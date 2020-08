La ‘Guerra’ de las pantallas también se vivirá en Colombia

Netflix es todavía el rey entre los proveedores de servicios audiovisuales de pago (‘Over the Top’, OTT), algo que Disney quiere cambiar en todo el mundo, y Colombia no será una excepción en esta ‘guerra’ por conquistar las pantallas.



(Disney+ llegará en noviembre a Latinoamérica).

En 2019, la compañía de la ‘ene’ roja tenía la mayor participación a nivel global, con más de 167 millones de suscriptores (de los cuales más de 100 millones están fuera de los Estados Unidos). Además, obtuvo ingresos por 20,2 mil millones de dólares en el mismo año, con un crecimiento del 27,6% respecto a 2018.



En el mercado global lo siguen tres proveedores con presencia en China (Tencent, iQiyi y Youku ) y Amazon Prime Video, que es otro operador global en competencia y que se suma a la larga lista que engrosan firmas como Apple o HBO, presentes en Colombia.



(El bolsillo, víctima en guerra del ‘streaming’).



Y aunque esta pelea global involucra a una gran cantidad a actores, hay unos líderes claros, pues los 10 principales representan el 80% del mercado y son originarios de tres países: EE. UU., China e India.



Pero esta ‘guerra’ está próxima a recrudecerse en el territorio nacional con la llegada de un nuevo jugador. Desde el 12 de noviembre, Disney se lanzó a esta pelea, empezó en EE. UU., donde cuesta 6,99 dólares por mes o 69,99 dólares por año y tiene acceso a un catálogo de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic y, por de 12,99 dólares a mes, el usuario puede tener Hulu y Espn+.



En los países en los que está, Disney+ acumula ya 60,5 millones de suscriptores. Y, con el anuncio de su llegada a Latinoamérica y Colombia el 17 de noviembre, la competencia llegará también en la región.



Entre las proyecciones de eMarketer, se espera que la tasa global de crecimiento de usuarios disminuiría desde 5,7% en 2020 a 3,3% en 2023, pero estas serán revaluadas por el impacto de la covid-19 y el impulso que ha supuesto para estos servicios.



Por ejemplo, en el primer trimestre de 2020, a raíz de la pandemia, los servicios OTT audiovisuales han visto un incremento pronunciado en el número de suscriptores.



De acuerdo con Statista, Netflix tuvo un incremento en suscriptores por encima del 9%, lo cual no se veía desde el primer trimestre de 2016, alcanzando un total de 183 millones de suscriptores en marzo de 2020 a nivel mundial.



DUELO DE CONTENIDO



Desde el año pasado, la defensa del liderato ha hecho que Netflix invierta cerca de 15.000 millones de dólares para desarrollar contenidos, incluso antes del lanzamiento de Disney+.



A este duelo se sumó Apple TV+ al prometer una inversión de 6.000 millones de dólares en contenido propio, un servicio que en Colombia tiene un valor de 19.900 pesos. De momento, la firma ha logrado 8 nominaciones de las 18 que tiene la plataforma en los premios Emmy.



Cabe decir que Disney está sacando sus contenidos del resto de plataformas para ofrecerlos en exclusiva, lo que afectará a sus competidores.



DINÁMICA LOCAL



En Colombia, de acuerdo con el estudio del rol de los servicios OTT y streaming hecho por la comisión de regulación de comunicaciones (CRC), el dominio del mercado lo tiene Netflix, el 71% de los hogares cuenta con el servicio de TV por suscripción, mientras que el 18% consume televisión a través de TDT .



El 24% de los encuestados consume OTT pagas, siendo Netflix la favorita con 17%, seguida de otras plataformas como Claro Video, HBO Go y DirecTV Play, cada una con 3%, y Amazon Prime y Movistar play con 1% de share.



Andrés Carlesimo, director de producto de personas y hogares de Claro Colombia, explicó que “las empresas de comunicaciones jugamos un papel fundamental porque somos integradores de contenidos y ahora, adicional a la parrilla de canales lineales y servicios móviles, ofrecemos contenidos a través de plataformas de streaming”.



Así, estas plataformas se han convertido en una manera de complementar la oferta de entretenimiento a la que tienen acceso los colombianos.



De hecho, los expertos apuntan que no se descarta que Disney+ pueda llegar al país y realice alianzas con algún operador de TV como Claro o Movistar para expandirse y llegar a una mayor población.



“Con la pandemia, Claro video ha tenido un muy buen comportamiento, hubo un crecimiento en accesos de más del 300%, y aún hay un gran potencial para crecer. Nuestra diferencia está en las series, películas y deportes como Fox Sports, ESPN, Win Sports, Claro Sports, los canales regionales o la posibilidad de ver plataformas como HBO GO, FOX Premium, Noggin, Paramount+, Edye, Stingray Quello, Stingray Karaoke y PruébaT, entre otras”, afirmó Carlesimo.



Otra área en la que Netflix lleva la delantera es en el plano bursátil, pues su acción tiene ganancias en 2020, mientras que Disney o AT&T están en negativo.



LOS USUARIOS COLOMBIANOS



Según la CRC , los jóvenes solteros entre 15 y 26 años son quienes más consumen servicios OTT audiovisuales (43%), de los cuales el 53%, denominados llamados ‘heavy users’. Estos son los que consumen contenido audiovisual por más de 8 horas a la semana a través de internet. En la TV por suscripción prevalece el consumo de noticias (66%), novelas (58%) ‘realities’ (56%), y deportes (48%). En las OTT pagas lideran las series (40%), películas (37%) y documentales (33%).