La producción de Gran Tierra, contraída desde finales de mayo

A través de un comunicado en el que hace una actualización de sus tareas financieras y operacionales en el segundo trimestre, la multinacional petrolera Gran Tierra Energy, anunció que, desde finales de mayo, la producción viene decreciendo.



La compañía con sede en la ciudad de Calgary (Canadá), informó al mercado que, como resultado del cerramiento en el campo Acordionero de dos productores con altos índices de gas y petróleo, debido a fallas de la bomba sumergible eléctrica, el bombeo de crudo ha sido reducido.



“Gran Tierra actualmente está abordando algunos problemas operativos temporales que han impactado nuestra producción; la Compañía está tomando las medidas necesarias para volver a encaminar la producción y cree que nuestras reservas y valores de petróleo permanecen intactos ya que estos desafíos representan un aplazamiento de la producción; la compañía no cree que estas cuestiones estén relacionadas con la calidad subyacente de los activos”, señala la compañía en su comunicado. Las consecuencias se han visto en la misma producción, las cuales en la actualidad son cercanas a 4.500 barriles de petróleo por día equivalente (boepd).



Gran Tierra en el comunicado señala, además, que también ha impactado en la producción de crudo los bloqueos en vías de agricultores en Putumayo en protesta contra el Gobierno, lo que ha provocado que la compañía petrolera haya tenido que cerrar toda la producción en ambos bloques.



“Estas protestas no están dirigidas a la industria petrolera ni a Gran Tierra; como resultado de estos bloqueos, Gran Tierra ha tenido que cerrar toda la producción en ambos bloques”, reza la nota de la petrolera emitida al mercado.



Registros de producción realizados por la administración de Gran Tierra Energy estiman que para el segundo trimestre del año, la producción de la compañía promediará cerca de 36.200 boepd, llegando incluso a 29.000 boepd en algunos momentos.



Ante los inconvenientes, la multinacional recalcó que se logró la perforación récord en Acordionero en los pozos AC-40 y AC-41, los cuales se hicieron en 9,5 y 7,4 días de acuerdo con el cronograma de operaciones. También se recibió la licencia ambiental completa para este proyecto el 12 de junio por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), “con lo que se espera el desarrollo acelerado y optimizado de campo completo de Acordionero”.



Gran Tierra Energy finaliza el comunicado señalando que, con la puesta en marcha total planificada de los Proyectos Acordionero durante julio de 2019 permita aumentar las tasas de producción de petróleo y gas de varios pozos y volver a poner en línea aquellos que estaban temporalmente cerrados.



OPERACIÓN E EL PUTUMAYO



Una vez los términos de referencia del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA) para el desarrollo petrolero del país tuvieron vía libre, varias compañías hidrocarburíferas no han ocultado su interés por desarrollar campos en las cuencas Caguán - Putumayo y Llanos Orientales. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli, ha resaltado en varios escenarios que la ronda permanente es de gran interés por los inversionistas del sector, cuyo beneficio será un legado para el desarrollo y la transformación de Colombia en las próximas décadas.