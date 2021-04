La Superfinanciera frena operación de más firmas dudosas

Con la orden impartida por parte de la Superintendencia Financiera a Andrés Fernando Gaviria Aza, de suspender la promoción y publicidad en Colombia de productos o servicios del bróker extranjero BDSwiss, el organismo de vigilancia y control completó 11 intervenciones en casos de suplantación de autoridad, captación ilegal de dinero, falsos vigilados y de actividades no autorizadas.



Gaviria Aza debe suspender el ejercicio no autorizado de actividades propias del mercado de valores, consistente en la promoción y publicidad de productos o servicios del bróker extranjero BDSwiss a residentes en Colombia, a través del sitio web y de los perfiles en redes sociales de la marca CAPITAL UP en las que dice ser director.



También le ordenaron retirar de todos los medios de comunicación empleados, incluyendo el sitio web y los perfiles en redes sociales de la marca CAPITAL UP, cualquier término o alusión por la cual se pueda dar a entender equivocadamente al público y a sus clientes, que cuenta con la autorización para promocionar dichos productos y servicios a los residentes en Colombia.



La Superfinanciera estableció que a través de su sitio web y redes sociales Capital UP dice tener alianzas directas con brókeres del mundo, específicamente con la firma “BDSwiss” anunciándola como “aliada” y la cual no está autorizada para promocionar sus productos en Colombia.