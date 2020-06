Lanzan campaña para impulsar industria de reciclaje de plástico

Acoplásticos lanzó una estrategia para impulsar la industria del reciclaje de plásticos y la reactivación de la economía tras el impacto generado por la pandemia del Covid-19.



La estrategia Go Plastic articula el ecosistema de emprendedores, empresas, expertos e inversionistas para acompañar y financiar proyectos e innovaciones que promuevan el cierre del ciclo de los residuos plásticos.



Además, se busca dar solución efectiva al reto ambiental de los desechos plásticos.



A través de una convocatoria nacional que estará abierta hasta el próximo 15 de julio de 2020, se podrán postular emprendedores y empresarios de todo el país que promuevan el cierre del ciclo de los residuos plásticos, ingresando su perfil o modelo de negocio en https://goplastic.co/. Posteriormente, Acoplásticos, en asocio con el Instituto Colombiano del Plástico y el Caucho (ICIPC), Suricata Labs (Hub de desarrollo de negocios) y Upside Consulting, identificará las iniciativas de mayor potencial para fortalecerlas e impulsarlas.



En la primera etapa, los participantes adelantarán procesos de mentoría y capacitaciones con expertos en emprendimiento, estrategia, economía circular, transformación de polímeros, actualización regulatoria, entre otras, y en la segunda etapa, que se realizará en la última semana de septiembre, se organizarán rondas de inversionistas con el propósito de inyectar capital a este sector.



“Uno de los pilares centrales de Go Plastic es que trabajaremos en la identificación de empresas, -ya sean start-ups o consolidadas con alto potencial de crecimiento-, así como en el acompañamiento a estas empresas a través de mentorías y programas de aceleración e incubación, y el vínculo de éstas con potenciales inversionistas que estén interesados en inyectar capital a este sector y potenciar su crecimiento. Entendemos que la solución a la gestión de los residuos plásticos se encuentra en las fuerzas de mercado y creemos que muy rápidamente se generará en el país una industria vibrante y atractiva alrededor del reciclaje de los plásticos”, sostuvo Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos.



El mundo produce al año cerca de 400 millones de toneladas de plástico, de las cuales se recicla aproximadamente entre el 10% y el 20%.



De la producción total, alrededor del 50% corresponde a plásticos de corto uso, fundamentalmente empaques, envases, desechables y bolsas, lo cual representa un reto para todos los países, en especial para aquellos con ingresos medios y bajos, en los que no existe un mercado vibrante de posconsumo y donde la infraestructura de recuperación es incipiente.



Para el caso particular de Colombia, en 2019 el consumo aparente de productos plásticos fue cercano a 1.4 millones de toneladas de materias plásticas, con un reciclaje cercano al 20%. Países de ingresos altos alcanzan tasas de aprovechamiento de plásticos por encima del 70% o 80%.



Esta brecha en reciclaje no ha podido cerrarse debido, en gran parte, a la ausencia de fuerzas de mercado en la industria local del reciclaje.



“La consolidación de un mercado dinámico de posconsumo de plásticos, basado en los principios de economía circular, con fuerzas de mercado y múltiples actores, es una alternativa de corto y largo plazo para generar un impacto positivo sobre la incorrecta disposición de los desechos plásticos. Hoy en día, existen en Colombia más de 70.000 recicladores de oficio y una capacidad de reciclaje de residuos plásticos posconsumo de más de 300 mil toneladas por año. Estos valores se pueden duplicar o triplicar en los próximos años, lo que significa una gran oportunidad de generación de nuevos empleos e ingresos. Esperamos, con esto, también contribuir a la rápida reactivación económica frente a la emergencia del Covid-19”, aseguró el Presidente de Acoplásticos.