Las apuestas de la industria del mueble para competir en el exterior

Impresiones digitales, buenas prácticas con el medioambiente y opciones RTA (ready to assemble o mobiliario listo para armar), son algunas de las novedades que la industria del mueble está explorando en el país para impulsar las ventas en el exterior.



Según cifras del Dane, este mercado –que también incluye la fabricación de colchones y somieres, entre otros– tuvo un crecimiento de 0,6 por ciento en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), tendencia que también se reflejó en la cifra de exportaciones del sector, que el año pasado sumó 74,5 millones de dólares, 9,5 millones más frente al 2017, cuando esta se ubicó en 65 millones.

Para confirmar si el día a día de los empresarios está alineado con las estadísticas, el diario El Tiempo consultó a Luis Antonio Daza, gerente General de Maderformas, quien señaló que las perspectivas para la industria están mejorando. “Después de dos años de estancamiento, este año el crecimiento debería estar por encima del 5 o 6 por ciento”, dijo el directivo, quien anotó que “se presentó una amplia disparidad en los resultados del 2017 y el 2018, que llevaron a varias compañías a reorganizarse”.



Con estos ajustes, que aún están en proceso, el país ha trazado su potencial exportador y ya lo está aprovechando. “De hecho, Colombia está enviando muebles RTA a Panamá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Perú y México, entre otros”, resaltó Daza, quien agregó que del mismo modo está encontrando grandes oportunidades con el mobiliario arquitectónico en mercados naturales o cercanos de América Latina.



COLABORACIÓN ESTRATÉGICA



En línea con lo anterior, Daza instó al empresariado a apoyar la idea de organizarse bajo un sistema tipo Clúster. “Han surgido varias iniciativas, pero infortunadamente no ha tenido eco”, enfatizó.



“Es importante que las compañías colombianas de madera y muebles dejen de ‘verse el ombligo’ y asuman retos para mejorar y ser más competitivos, pues si no se toman cartas en el asunto, el sector solo lamentará la entrada de grandes firmas globales”, añadió el directivo, quien citó el caso de Ikea, que llegó pisando fuerte.



Sobre el tema, Nicol Esguerra, diseñadora de Maderkit, señaló que actualmente el sector mobiliario se encuentra altamente saturado. “Esto lo ha convertido en un campo de batalla por el ingreso invasivo de competidores extranjeros, especialmente en muebles RTA, lo que es una amenaza para la rentabilidad de la industria nacional”.



Al respecto, agregó que “la baja de aranceles para importación da como resultado que el mercado tenga precios extremadamente bajos y el sector deba someterse a sacrificar calidad para seguir siendo competitivo”.



De igual forma, Esguerra dijo que a pesar de esta perspectiva, “la participación del sector ha tomado más fuerza en plazas internacionales, gracias a factores como una ubicación geográfica atractiva para los importadores, algo clave si se tiene en cuenta que estos mercados valoran la calidad de los materiales y el valor estético y cultural que de los muebles colombianos”, apuntó.



Lo que sigue –según la diseñadora– es ser conscientes de estas ventajas y trabajar para que la industria colombiana se mantenga en constante innovación y siempre en juego con las nuevas tendencias.



“Por ejemplo, este año, toman fuerza estilos como el nórdico, el Boho chic y las texturas rústicas o étnicas, así como los patrones y los mosaicos, las patas ‘zancudas’ y muchos detalles naturales y en madera. Otra tendencia que toma fuerza es la de los muebles multifuncionales y el mobiliario Petfriendly, pues optimizan los espacios e involucran las necesidades de las mascotas”, señaló.



Javier del Corte, gerente Comercial de Del Corte, es otro empresario del sector, que agregó que “gracias a la presencia de diseñadores y fabricantes en ferias internacionales, ahora, la inclusión de materiales y tendencias en el portafolio de las empresas es mucho más rápida, lo que permite que hoy en día, se puedan encontrar materiales revolucionarios como el Dekton, que se puede distribuir con mayor facilidad para una adaptación de tendencias más efectiva”.



Adicional a esto, el empresario expuso que en Suramérica, Colombia se ha convertido en un referente de diseño, “ya no nos ven solo como un mercado más económico, ahora ven ofertas de valor más importantes, por ejemplo Panamá, representa una gran oportunidad para las empresas que deseen empezar a exportar, dada su proximidad y el gran desarrollo inmobiliario que están teniendo”.



Además, Del Corte, mencionó que “históricamente el país ha tenido una ventaja competitiva en los mercados de Centroamérica y el Caribe, y recientemente las regulaciones de Estados Unidos al mercado asiático han abierto nuevas ventanas comerciales para Colombia”.



TENDENCIAS EN OFICINAS



Luis Antonio Daza, gerente General de Maderformas, explicó que en los espacios de trabajo es determinante ir de la mano del tema ambiental. “Los consumidores de mobiliario están exigiendo el uso de insumos provenientes de empresas legales y que, además, tengan prácticas sostenibles. También buscan líneas sencillas y funcionales, e innovación al lanzar productos. En el caso de Madeformas, living coral es una muestra de ello, que tras poner en el mercado una llamativa línea con tonos fuertes fue seleccionado por la firma Pantone como el color del 2019”.



A propósito de colores, la diseñadora de Maderkit, Nicol Esguerra, anotó que “los oscuros son una buena opción en las oficinas, lo mismo que el uso de gadgets o dispositivos tecnológicos como puertos USB en los puestos de trabajo”.



Además, “en función de los nuevos sistemas de trabajo, los 'millennials' han impulsado un cambio en las oficinas y su mobiliario, que debe ser funcional, ergonómico y atractivo”, dijo Juliana Sánchez, directora de Diseño RTA (mobiliario listo para armar) de la empresa Moduart.



DIANA MARCELA DÍAZ

Redacción Vivienda