‘La reforma tributaria no debe centrarse en los que ya pagan’

El país necesita una reforma tributaria, pero no puede concentrarse en los que ya pagan impuestos y debe mantener los estímulos a la inversión. Así lo plantea Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa y actual cabeza de la junta directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi.



¿Cómo fue el año pasado?



En Grupo Nutresa cerramos un buen 2020. Crecimos, dimos una alta rentabilidad y fue positivo en sostenibilidad. Fue un año muy retador pero especialmente positivo en lo humano porque pudimos hacer realidad esa prioridad que declaramos de hacer nuestro mejor y mayor esfuerzo por cuidar a las personas. De hecho, tenemos más personas trabajando en las distintas formas de contratación que hace un año.



¿Cuánto aumentaron?



La información puntual solo la revelaremos el primero de marzo, cuando tenemos la conferencia de inversionistas. Es más, el resultado financiero es la consecuencia de esa prioridad y de la aplicación de unas capacidades que hemos cultivado desde hace años.



¿Cómo arrancó el 2021?



Comparar este enero con el del 2020 es duro porque no había efectos de la pandemia y fue muy bueno. Tuvimos, sobre todo en ciudades principales, algunos cierres por ese segundo pico de la pandemia y esto hizo que la gente cayera en cuenta que el problema no estaba resuelto, y los índices de confianza se afectaron.



¿Cuánto invertirán?



Nuestro presupuesto Capex para 2021 estará por encima de los $400.000 millones, sin adquisiciones. Incluyen nuestros proyectos, entre ellos una porción de recursos para la planta en la zona franca de Santa Marta.



¿Cómo ve el resto del año?



En Grupo Nutresa somos muy conscientes de que el problema no está resuelto y el impacto por sectores es distinto. En el consumo masivo, diría que a pesar de todas las condiciones en el caso de alimentos, sobre todo en víveres básicos, crecimos.



Lo que tenemos es que ser conscientes de que esa caída del crecimiento del país no se va a recuperar, ni siquiera en el año completo. Va a tomar un tiempo. La afectación fue tan profunda que va a tomar más de un año llegar a todos los niveles anteriores y hay que trabajar de manera consistente para que se dé esa recuperación.



¿Qué se está haciendo bien y qué hace falta?



Quiero reconocer que el Gobierno ha hecho un esfuerzo con medidas como el Ingreso solidario y el Paef y hay que mantenerlo. Sin embargo, como sociedad nos falta hacer más. El cuidado de los empleos es sumamente importante.



Es mucho más costoso generar un nuevo empleo que proteger uno existente. Por eso hay que impulsar sectores como los relacionados con vivienda de interés social e infraestructura. Es clave la internacionalización y la conexión con cadenas de valor para exportar más. Y mejorar en productividad.



¿Qué expectativas tiene sobre la vacunación?



Hay una experiencia buena del país aplicando vacunas. Si hay un buen plan se debe asegurar su ejecución y contar con el sector privado para acelerarlo. No es lo mismo estar vacunados este año que en el 2022.



¿Y la reforma tributaria?



Es un aspecto que hay que sumar. El Gobierno la llama reforma fiscal y se necesita para que pueda seguir invirtiendo en los frentes que se requieren pero, al mismo tiempo, para que le de la tranquilidad a la comunidad internacional.



¿Qué opina sobre ajustes que se plantean al IVA?



Debo anotar que la mayor parte del portafolio de Nutresa ya tiene IVA. Mi opinión es general. Existe la posibilidad de tocar el IVA sobre todo en exenciones, en exclusiones y en algunos productos que no están en el 19%. Lo clave es que estratos 1,2,3 y hasta el 4 pudieran tener devoluciones. De lo contrario, sería llevar a la pobreza a personas que hoy no están en ese nivel.



¿Y en tributación?



Uno de los grandes problemas de la tributación en Colombia es que muy pocas empresas y muy pocas personas pagan impuestos. La solución no es subirles a quienes ya pagan, porque hay muchas compañías en grandes dificultades y fuera de eso hay ciudadanos que no están en capacidad de pagar más. Debe haber una mirada a las personas naturales, y especialmente atacar la evasión y la informalidad. Y es necesario un gasto público ordenado siguiendo los programas para la recuperación, pero manteniendo la eficiencia y la austeridad en los otros gasto.



¿Debe haber estímulos fiscales a las inversiones?



Son importantes para nuevos proyectos que generen empleo, desarrollo y mayores impuestos. Hay una competencia entre todos los países por atraer inversión y Colombia no se debe quedar atrás.



¿Se debe favorecer la inversión local?



Claro, me refiero a la inversión en general. Por ejemplo, tenemos que proteger las zonas francas, otros países las tienen y si Colombia retrocediera ahí perderíamos muchos empleos. No es el momento para eso. Ojalá pudiéramos atraer muchas más empresas nacionales y extranjeras para que generen empleo dentro de nuestro país para atender consumidores a los que podemos llegar.



¿Es bueno el clima para el desarrollo empresarial?



El ambiente no solo en Colombia, sino en el mundo. Lo describiría como muy volátil, muy turbulento. El país tiene todas las capacidades para que se genere la recuperación. La solución no nos va a caer del cielo, la vamos a construir todos. Los empresarios tenemos mucho por hacer y los estamos haciendo.