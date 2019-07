Netflix vive su propia pesadilla en Wall Street

La caída de Netflix Inc., después de que las incorporaciones de suscriptores no alcanzaron las estimaciones, es solo una muestra de lo que vendrá, de acuerdo con un analista de Hedgeye que predijo el colapso.



A pesar de que las acciones se desplomaron 12% ayer jueves, "podrían caer otro 30%" (este viernes van cayendo 0,82%), dijo el analista Andrew Freedman a los clientes. Si esto suena familiar, es porque lo es.



A principios de marzo, cuando las acciones cotizaban un 10% más, el estratega proyectó una caída del 30%. Entre los motivos de la baja, Freedman citó la desaceleración del crecimiento, la saturación, los aumentos de precios, las pérdidas de contenido y la creciente competencia.



"La historia del crecimiento está llegando a su fin", dijo Freedman. "Netflix ha bajado los precios en otros países como India para mantener el crecimiento en detrimento de las ganancias".



El analista sigue creyendo que los aumentos de precios disminuirán la tasa de adopción y espera que las adiciones de suscriptores se encuentren por debajo del consenso en el segundo semestre de 2019.