‘Las inversiones en tecnología tienen retornos más rápido’

Una de las metas que se ha trazado en el país la multinacional SAP, dedicada a productos informáticos, es impulsar la transformación digital de empresas locales, es por ello que ha reforzado su portafolio de soluciones con el fin de apoyar en esa transición.



En entrevista con Marcela Perilla, presidenta de la Región Norte de Latinoamérica y el Caribe de SAP, la ejecutiva habló sobre cómo se encuentra la compañía en la región y del trabajo con el sector de retail.



¿Cuál es el balance que puede realizar de la operación de la empresa?



En términos de crecimiento el balance de SAP ha sido muy bueno. Somos una compañía que lleva 25 años operando en Colombia y que tiene presencia en las ciudades principales. Actualmente, contamos con una base cercana a los 2.600 clientes, que se encuentran tanto el sector público como el privado, y una amplia red de partners.



Cabe destacar que hemos venimos creciendo a doble digito en los últimos trimestres y parte de ese crecimiento se ha visto impulsado por las soluciones de la nube.

A nivel regional, contamos con cerca de 50.000 clientes. No obstante, Colombia se consolida como nuestro tercer mercado importante en América Latina.



¿Cuántos trabajadores tiene la empresa en Colombia?



En la región tenemos 3.500 colaboradores y la mayoría de esta base están en Colombia.



¿Cuáles son las líneas de negocio que más vienen creciendo?



Nosotros enmarcamos nuestras soluciones en tres pilares fundamentales: el primero que se enfoca en las redes de negocio; el segundo que se basa en la explotación de datos, esto es muy importante, ya que el mediano plazo no se hablará de datos, sino de procesos. Por último, el tercer pilar se enfoca en la sostenibilidad.



En tendencia estamos viendo que el servicio de la nube viene creciendo, y desde SAP venimos trabajando en profundidad con el canal de retail. Es de destacar que hoy la nube no se mira como un lugar en donde subimos los datos, sino como un modelo de transformación para la operación.



Otra de las líneas que viene creciendo es la que se enfoca en el área de recursos humanos, en donde no solo se acompaña el desarrollo de la cultura organizacional, sino también el área de negocio para el seguimiento de las comisiones, y también el desarrollo de habilidades, aquí apoyamos a los emprendedores.



Otra línea que viene creciendo en otros lugares de Latinoamérica es el agrobusiness, que busca generar desarrollo en el campo, apalancando nuevas tecnologías.



Marcela Perilla, directora para Suramérica de Dell. Archivo particular

¿Cómo ha vendido creciendo las soluciones para el sector del retail?



Ha sido uno de los sectores que más ha aprovechado los temas digitales y que ha tenido una aceleración, luego de la pandemia.



Es así como estos espacios se han convertido en lugares de innovación constante. Y es así como en busca de impulsar esa transformación estamos viendo la inclusión de nuevas tecnologías, no solamente en las dinámicas operativas, o cómo surtir los espacios en los almacenes, sino que también estamos empleando la data, la realidad virtual y la realidad aumentada para llegar al cliente final y que tengan una mejor experiencia en los almacenes.



Es claro que hay una oportunidad muy grande para innovar en el sector del retail y venimos acompañando a las empresas en estas transformaciones.



¿Cómo han visto la transformación digital de las pyme en el país?



Con la pandemia se dio una llamada de alerta para las empresas. Es así como se evidenció que las compañías que habían adoptado la tecnología en el centro de sus operaciones tuvieron una tasa de probabilidad de éxito más alta y una mejor supervivencia, frente a esas compañías que no.



Claramente, adoptar la tecnología en los negocios ha sido clave en todo este tiempo de pandemia. Para nosotros es importante acercarnos a esos clientes y afrontar sus necesidades, que puedan crecer, mejorar su cadena de suministros y mejorar la eficiencia de los procesos. Hoy las compañías de todos los segmentos encuentran innovación y todo tipo de soluciones.



¿A cuanto puede ascender el presupuesto para estas soluciones?



Esto depende de la industria y de que tan intensivo es el uso de la tecnología en la empresa, por eso no me atrevo a dar una cifra. No obstante, estamos viendo que las inversiones en tecnología cada vez más tienen un retorno más rápido de la inversión.

Antes hablamos de casos en que el retorno era de cinco años, esos tiempos se han acortado y vemos ese retorno en tres años e incluso hay negocios que en un año ven el retorno de esa inversión.



Sin duda, los ciclos de implatación se han acortado. Pero dependerá del área en el que esté la empresa.



¿Qué proyectos de innovación vienen trabajando en el país?



Tenemos una conexión muy amplia con varias universidades en el país para hablar de temas de innovación, y sobre todo del desarrollo de habilidades. Es así como para los estudiantes universitarios en Colombia tenemos programas de ingreso a nuestra compañía, a través de diferentes líneas como el Verano SAP.



¿Cómo han venido trabajando en la inclusión mujeres?



La empresa viene muy comprometida. De hecho la presidenta de SAP Latam es una mujer, y nuestras cuatro líderes de la región son mujeres, entonces es una muestra de lo comprometido que estamos en darle visibilidad a las mujeres.



