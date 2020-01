La nueva Telefónica: aumentan los rumores sobre su posible venta

Desde el 27 de noviembre pasado cuando Telefónica configuró su nueva estructura para Hispanoamérica los rumores de la una posible venta han crecido.



La razón, la empresa cambió de perfil tras la decisión de englobar las unidades de negocio en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.



Sin Brasil en esta lista y en la de los países en que se enfocarán a futuro, junto con España, Alemania y Reino Unido, el cambio fue interpretado como un supuesto desinterés. La empresa española, por su lado ha señalado que la decisión tiene el objetivo garantizar una mejor propuesta de valor a los clientes de forma sostenible.



(Telefónica se reordena en Hispanoamérica)



En la cabeza de la nueva unidad puso al colombiano Alfonso Gómez, como CEO para dotarla de mayor agilidad y autonomía en la gestión. “Así se proporciona mayor independencia a las operaciones locales, para poner el foco en maximizar el crecimiento y el valor de la región”.



(Telefónica en Latinoamérica estará a cargo de un colombiano)



Los rumores de la venta empezaron a cuentagotas. Luego de la comunicación de los cambios, el periódico Cinco Días señaló que la operación de Hispanoamérica se estimaba en 12.000 millones de euros y que ante las posibles sinergias con otros agentes del mercado, mediante alianzas o fusiones, los nombres de Millicom y Liberty, sonaban ente los posibles interesados por los activos del grupo en la región.



Para Milicom el tema no sería nuevo y con su operador Tigo, la experiencia estaría garantizada. De hecho, en el ámbito nacional la espera de la subasta de las bandas bajas abría posibilidades de mercado para los operadores.



Pero al final de la subasta Movistar fue el único operador que no se quedó con una parte del espectro nacional en 700 MHz, 900 MHz y 2500 MHz. La empresa, argumentó entonces que “por los altos costos que representaba para la multinacional”, se tuvo que retirar de la puja, pero que “continuará operando en el país sin ningún tipo de restricción, pues cuenta con un amplio espectro que presenta más del 20% en uso de bandas bajas y altas”.



A mediados de enero, Telefónica contrató a Morgan Stanley para analizar alternativas en la región, informó de nuevo el periódico español Cinco Días y a esta hipótesis se sumó el hecho de que un grupo de millonarios latinoamericanos, estaría interesado en comprar el 51% de Telefónica América Latina.



Ahora, el periódico español, elEconomista, señaló que Novator Partners sondearía la compra de la filial de Telefónica en Colombia.



Esto por el resultado obtenido por Partners en la subasta del espectro, pues el grupo islandés ofertó más de 891 millones de dólares, en la licitación y ahora está obligado a desplegar sus nuevas redes en localidades colombianas, en lo que Movistar podría ser su aliado. Las dos compañías fueron consultadas al respecto de la supuesta oferta de compra y ambas negaron esa versión. Pero todo indica que el tema en el país está claro: Partners llegaría con Wom y Movistar mantiene su operación normal en el país.



(El recaudo de la subasta del espectro en el país caería 24%)



Los negocios de la española en el país no son pocos, además y tras la subasta y la polémica de la devolución del bloque de Partners en medio el interés de la compañía ibérica está en que el ministerio de las TIC defina el tema y siente un precedente para lo que sería la llegada de las 5G a Colombia.



(Telefónica vende por millonaria suma torres de móviles en Colombia )



El tema no es nuevo y parece repetirse. Así como está ocurriendo ahora con la nueva telefónica en Hispanoamérica, empezaron a surgir los rumores cuando la empresa estaba interesada en vender sus centros de datos, operaciones e infraestructura en Centroamérica.



Hace pocos días, el diario español El Mundo informó que la compañía recibió una oferta proveniente de un grupo de empresarios latinoamericanos, por la mayoría de las acciones y que el origen de la propuesta es Colombia, la propuesta estaría por alrededor de 10.000 millones de euros unos 11.088 millones de dólares y sería por el 51% del bloque Hispam.



Pero de nuevo las fuentes oficiales negaron tal versión, antes de tomar cualquier decisión la compañía tendrá para evaluar varias opciones.



Como bien lo dijo José María Álvarez-Pallete , presidente de Telefónica al informar la reestructuración, habrá que crear una salida. “Tenemos que reconocer que el modelo que nos ha permitido llegar hasta aquí con éxito, se está agotando. Y, una vez más, queremos ser precursores, buscando nuevas fórmulas para crecer, ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes y gestionando los recursos de la manera más eficiente posible. Es imposible adivinar el futuro, pero la mejor manera de predecirlo es crearlo”, apuntó.



EL BLOQUE DE LA DISPUTA



Con el argumento de Partners de un error para la renuncia a un Bloque de 2500MHz en susbasta organizada por el MinTIC, tanto Tigo como Movistar, los otros dos participantes mostraron su molestia, pues para ellos, el retiro de la oferta constituye un incumplimiento y además solicitaron al ministerio que tome una determinación al respecto.



Según los operadores el supuesto error de Partners no cumple con las condiciones señaladas por la ley para viciar el consentimiento y ahora debe ser el ministerio el que tome determinaciones pues de no hacerlo estaría viciando la credibilidad del proceso.