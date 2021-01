Las 6 actividades afectadas por la educación virtual

La suspensión de las clases presenciales en los colegios del país, una medidas que por estos días está siendo replicada por varias ciudades ante el aumento de contagios por la covid-19, es motivo de preocupación no solo entre quienes trabajan en el sector, sino también en los negocios asociados a la educación en las aulas.

“Nosotros tenemos 200 vehículos vinculados con el transporte escolar. Eso quiere decir que se quedaron sin trabajo 200 conductores y 200 monitoras. Esto nos ha llevado casi a la quiebra”, comentó Giovanny Osorio, directivo de la empresa Cotraespeciales.



Como esta, Liliana Leal, la directora ejecutiva del gremio Gente, en el que se agrupan 4.000 vehículos de transporte especial a nivel nacional, dice que la afectación ha sido generalizada y se calcula que al menos 25.000 familias se estarían viendo impactadas negativamente.



Además, agrega que otro agravante es que estos vehículos tenían como segunda opción de ingreso los recorridos turísticos, que continúan intermitentes por las nuevas restricciones.



Otro de los sectores que tradicionalmente por esta época presenta un alza en las ventas es el manufacturero a través de actividades como la fabricación de textiles y confección de uniformes y calzado.



“El hecho de que niños sigan estudiando desde casa, va a generar efectos nocivos sobre la industria manufacturera y sobre el comercio. Es importante anotar que de acuerdo con las cifras registradas por la firma Follow Up vimos que el sector de moda infantil llegó a caer 85%”, resaltó Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de Confección y Afines.



Del lado del calzado, Gerardo Benavidez, comerciante de zapatos colegiales en San Victorino, argumenta que la temporada de calendario B, en septiembre, prácticamente no se sintió y la del A, de esta época, no se podrá explotar tampoco.



“En enero esta venta corresponde al 45% del mes. Al no haberla, tendremos grandes consecuencias. En diciembre habíamos logrado llegar al 52% las ventas, pero hoy registramos lo de julio, un 15%”, dijo.



Sin niños asistiendo a los colegios, la caída de la demanda en los artículos como morrales también es una realidad. No obstante, Mónica Bonilla, directora de Asuntos Corporativos de Totto, dice que son conscientes de la situación del país y por eso la estrategia se ha enfocado en entender a los consumidores y ampliar su portafolio con organizadores de escritorio, sillas y tableros modulares.



“Para Comercial Papelera ha sido complejo sobrellevar la pandemia. Nos especializamos en más del 90% en elementos de educación y sin duda el hecho de que no haya asistencia a las aulas impide el consumo. En el último año se ha visto afectado más del 50% de las ventas, debido a los cierres temporales. Pero sin cambiar la identidad del negocio, estamos dando inicio a una innovación”, argumentó la compañía.



Lucía de la Pava, gerente negocio textil, hogar y temporadas de Grupo Éxito explicó, por su parte, que algunos útiles como cuadernos, y categorías como ropa escolar, tendrían “menor penetración”. Antes del covid el segmento representaba el 65% de las ventas del año.



Y a las anteriores, finalmente, se suma la afectación de las cafeterías y restaurantes escolares, que se encuentran paralizados.



María Camila Pérez Godoy

Redacción Portafolio