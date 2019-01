La industria textil del país da más señales de recuperación

Durante la inauguración de Colombiatex de las Américas 2019, en el centro de exposiciones Plaza Mayor de Medellín, el viceministro de Desarrollo Empresarial, y ministro (e) Saúl Pineda, destacó el crecimiento que tuvo la actividad manufactura de estos productos entre enero y noviembre del 2018.

“Quiero destacar que, según los informes del Dane, después de cuatro años continuos de negativos en la producción real de las confecciones y textiles, en el acumulado del año pasado, por fin estamos hablando de cifras positivas del 2% en promedio. En particular el último noviembre nos arrojó una cifra histórica de crecimiento del 11,8%, lo cual habla claramente de la confianza que tenemos que seguir construyendo”, señaló Pineda.



Así mismo, el funcionario indicó que, en el mismo periodo, las exportaciones tuvieron un aumento significativo del 7,3% en el segmento de las confecciones y del 7% en el textil.

Señaló que comparte la preocupación de la industria nacional ante el incremento de las importaciones provenientes de países asiáticos.



“Hay algunas de estas evoluciones en importaciones (entre enero y noviembre del 2018) que nos llaman la atención, China con el 20,8%, cuando el 45% de las importaciones del sector textil están explicadas por ese país. Además del caso de Bangladesh, que en ese periodo creció 51,8%, eso sí nos debe llamar la atención y compartimos la preocupación del sector de confecciones”, explicó el directivo.



Ante ese panorama, Pineda manifestó que el Gobierno está tomando medidas para combatir la ilegalidad. Particularmente, anunció que se iniciará una investigación de oficio para determinar si hay dumping en las importaciones de confecciones, especialmente en las provenientes de Asia.



A lo que agregó que “tenemos que entender que las importaciones están en la agenda de las cadenas y “en eso quiero ser muy enfático, porque en economías abiertas no podemos hablar de cierres unilaterales en momentos de TLC’s y en el momento que la OMC habla de multilateralismo como una condición fundamental”.



LAS MEDIDAS



Esta cartera anunció que el Gobierno, en alianza con programadores de Google y Facebook, creará una plataforma para facilitar el intercambio comercial entre compradores y vendedores de textiles y confecciones, no solo a nivel nacional, sino también internacional, a través de la cual se darían a conocer las empresas de todos los tamaños.



Adicionalmente, la cartera destacó que, reconociendo los altos costos de consumo de luz que actualmente representan entre el 8% y el 12% del total, se lanzará un plan de eficiencia energética en cooperación con el Reino Unido, con una inversión de $2.000 millones, para lograr reducir ese costo entre un 3% y un 5%.



Por otro lado, el Ministerio indicó que está trabajando en promover las alianzas entre empresarios colombianos para sacar adelante proyectos de gran escala, como fue el caso de las firmas Supertex y Protela, cuando se unieron en el 2017 para lanzar la camiseta de la Selección Colombia.



En tercer lugar, anunciaron que se invertirán $500 millones en proyectos de economía circular y que se trazará una hoja de ruta para orientar a las empresas en la implementación de prácticas de sostenibilidad viables y efectivas.



LAS OTRAS POLÍTICAS



El Gobierno anunció que se abrirán 25 nuevos cupos en el proyecto Colombia Transforma Moda, en el que ya están involucradas 240 empresas, con la idea de capacitar para la innovación en sus modelos de negocio y materializar sus ideas de manera rentable. Finalmente, recordaron que se invertirán $21.000 millones en el programa ‘fabricas de productividad’, con el fin de ayudar 1.000 empresas del sector a mejorar sus procesos, para aumentar su rendimiento en un 8%.



