mundo. El gas y el petróleo seguirán siendo claves en la transición energética.



¿Qué predominará en la tarea petrolera del 2021?



Seguirá siendo el recobro mejorado, ya que es el que nos ha dado la posibilidad de mantener una autosuficiencia de seis años en crudo y ocho años en gas natural, según datos del 2019. Con esta tecnología se ha podido mantener la producción hidrocarburífera del país. Desde los bienes y servicios, brindamos el apoyo técnico de investigación y desarrollo, ya que estamos a la vanguardia en este tema. Más en épocas con precios internacionales del crudo, ya que así se permite hacer una operación costo eficiente.



¿Al país le queda crudo en los convencionales?



Sí, hay mucho por extraer de estos campos. El factor de recobro es del 18%. El país tiene más de 1.800 millones de barriles en reservas y la proyección es llegar al 30% del recobro para optimizar la producción en los convencionales.



¿Cómo analiza el sector las rondas petroleras?



Esto significa que el país va atener más actividad petrolera. Las regiones van a recibir mayores beneficios económicos ya que el encadenamiento productivo le ayudará a percibir mayores ingresos. La industria hidrocarburífera tiene un aporte importante para los municipios. Por cada $1 que se contrata, cerca del 30% queda en las comunidades. Esto sin contar lo que se gira por concepto de regalías.



¿La Tarea se debe centrar en la extracción de gas?



Estudio señalan que al año 2040 o 2050, la producción de petróleo puede disminuir en un 30% de participación en la matriz energética, y que por el contrario el gas natural en un 18%. Además de ser un combustible limpio, es el energético de la transición. Por esta razón, el país está en la tendencia de buscar más gas natural. Es clave la operación gasífera en el offshore, así como en los no convencionales.



¿El país debe apostar por los no convencionales?



La matriz de los no convencionales ofrece hidrocarburos que asegurarían la autosuficiencia por muchas décadas. Hay que destapar las cartas en estos yacimientos para establecer cuanto hay de los dos combustibles. El interés de todo el sector es que se tome una decisión de país para hacer esta apuesta. Es una gran oportunidad que tiene Colombia, más para fortalecer las finanzas de la nación. Y sobre todo el Magdalena medio, que necesita una reactivación económica.