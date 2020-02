Las movidas de las ‘apps’ tras la ausencia de Uber

Hoy se cumple el cuarto día en el que dejó de operar Uber en Colombia (1° de febrero) tras acatar un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que le ordenó suspender sus operaciones al perder una demanda contra Cotech (Taxis Libres) por competencia desleal, y el mercado comienza a moverse.



Ayer Beat informó que desde el pasado 30 de enero, dos días antes de que Uber no estuviera disponible, sumó a Ibagué y Pereira a sus operaciones en Colombia, país al que llegó desde 2018 y en el que ahora tiene sus servicios disponibles en siete ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y las ya mencionadas.



Además, informó la entrada en funcionamiento de una nueva modalidad de viaje en Bogotá denominada Beat Plus. Con esta, desde el 30 de enero se ofrecen camionetas tipo SUV de modelos 2011 en adelante, y los usuarios son movilizados únicamente por conductores que tengan una calificación de 4,7 en la aplicación.





Cabe mencionar que la plataforma cuenta con tres servicios: el clásico, el ‘lite’ (carros modelos 1999 a 2005 y de dos puertas) y el ‘plus’. Sin embargo, en su totalidad estos solo están disponibles en la capital colombiana, pero no se descarta llevar nuevos a las otras ciudades donde ya tienen presencia, según Mauricio López, gerente general de la firma quien, además, sin entregar mayores detalles, dijo que está sobre la mesa incluir a los taxis en la aplicación.



Con el nuevo servicio, la plataforma le estaría apuntando a un segmento más ‘premium’ al ofrecer mayor comodidad y espacio a los usuarios con una tarifa mínima más alta ($6.700) que el servicio tradicional ($5.000 en Bogotá). El Beat Plus “representará un aumento de 60% en sus ganancias por viaje”, dijo la compañía.



En línea con lo ya mencionado, López aseguró que el descuento que se les hace a los conductores es de 15% en el servicio ‘lite’ y de 25% en el clásico y en el ‘plus’.



Tras el anuncio de expandirse a más ciudades del país, Beat comentó que en Ibagué el valor mínimo es de un recorrido es de $3.400 en el área metropolitana y, en Pereira, incluyendo la zona de Cartago y Santa Rosa de Cabal, es de $4.000.



El directivo de la compañía además dijo que al cierre de 2019 contaban con 70.000 socios conductores. Por su parte, en el último mes aseguró que se realizaron 20,4 millones de viajes a través de la ‘app’ y que hubo 13 millones de pasajeros y 500.000 conductores activos en la región.



De otro lado, el 28 de enero, tres días antes de que la compañía estadounidense dejará de estar disponible en Colombia, Tu Orden, aplicación de origen nacional que lleva un año operando con sus servicios de domicilios y entregas de encargos, puso a disposición una nueva categoría en la ‘app’ denominado ‘Tu transporte’, la cual a la fecha ya está en nueve ciudades del país y cuenta con más de 2.500 conductores.



De acuerdo con Gabriel Calderón, gerente de Tu Orden, tener presencia en tantos lugares a tan pocos días de estar prestando el nuevo servicio ha sido fácil para ellos debido a que ya tenían operación logística anteriormente a través de los domicilios.



Por lo pronto, la aplicación en el segmento de transporte no está cobrando ninguna comisión a los conductores, en parte para ganar mercado. Sin embargo, no descartan que se vaya a hacer cuando llegue su momento, el descuento de cada viaje será de alrededor de 15%.



Calderón además dijo que una de las primeras ciudades a las que entraron fue Barranquilla, principalmente porque fue la zona pionera en la que dejó de operar Uber y, para Tu Orden (Tu Transporte), “creemos que fue un buen mercado para coger participación”, dijo el directivo.



A renglón seguido indicó que “una de las ventajas nuestras, con lo que podemos ser competitivos, es que no contamos con apoyo de fondos de capital extranjero, sino que nuestra inversión es nacional, lo cual garantiza que nuestras comisiones sean más bajas y que el conductor reciba buen dinero y, en caso de que la reglamentación prospere, tengan opciones para hacer frente a los nuevos compromisos”.



Cabe indicar que Sara LT, una aplicación de mujeres para mujeres, comenzó a operar en Bogotá, entre la calle 72 hasta la 170, desde este sábado 1°. de febrero. Con corte al 31 de enero esta tenía 6.000 conductoras inscritas con un rango de edad entre 21 y 65 años, resaltó en su momento, Felipe Martínez, regional manager de la firma.



PANORAMA EN LAS OTRAS PLATAFORMAS



Con un poco más de antigüedad que las últimas dos firmas citadas, en Colombia también están operando DiDi, Cabify, InDriver y Picap (motos y carros).



En el caso de la primera ‘app’ en mención, Paula Bernal, directora de asuntos gubernamentales de DiDi, firma que opera en el país desde 2019 y tiene más de 100.000 conductores entre taxistas y particulares, aseguró que desde el año pasado están analizando las nuevas ciudades en las que quieren operar en 2020, las cuales se sumarían a las cinco en las que ya están.



Respecto a si la salida de Uber ha incrementado la inscripción de conductores y/o usuarios, Bernal aseguró que necesitarán más días para poder hacer dicho análisis.

Por su parte, Cabify e InDriver aseguran que por lo pronto siguen enfocados en fortalecer sus operaciones en las urbes donde tienen presencia (6 y 13, respectivamente).



CASO UBER



Otra de las movidas entre las plataformas que se conoció ayer fue una desde Uber. Esta notificó al Gobierno Nacional su intención de someter al país a un arbitraje internacional argumentando que con la decisión del fallo de la SIC se incumplió el Tratado de Libre Comercio con EE. UU. “al adoptar medidas que tienen efectos expropiatorios y han causado millonarios perjuicios a la compañía”, dicen en un comunicado.



Los cálculos preliminares de Uber indican que los daños superarían los US$250 millones. De otro lado, la firma dijo que esperan encontrar una pronta y amigable solución a la controversia.