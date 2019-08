La primera exportación colombiana de cannabis que llegó a Inglaterra

Esenia, el primer producto terminado a base de cannabis no psicoactivo (cáñamo), elaborado por la compañía Clever Leaves, llegó al aeropuerto Heathrow de Londres el pasado sábado y completó los trámites de aduana el miércoles 31 de julio.



Esenia, que fue presentado hace pocos días al mercado londinense, se convierte en la primera exportación de un derivado de cannabis no psicoactivo (cáñamo) que se realiza desde Colombia con fines comerciales. Este producto estará disponible para el público próximamente.



(Clever Leaves inicia exportación de marihuana).

Andrés Fajardo, presidente de Clever Leaves aseguró que “este es uno de los más importantes hitos en la historia del país, así como el resultado comprometido de un equipo de trabajo altamente calificado dispuesto a cumplir con los retos de la compañía de ser la número uno en el mundo y de posicionar a Colombia como líder mundial en una industria altamente tecnificada, típicamente dominada por países desarrollados y mejor aún, orientada al mejoramiento de la salud pública”.



Adicionalmente, según Fajardo, lograr ser la primera compañía colombiana que exporta derivados de cannabis no psicoactivo (cáñamo) con fines comerciales a Europa, “no solo nos llena de orgullo, sino que abre el camino para que las cifras proyectadas de una industria nueva en el país, acompañada de una robusta legislación, empiece a aportar a la economía local, regional y nacional”.



Por su parte, Colombia tiene un potencial único para hacer parte de esas cadenas de valor y hacer de esa industria un polo de desarrollo sostenible para el país. Además de tener unas ventajas competitivas para el liderazgo en la industria con una posición geográfica privilegiada, la vocación agrícola y agroindustrial del país, y donde compañías como Clever Leaves, le apuestan a la innovación y la tecnología.



(Clever Leaves exportará este año cannabis medicinal).



Esenia llega al Reino Unido como el primer producto de la línea de bienestar para la salud de Clever Leaves que, cumpliendo con todos los requisitos de alta calidad de la compañía, se empezará a comercializar en el Reino Unido y otros países de Europa próximamente.



Esenia pertenece a los productos de la línea de bienestar de Clever Leaves. Se trata de un producto cuyo origen es el cannabis no psicoactivo (cáñamo), con alto contenido de cannabidiol - CBD, para ofrecer a las personas soluciones alternativas de productos que complementan su día a día en pro de un mejor bienestar y sus condiciones de salud en general.



El producto está compuesto por cinco referencias para ayudar a mejorar el bienestar de las personas, cada una con un enfoque particular para ayudar al mejoramiento de diferentes facetas de la vida cotidiana.



Según Julián Wilches, Cofundador y Director de Asuntos Regulatorios y Corporativos de Clever Leaves, “esta exportación demuestra que, a pesar de que esta es una industria nueva en el mundo y en Colombia, el marco regulatorio actual es favorable para desarrollar un sector responsable en nuestro país. Abrir el camino de la industria no es fácil, pero nos otorga la enorme responsabilidad de garantizar la altísima calidad de nuestros productos, así como cumplir con todos los requisitos legales en Colombia y en los países de destino”.



Según Kyle Detwiler, Presidente de Northern Swan Holdings, Inc. (“Northern Swan”), el capital estratégico detrás de Clever Leaves y que contribuyó a lograr el permiso de exportación para el Reino Unido “Con esta primera exportación de ESENIA, ya es una realidad la entrada de los productos de cannabis no psicoactivo (cáñamo) desde Colombia al mercado europeo. En un futuro próximo más países serán destinatarios de los mejores derivados de cannabis no psicoactivo (cáñamo) producido por Clever Leaves para el mundo.