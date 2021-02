Las librerías sobreviven al impacto de la crisis

Aunque las cifras preliminares de la Cámara Colombiana del Libro muestran que en 2020 la caída de las ventas del sector estuvo entre el 20% y 25%, la entidad aseguró que el número de librerías se mantiene.



“A diferencia de otros países de América Latina, nosotros no tenemos conocimiento del cierre de ninguna librería en el país. De hecho, las que tenían comercio electrónico no solo no cerraron, sino que además tuvieron resultados satisfactorios”, comentó Enrique González, presidente de la Cámara.

Las cifras de la última medición antes de la pandemia mostraron que estas son el canal de mayor participación en la comercialización de libros a nivel nacional con un 35,2%, cifra superior a la de distribuidoras (10,8%), en segundo lugar.



Yolanda Auza, fundadora de la librería Wilborada 1047 califica como “un gran logro en un año tan retador” el hecho de que la compañía haya crecido un 1%, teniendo en cuenta que en términos generales la tendencia fue negativa. Aquí, las ventas digitales pasaron de un 4% a un 44% en 2020.



De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico la participación de libros y papelerías en el total de las ventas de e-commerce en 2020 fue del 1,23%, con picos hasta el 1,8% en abril.



“No hay duda de que la experiencia adquirida tres años atrás en el manejo de la tienda virtual nos permitió atender la avalancha de pedidos que por ese canal incrementaron cerca del 800%”, resaltó Alba Inés Arias, directora comercial de la Librería Lerner.



Y portales especializados ratifican esta tendencia. Al tener que permanecer más tiempo en casa, anotó Juan José Daza, country manager de Buscalibre para Colombia, las personas enfocaron su entretenimiento en los libros. “Pasamos de vender 270.000 ejemplares en 2019 a más de 800.000 en 2020”, dijo.



En este contexto, González, el presidente del gremio, destacó además que las grandes ganadoras en la coyuntura fueron las pequeñas y medianas librerías, pues salieron fortalecidas con infraestructura digital nueva a partir de un proyecto que se llevó a cabo en conjunto con Ideartes y el Ministerio de Cultura.



Con respecto a los libros digitales, si bien la cifra sigue siendo rezagada, la tendencia de participación de estos contenidos en las ventas, que venía siendo del 3%, terminó 2020 en 6%.



TENDENCIAS



Felipe Ossa, director de Librería Nacional en Bogotá comentó que el año pasado por la coyuntura, la gente se volcó sobre los libros de espiritualidad, superación y testimonios.

“De hecho uno de los libro más vendidos fue El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, que fue escrito hace 60 años”, dijo.



Contrario a esto, unos de los segmentos que más aportaron a la disminución general de las ventas del sector fueron el de textos de consulta y técnicos, en parte, aseguran distintas percepciones, por la inasistencia a las aulas de estudio.



“El libro impreso académico tuvo una fuerte afectación. En nuestro caso, por ejemplo, en ciudades como Medellín las librerías universitarias tienen un gran peso en la facturación y muchas no tenían canal digital”, destacó Emilia Franco, directora de la editorial Siglo Del Hombre.