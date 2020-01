La internacionalización, en la agenda de Cumbria Holding

Archivo particular

Cumbria Holdings, especializada en servicios de logística y plataformas de comercio, tiene en la mira la expansión a nuevos países.



El crecimiento está basado en los resultados del mercado colombiano, donde la operación le representó ingresos consolidados por $83.000 millones el año pasado.

“Tenemos previsto inversiones por encima de US$12 millones en los próximos dos años para crecimientos a nivel nacional en unas empresas, ampliación y creación de nuevas líneas de negocios en otras firmas, así como para la expansión internacional”, explicó a Portafolio su gerente general, Ricardo Wills.



Respecto a los planes para este año y los avances de la holding, dijo que, por ejemplo, en Inmobox se va a abrir la línea ‘retail’ para venderle al cliente final oportunidades de vivienda modular prefabricada a costos mínimos.



Esta empresa ofrece soluciones modulares y prefabricadas para el sector de la construcción. “En México ya estamos con Inmobox como socio local. Este año esperamos darle un impulso grande a esa operación invirtiendo en infraestructura allá. A finales de 2020 debemos tener claro el ingreso a Perú para iniciar al principio del 2021”, dijo.



La empresa también tendrá un agresivo plan de inversión para aumentar su presencia en las cuatro principales ciudades del país y ampliar las áreas de diseño y de innovación de productos.



De otro lado, Wills reveló como la más reciente apuesta la firma Kargoru. Es una plataforma electrónica que permite a las empresas comprar y hacer seguimiento de todos sus procesos vía electrónica, ofreciendo facilitar sus procesos logísticos apalancado en las nuevas tecnologías.



“Seremos el ‘Amazon’ de los servicios logísticos para Latinoamérica”, indicó.



LOS AVANCES CON LICIFY



Otro campo importante para Cumbria Holdings lo constituye Licify, otra plataforma virtual de compras entre constructoras y proveedores que cerró 2019 con cerca de un centenar de clientes, entre los que se encuentran algunas de las más grandes constructoras del mercado, y más de 5.000 proveedores.



A juicio de Wills, “Licify no solo nos ha hecho merecedores de premios internacionales por innovación y emprendimiento, sino que nos representa más de $1,5 billones en operaciones transadas entre clientes y proveedores, lo que nos hace la plataforma líder del sector constructor”.



Para este 2020, la firma espera transar más de $1 billón por la plataforma, al tiempo que estima inversiones superiores a los US$1,5 millones en desarrollo tecnológico a lo largo del periodo.



“Con Licify, en 2020 vamos a consolidar la operación en Colombia y, en 2021, iniciaremos la expansión a México. Iniciando 2022 entraríamos a Perú. Esperamos además lograr las eficiencias y sinergias de crecer más o menos al tiempo y en los mismos países con dos empresas (con Inmobox)”, afirmó.



Por su parte, Vigia Plus Services (VPS), la firma de servicios logísticos del conglomerado, con 10 años de operaciones, es la firma estrella del Grupo, con el mejor desempeño en el 2019.



Para este año, está previsto un crecimiento al doble de la capacidad de almacenamiento de frío. Igualmente, tiene prevista la creación de la línea de carga internacional para ofrecer una cadena completa de atención a sus clientes.



De acuerdo con Wills, esta compañía no solo logró reponerse de las dificultades que conllevó el deterioro de la economía de hace un par de años, sino que hoy se muestra robusta y en una senda de crecimiento e innovación que le han permitido capturar nuevos e importantes clientes, gracias a un equipo de la mayor talla.



En efecto, con un incremento de 45% en las utilidades y de 60% en el Ebitda, VPS cerró en 2019 el mejor año desde que inició actividades, lo cual “nos tiene muy complacidos y con un agresivo plan de expansión para los próximos dos años que contempla nuevas inversiones en frío, compras estratégicas y la apertura de nuevas líneas de negocio para ofrecer a nuestros clientes una cadena logística integral”, sostiene Wills.



“En total esperamos crecer las ventas de la empresa durante el presente año aproximadamente entre 30% y 40% respecto a 2019”, señaló.