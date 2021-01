‘Las ayudas del Gobierno deben ser por este año’

De continuar las cuarentenas y los cierres para frenar los contagios en el país, se va a perjudicar la economía. Esto podría impactar a un millón de empresas y 5 millones de empleos.



Además, será necesario que este año, por lo menos, el Gobierno mantenga las ayudas económicas al sector privado.

Así lo señala el nuevo presidente del Consejo Gremial Nacional, Julián Domínguez, también presidente de Confecámaras. Esta semana se reunirán los 29 gremios de la producción para evaluar la situación de la economía y del sector empresarial a la luz de la crisis sanitaria y las perspectivas de reactivación.



¿Sus objetivos al frente del Consejo Gremial?

Más que míos, son del propio Consejo que es un colectivo muy importante y que cada vez se está consolidado en sus propósitos comunes. Nosotros creemos que este año podemos crecer al 5%. Es importante seguir en el camino de disminuir el desempleo y es indispensable para ese propósito continuar el ritmo de la economía.



¿Las restricciones afectan?



Es indispensable mantener la apertura empresarial. Hay que convivir con unas medidas sanitarias ya establecidas con aspectos básicos: buen uso de la mascarilla, distancia social y lavado de manos, no hay otras alternativas. Hay prohibiciones que no están produciendo el efecto porque es imposible ponerle a cada ciudadano un policía que lo aconducte.



¿Se amenaza la reactivación?



De perseverar en los cierres de localidades y en los toques de queda, sin duda se va a perjudicar la economía porque cuando estuvimos totalmente encerrados en las cuarentenas iniciales, efectivamente disminuyó el consumo y la actividad económica, lo cual conllevó a una tasa de desempleo del orden de 20% en mayo. Estamos en el 13% de desempleo pero falta mucho por avanzar.



Vamos a empezar a medir qué pasa con lo de enero, pero lo que sí hemos llamado la atención es que ‘ojo’ con medidas que perjudiquen lo que está andando bien. Es que el sector empresarial ha tenido un buen comportamiento y está actuando bien con sus empleados y está jugando limpio con la formalidad. Entonces, recargar las medidas puede ser inconveniente.



Los establecimientos o las empresas más afectadas por las recientes medidas que han tomado localmente serían más de un millón y son las que están cumpliendo las normas. En ocasiones, quienes no lo hacen son quienes están en la calle o en la informalidad. No es justo cerrar el local por cuenta de que es una parte de la población la que no cumple.



¿Se refiere al comercio no esencial?



Digamos que sí, hay un potencial de más de un millón de empresas que se podrían ver afectadas efectivamente y que pertenecen a buena parte de estos sectores. Estamos haciendo esa medición, pero esas serían las impactadas con las primeras medidas que se han tomado.



Lo otro, que es grave, es que más del 90 % son microempresas y generan cerca de cinco millones de empleos. La afectación puede ser muy grande de seguir por ese camino de cerrar a ultranza.



¿Es necesario que se prolonguen las ayudas que el Gobierno? ¿Por cuánto tiempo?

Consideramos que el proceso de restablecimiento puede tomarse todo este 2021 y, en consecuencia, las medidas de acceso al crédito, de garantías y de subsidio al empleo tienen que mantenerse durante este año, por lo menos.



De la Agenda de Reactivación del Consejo Gremial ¿qué incluir en el próximo Conpes del tema?



Un asunto que se viene aplazado por muchos años es el de una buena infraestructura. El país se debe desatrasar en materia de vías troncales y terciarias y de puertos. Y el tema de vivienda. Hay otros sectores en donde veníamos repuntando, comercio y turismo, que están muy golpeados. Es necesario rápidamente poner en marcha las medidas que eviten cierres porque se trata de pequeños y medianos negocios.



¿Hay que vincular la vacunación a la reactivación económica?



Es muy importante priorizar sectores como los de la seguridad donde es indispensable que soldados y policías estén inmunizados.



Estoy de acuerdo con que deben priorizarse ciertos sectores que están más expuestos por el tipo de proceso que realizan y su contacto con los clientes, por ejemplo personal de comercio y restaurantes.



¿Es urgente la reforma tributaria?

No es posible sostener las medidas para atender una crisis como la que estamos viviendo sin contar con recursos fiscales.



Hasta ahora se han suplido con recursos disponibles del Presupuesto General y con crédito.



Sin embargo, no es viable sostener el nivel de gasto que requiere una crisis sanitaria tan extendida sin generar ingresos, lo que llevaría al desequilibrio en las finanzas públicas que ahuyentaría la inversión y elevaría el costo del endeudamiento externo tanto para el Gobierno como para las empresas.



En febrero la Misión de Expertos entregará un documento con recomendaciones para conjurar los temas fiscales.



Esperamos que los instrumentos que se definan sean sobre la base de no afectar el aparato productivo que está bastante golpeado por la situación generada por la pandemia. Es muy importante que sean propuestas innovadoras que cumplan con el propósito de recaudo fiscal y que, al mismo tiempo, no lastimen a las empresas. Asimismo, que se avance en la modernización de la Dian para atacar la evasión y la elusión.



¿Y la reforma laboral?



Hay tres factores fundamentales para la reactivación: programas contracíclicos de infraestructura, mantener las ayudas a la generación y conservación del empleo formal y generar un clima normativo propicio para la reactivación.



La modernización laboral no es otra cosa que reconocer la evolución del aparato productivo colombiano y de cómo se está comportando la fuerza laboral gracias a las nuevas tecnologías, el teletrabajo y otras prácticas laborales y empresariales innovadoras. Además, Colombia requiere con urgencia incrementar su productividad y competitividad.



¿Qué destaca de la creación de empresas en el 2020?



Para poder percibir la dinámica económica la creación de empresas es muy importante y en el último trimestre del año pasado aumentó respecto a igual periodo de 2019 en un 23 %.



Esto es fundamental porque en el primer trimestre hubo una caída del 11 % respecto del primer trimestre del 2019. En el segundo trimestre del 46 %, en el tercer trimestre aumentó en un 2,9 % y en el cuarto, 22,9%, entonces es claro que se dio una recuperación. En el consolidado de todo el año seguramente hay un decrecimiento, por cuenta de esos dos primeros trimestres.