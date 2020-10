Las canchas de fútbol 5 ya tienen su ‘segundo tiempo’

Después de seis meses haciendo fila para su reapertura, y entendiendo la importancia del deporte y el fútbol para los colombianos, las canchas sintéticas vuelven progresivamente a retomar su operación.



“Desde que abrimos ha sido mucha la gente que quiere asistir a las instalaciones. La verdad la mayoría de canchas en Cali casi que no dan abasto”, asegura Lilibeth Tejada, propietaria de Fútbol5 La Primera en la capital del Valle del Cauca.



Este negocio, fundado hace más de seis años, y que antes de la pandemia recibía cerca de 1.000 visitantes al día en sus cuatro canchas, dejó de registrar ingresos mensuales por el orden de $30 millones durante esta temporada. Asimismo, mientras no se tuvo operación 40 empleos se vieron afectados.



Pero con el denominado ‘Pacto por la vida’, la Alcaldía de la ciudad autorizó el funcionamiento de estos establecimientos desde septiembre bajo el acuerdo mutuo de promover la seguridad en todos los recintos.



En el caso de Bogotá, Jaime Daza, CEO de iCancha, una aplicación que permite realizar la reserva de estos en espacios en más de 74 campos de la capital explicó que el IDRD había dado unas pautas que permitirían el inicio del proceso desde la semana del 5 al 11 de octubre. No obstante, “como la Alcaldía sacó el decreto 207, donde dio prácticamente apertura a todo, ya las canchas empezaron a abrir con la autorización emitida por la página de reactivación económica”.



Daza, quien también es el presidente de Asocodep, el gremio que reúne a los empresarios del fútbol, manifiesta que el regreso ha sido lento, pero que cuentan con todas las adecuaciones para garantizar el cumplimiento de las medidas.



“Las canchas tienen una ventaja y es que, si hablamos por ejemplo de una de fútbol 5 que es la más pequeña, se cuenta con un área de entre 10 y 15 metros de ancho y entre 20 y 25 metros de largo. Es decir, un promedio más o menos de 200 metros cuadrados en los que estarán distribuidas las personas”, resaltó.



Si bien se sabe que el flujo de visitantes será progresivo, se espera que la actividad retorne a un buen ritmo para volver a los niveles previos de la emergencia sanitaria. Y es que antes de la pandemia el promedio de reservas de las canchas vinculadas a iCancha oscilaba entre las 90 y 110 diarias y 2.000 al mes en Bogotá.



Se estima que en Cali hay cerca de 40 canchas privadas, mientras que en la capital del país el número ascendería a las 500.



MONTAJE



El negocio de las canchas también es muy rentable para los constructores.



Y como no serlo, si se sabe que una sola cancha vende cómo mínimo cuatro horas al día a un precio promedio de $100.000 en cada una, según la información de Asocodep. Hay establecimientos que cuentan además hasta con cinco de estos espacios.



Álvaro Ávila, gerente de Fútbol Constructor, una compañía dedicada al montaje de estos centros dice que este es un negocio muy estable . “Previo a la pandemia estábamos construyendo de tres a cuatro canchas mensuales, en las ciudades y municipios del país”.



Una cancha de fútbol 5 puede tener un costo aproximado de entre $50 $60 millones, una de fútbol 8 de entre $90 y $120 millones y la de fútbol 11 entre los $300 a $350 millones.



“El negocio va mejorando, clientes nuevos están trazando planes y los actuales realizan mantenimientos”, concluyó Ávila .



¿CÓMO VAN A FUNCIONAR?



Ya no se permitirá el ingreso de acompañantes al juego. Sumado a esto, los jugadores podrán comprar bebidas para hidratarse, pero no estará habilitados los espacios como sillas y mesas.



“El aforo no puede ser mayor al 50% en ningún momento del día. Las personas deben llegar cambiadas, se les hace una previa desinfección y deben llenar una encuesta por WhatsApp antes de ingresar”, subrayó Lilibeth Tejada.



María Camila Pérez Godoy