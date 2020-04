La vitrina virtual donde puede comercializar sus productos

Si usted tiene una micro, pequeña o mediana empresa y quiere comercializar sus productos y servicios por internet, Bazzarbog la plataforma gratuita de la Cámara de Comercio de Bogotá tiene el espacio ideal en esta coyuntura.



Desde que se fortaleció este espacio para apoyar a los empresarios en la cuarentena, se han vinculado 350 empresas y hay más de 4.000 productos que se están ofertando en la plataforma y se han registrado en las últimas dos semanas 35.000 vistas.



A continuación, encuentra la información que debe saber ingresar al mundo del comercio electrónico.



¿Qué es Bazzarbog?

Es una plataforma de comercio electrónico que impulsa la comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando la conexión entre empresarios y compradores, vía internet.



¿Cómo beneficia a los empresarios?

Debido a la cuarentena muchas empresas y establecimientos de comercio se van visto afectados por no tener un canal de venta online. Por eso, la Cámara de Comercio de Bogotá las apoya para insertarse en este canal y lograr así los clientes que no pueden tener en sus establecimientos.



¿Qué debe hacer un empresario para ofrecer sus productos y servicios en Bazzarbog?

Debe ingresar al sitio web www.bazzarbog.com y registrarse como venderor.



¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Las empresas deben estar registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá y su jurisdicción y tener renovada la matrícula mercantil.



¿Cuál es el modelo de negocio que deben tener las empresas que se quieran registrar?

Su modelo de negocio debe ser B2C, es decir, que la relación comercial se da entre la empresa y el consumidor final.



Si se realiza el registro hoy, ¿cuándo está disponible en la vitrina virtual el producto y servicio?

Una vez se hace el registro, la Cámara de Comercio de Bogotá realiza una curaduría que tarda de tres a cinco días. Si la empresa está lista para incursionar en el comercio electrónico, recibirá un portafolio virtual y asesoría para publicar sus productos o servicios.



¿Qué pasa si la empresa todavía no está lista para incursionar en el comercio electrónico?

Recibirá la asesoría y talleres necesarios por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá para preparar su negocio para el comercio electrónico.



¿Qué tipo de productos y servicios se pueden ofrecer en Bazzarbog?

Actualmente hay 12 categorías disponibles: Moda (mujer, hombre e infantil), disfraces, accesorios, hogar y decoración, papelería, salud y belleza, bisutería y joyería, servicios, mascotas y alimentos. En las próximas semanas se abrirán: restaurantes, servicios para el hogar y tecnología.



¿Qué tipo de productos no se pueden ofrecer en la vitrina virtual?

No se pueden ofrecer medicamentos y aquellos productos que no cuenten con los registros reglamentarios como el INVIMA en caso de alimentos.



¿Cuáles son los productos o servicios que más demanda tienen?

Actualmente, los productos de las categorías de alimentos, moda y bisutería son los más buscados por los clientes y comercializados.



¿Habrá otras categorías que amplíen la oferta de productos y servicios?

Sí, próximamente estará disponible la oferta para restaurantes y servicios para el hogar.