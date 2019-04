La multiculturalidad es clave para atraer el talento joven

Los departamentos de talento humano, que cada vez hablan más al oído de los líderes de las organizaciones por la importancia que tienen las personas para el éxito de los negocios, tienen el reto de atraer y sumar siempre el mejor y el más diverso grupo de colaboradores.



El desafío no es fácil, pero para lograrlo es clave el diseño de estrategias alineadas a las necesidades de la empresa, con la ayuda de herramientas tecnológicas robustas.

Estas son algunas conclusiones del evento Lecciones Empresariales, organizado por Uniandinos y Portafolio, en el que se abordó “Cómo liderar e inspirar a las nuevas generaciones”.

En el conversatorio, con el director de Portafolio, Ricardo Ávila, participaron Débora Bonetto, gerente de People para Mercado Libre Colombia y Carolina Astaiza, vicepresidente de Talento Humano del Grupo Sancho BBDO.



Cada una, desde su experiencia, compartió su percepción sobre la evolución que han tenido las políticas de talento humano y las condiciones que debe presentar una empresa en estos tiempos, en el que los Millennials han estado en el centro de los análisis.



Si bien hay que contar con el personal que más se ajuste al cumplimiento de los objetivos de negocio, los miembros del equipo también tienen expectativas de fortalecerse en lo personal y en lo laboral.



Ese es uno de los planteamientos de Débora Bonetto, argentina, con licenciatura en recursos humanos y MBA del Inalde, con años de experiencia en el sector financiero.



Consideró que los jóvenes persiguen en la actualidad atributos que van más allá del salario. “En la guerra del talento siempre decimos que quien gana es el talento, porque quien elige una compañía son las personas. Los jóvenes profesionales buscan empresas donde puedan encontrar un propósito, conectar su proyecto de vida con el proyecto de la organización, líderes inspiradores, tecnología, entornos de trabajo que sean desafiantes e innovadoras”, subrayó.



De ahí, que en Mercado Libre esa área de la compañía no se denomina talento humano sino People, teniendo en cuenta que el centro de la toma de decisiones es la persona y que no se puede separar lo personal de lo laboral.



La idea es entender cómo las personas pueden ser motivadas, valoradas y reconocidas, explicó en el conversatorio.



Bonneto dijo que su área tiene la misión generar grandes transformaciones culturales o la creación de una muy buena cultura, porque esa va a ser la ventaja competitiva de las organizaciones, especialmente en un mundo tan tecnológico. Igualmente, cree que son fundamentales los expertos en analítica que van ayudar a tomar mejores decisiones en torno al talento.



Por su parte, Carolina Astaiza, economista que está al frente de las políticas organizacionales en el Grupo Sancho BBDO, explicó que hoy el manejo del personal no es el mismo de hace 15 años, que tradicionalmente reportaba a l departamento de finanzas o administrativo. “Hoy es estratégico en la junta directiva”, comentó.



Además, como resaltó, en la actualidad el desempeño de los colaboradores está marcado por la multiculturalidad y hasta por las condiciones multigeneracionales, conceptos en los que coincide la ejecutiva de Mercado Libre, aunque dice que en ningún caso la tarea deber ser ‘homogenizar’ los grupos de trabajo porque es, justo, la diversidad la que puede enriquecer el día a día de los equipos y los resultados de la organización.



Desde su perspectiva, se trata de sumar personas diferentes porque la disrupción y la innovación va a venir de miradas variadas. En ese sentido, se mostró partidaria de contratar, no por competencias técnicas.



De hecho, a la hora de contratar a las personas sin experiencia laboral sostuvo que temas como los viajes que ha hecho, sus conexiones y hasta la participación en un voluntariado, son factores que pueden inclinar la balanza a favor del candidato, comenta Débora Bonnetto.



TECNOLOGÍA, CLAVE



Carolina Astaiza centró buena parte de su visión sobre cómo inspirar al talento joven en el aprovechamiento de la tecnología para identificar las necesidades de los colaboradores, para atraer talento y para que el líder tome las mejores decisiones en torno al personal.



“La tecnología vista desde lejos y por primera vez genera algo de miedo, pero también captura información que antes no veíamos y nos da una serie de datos comunes que estamos comenzando a descifrar. Y esa información sobre la mesa hace que las conversaciones comiencen a ser diferentes, porque ya estamos viendo esa analítica que nos pone nos puntos en común. Encontramos comportamientos de las personas, no solamente basadas en las emociones”, explicó.



Esto se ve hasta en los ‘likes’ de las redes sociales, comentó.



En Grupo Sancho BBDO, el 72% de los colaboradores son menores de 32 años, con más disposición al cambio. “Los jóvenes están dispuestos a experimentar, a querer a vivir, a tener más alternativas, a cuestionar más lo que quieren”, plantea. Y en ese sentido, según dijo, se ha detectado un cambio que puede ser sutil pero que puede ser la clave de lo que pasa.



Cuando están vinculados no quieren recibir de su empleador la carta de los beneficios que otorga la empresa, sino tener la posibilidad de elegir aquellos que les convienen y necesitan. Y agregó que si se analiza esa situación, el líder puede manejar mejor las cosas con las nuevas generaciones si le dice al colaborador ‘esto es lo que tienes sobre la mesa” frente a un tradicional ‘esto es lo que tienes que hacer’.



Definidas las estrategias para atraer y conquistar el mejor recurso humano, se planteó cuál es el mayor reto hoy en materia de talento humano.



Para Carolina Astaiza es mostrar a los presidentes de las compañías que la gestión se puede tangibilizar. Y eso, insiste, se logra con la aplicación de la analítica y la tecnología para encontrar la correlación con variables del negocio.



Débora Bonetto, coincide con su colega. “Tenemos que medir el retorno de la inversión de cada una de las acciones que hacemos e identificar cómo estamos generando valor en el negocio”, puntualiza.