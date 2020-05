‘La pandemia nos ayudó a acelerar el despliegue’

Claro completó exitosamente el despliegue de infraestructura en 2.500 MHz, frecuencias que obtuvo en la pasada subasta de espectro y que les permitirá a la compañía aumentar la velocidad del internet móvil de sus clientes.



(Claro anuncia aumento de hasta 35% de velocidad en internet móvil).

El pasado 20 de febrero el ministerio de las TIC expidió las nueve resoluciones con los permisos de uso de los bloques de espectro a operadores que participaron en la subasta y para el caso de Claro, la empresa obtuvo permiso en la banda de 700 MHz y 3 porciones en la banda de 2.500 MHz junto con el compromiso de conectar 1.348 localidades y desplegar sus redes entre el 2020 y el 2025.



Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, explicó que la compañía ya completó el despliegue de infraestructura en 2.500 MHz y pronto empezarán con 700MHz.



(Claro abre sus canales de comunicación para prevención del coronavirus).



“Tuvimos que correr porque por la pandemia la demanda de servicios en el país empezó a crecer y al tener la asignación y los permisos en las frecuencias de 2.500, el objetivo fue priorizar ese despliegue. Estas no son pruebas, no es el inicio de poner las torres, es una liberación y puesta en operación que nos llevó 10 semanas para aumentar nuestra capacidad. La pandemia nos llevó a acelerar el trabajo”, dijo Zenteno.



De acuerdo con el directivo, la empresa tomó la decisión por la necesidad que vive el país.



“Priorizamos estas inversiones. Nuestro equipo de ingenieros empezó con los trabajos, la compañía pagó en forma anticipada los derechos de adjudicación, se hizo el despliegue con el objetivo de dar una experiencia superior a nuestros clientes, aumentando las velocidades de descarga entre un 20 y 35%. Antes teníamos 3 y ahora 6 de estas frecuencias, la autopista creció al doble”, agregó.



Fueron más de 800 municipios del país en los que se hicieron los trabajos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.



“Estamos trabajando en las principales ciudades, pero también en el resto del país y como tenemos compromisos con la banda de 700 Mhz, debemos hacer esta labor. Para ese nuevo despliegue ya estamos en preparaciones técnicas y cubriendo algunos requisitos administrativos y logísticos para iniciar en las próximas semanas”, señaló.



En febrero ya se había estructurado el proceso para ampliar la capacidad, en la red 4G y 4.5G.



“Formalizamos estas frecuencias el 13 de marzo, no era solo querer hacerlo. Empezamos con los trabajos intensivos y nuestros más de 4.000 ingenieros en el país se esforzaron, reconozco su trabajo, porque si bien lo hicimos sobre las antenas actuales en estos 800 municipios, se hicieron los ajustes, pruebas y todo por dar mejor capacidad. Tenemos también a más de 15.000 técnicos en la labor de tener un país conectado en estos momentos”, apuntó el directivo.



Hacia el futuro la empresa no pierde el norte de continuar con las pruebas para las implementaciones de la red 5G en Colombia.



“Vamos a empezar también con nuestras pruebas de 5G, estaremos en próximos días recibiendo las frecuencias para pruebas y retomaremos esto, porque en 2018 ya habíamos hecho algunas. Luego estuvimos en el Internet de las Cosas, para el desarrollo de ciudades inteligentes y vemos que las cosas se van retomando en el sector y no paramos”, indicó Zenteno.



Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en su quinto reporte de Tráfico de Internet, durante el aislamiento el tráfico de marzo aumentó 38,8% con respecto al mes de febrero y esto ha sido un reto para las redes.



“Hemos tenido que ampliar nuestras capacidades pues en salidas de internet el crecimiento está por el orden del 40%. Hemos visto cambios en el servicio para los clientes y nuestras plataformas como Claro Música y Video han crecido hasta el 400% y seguimos en este incremento”, puntualizó el presidente de Claro.