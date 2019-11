Las reglas de juego de los hoteleros para AirBnb

Más de 60 representantes del sector hotelero de 15 países, entre ellos Francia, Estados Unidos, Japón y Colombia, instauraron el Foro Global ReformBnB, en la tercera edición del Reformbnb Summit, un espacio de debate creado por las asociaciones en su lucha contra la informalidad.



Gustavo Toro, presidente de Cotelco, recalcó que como gremio no están en contra de las plataformas como Airbnb o Booking, pero esperan legalidad y equidad en las reglas de juego. “Los hoteleros queremos una competencia leal, así como igualdad en las condiciones para nuestra industria. Para eso debemos generar alianzas con el Gobierno para que establezcan normas a esas plataformas tecnológicas”.



Los miembros de ese nuevo foro elaboraron entonces un documento que será la guía de trabajo, donde se definen y priorizan medidas frente a la industria turística en el contexto global.



La primera necesidad es el registro de la oferta, tanto de prestadores como de intermediarios. En el caso de los primero, la creación del registro debe abarcar todas las modalidades de alojamiento, eventual o habitual. Para la asociación será clave hacer una diferenciación entre estos dos actores, y pretenden que los intermediarios ayuden al control, pues deberían declarar acerca de los prestadores o propietarios que publican ofertas de alojamiento a través de ellos.



Se plantea incorporar el concepto de ‘temporalidad’ como factor distintivo para esclarecer la responsabilidad en el alojamiento.



Promoverán, también, la idea de que el turista debe estar en manos de profesionales de la hospitalidad o de prestadores o propietarios debidamente registrados. El grupo centrará su esfuerzo en regular a los propietarios que alquilan sus vivienda y no a las plataformas en sí mismas.



Para poder lograrlo es fundamental hacer del registro algo obligatorio, como no ocurre todavía, por ejemplo, en Argentina, Chile y Uruguay, y asegurar su efectividad en otros casos donde la ley ya lo establece, como Colombia.



Los hoteleros también pretenden impulsar modificaciones en la legislación, de tal manera que se establezcan los límites al derecho de propiedad, usos del suelo y planificación territorial, entre otros aspectos, para erradicar problemas asociados, como lo son la contaminación sonora y ambiental, el mal uso de la vivienda, la subida de los precios para uso residencial y la informalidad, así como la competencia desleal.



El Foro Global espera trabajar junto con la Organización Mundial de Turismo para lo más pronto posible establecer las líneas de cooperación entre las partes. Mientras tanto, quiere profundizar en el intercambio de información, estudios y la coordinación de acciones de carácter global que contribuyan a modificar la situación de incertidumbre por la que pasa el sector.